Минэкономики и Mastercard договорились о сотрудничестве в рамках проекта «Сделано в Украине»

Министерство экономики и международная технологическая компания Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации политики «Сделано в Украине». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Документ подписали министерша экономики Юлия Свириденко, президент Mastercard в странах Восточной Европы Ясемин Бедир и генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

«Несмотря на войну, постоянные ракетные обстрелы, блекауты, разрушенные логистические цепочки, нехватку работников, отечественные предприниматели продолжают работать. И именно поэтому государственная политика „Сделано в Украине“ направлена на их поддержку, на предоставление им возможности развиваться через различные правительственные программы, а также через стимулирование спроса на отечественную продукцию и услуги внутри страны и за ее пределами», — отметила Свириденко.

Что предполагает Меморандум

Согласно Меморандуму, предусмотрено сотрудничество сторон, в частности, в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, в частности по совершенствованию цифровых процессов ведения бизнеса (цифровые решения для приема платежей, выдачи электронных квитанций, повышение осведомленности об инновационных финансовых тенденциях).

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Также предусматривается экспертное и технологическое партнерство по реализации программы национального кэшбека на украинские товары в рамках поддержки платформы «Сделано в Украине» и поддержка коммуникационных кампаний Минэкономики для малых и средних предприятий.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что реализация политики «Сделано в Украине» обеспечит не менее 1% дополнительного роста ВВП в 2024 году.