Как сделать удары по энергетике экономически невыгодными для рф

Риски очередных ракетных атак на объекты централизованной энергетики Украины оказались недооцененными, и в настоящее время страна превратилась в энергодефицитную. Причем, в основном, пострадали электростанции, которые выполняли роль маневровых, что увеличило их значительный дефицит. Как их можно заменить, ЭП рассказали глава правления общественного союза Global 100 RE Ukraine Александр Домбровский, д.т.н., глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха и к.т.н., эксперт Биоэнергетической ассоциации Украины Владимир Крамар. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Сколько стоят ракетные атаки

Энергосистема Украины уже, как минимум, дважды понесла значительные потери от массированных ракетных атак: в 2022 и 2024 годах. Расходы на восстановление после атак в марте 2024 года предварительно оценивают в $0,5−1 млрд.

Приблизительная стоимость ракет для минобороны рф составляет:

Х-101 — до $1,2 млн;

Калибр — до $1 млн;

Искандер, крылатая Р-500 — до $1 млн;

Искандер, баллистическая 9М723 — до $2 млн;

Оникс — около $3 млн.

За ночь на 22 марта по Украине выпустили 63 шахеда и 88 ракет разных типов, из которых Силам ПВО удалось уничтожить 55 дронов-камикадзе и 37 ракет. То есть, по меньшей мере, 50 ракет и 8 БПЛА могли поразить цели. В общей сложности, этой ночью российские ракеты попали по Днепровской ГЭС 8 раз.

Примем, что для поражения одного крупного объекта централизованной энергетики требуется попадание 8 ракет. При вероятности их сбития во время массовых атак на уровне 50%, нужно выпустить 16 ракет. При их средней стоимости $1 млн на ракету, такое разрушение будет стоить рф около $16 млн.

Соответственно, можно прогнозировать, что объекты централизованной энергетики, стоимостью свыше $16 млн, находятся в зоне повышенного риска, и ракетные атаки на них несут «экономический смысл» для рф.

И наоборот, объекты распределенной генерации, стоимостью менее $16 млн, могут быть неинтересными, с экономической точки зрения, для ракетных атак. Под этот предел подпадают, например:

газопоршневые электростанции до 15 МВт;

газотурбинные электростанции до 15 МВт;

электростанции и ТЭЦ на биомассе мощностью до 6 МВ электричества + 15 МВт тепла;

биогазовые электростанции и ТЭЦ мощностью до 5 МВ электричества + 5 МВт тепла.

Все солнечные и ветровые электростанции также будут попадать в этот список, поскольку они занимают значительные площади, и удельные стоимости этих электростанций на единицу площади относительно небольшие.

Типы распределенной генерации

В мире уже накоплен значительный опыт развития разных видов распределенной генерации на базе газа, энергии солнца, ветра, биомассы и биогаза, гидро- и геотермальной энергии.

Стремительнее всего развивается солнечная и ветровая, причем как станции большой мощности, так и меньшие, находящиеся в собственности отдельных потребителей или кооперативов.

В европейских странах, схожих с Украиной по климатическим условиям, существенную роль играют ТЭЦ на биомассе и отходах, оборудованные накопителями тепловой энергии.

Рост солнечной и ветровой генерации требует одновременного развития маневровых мощностей для компенсации неравномерности производства электроэнергии. Как маневровая, все чаще рассматривается газовая генерация, причем с «прицелом» на будущее использование украинского биометана и зеленого водорода.

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Мировой опыт

Опыт трансформации энергосистемы для интеграции значительных объемов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с негарантированной мощностью в таких странах, как Дания и Германия, а также инициативы Чехии по децентрализации энергоснабжения могут быть полезными для Украины.

В Дании, когда доля таких ВИЭ начала стремительно расти, внедрялись ТЭЦ, в том числе на биомассе, с тепловыми водяными накопителями. Тепловой накопитель позволяет участвовать в балансировке регулировкой потока пара на турбину или на нагрев воды, без существенного изменения мощности котла.

Для увеличения маневренности угольного поколения внедрялись автоматизация, прогнозирование погоды. Параллельно с развитием ВИЭ, развивались и электрические сети, обеспечивая оптимизированное сочетание объектов новой генерации.

По состоянию на 2022 год основным ресурсом мощностей в Германии из тех, которые предоставляют услуги балансировки, является гидроэнергия. За ней следует природный газ и бурый уголь. На третьем месте находятся биомасса и биогаз.

Сейчас в Германии в новом строительстве предпочитают установки небольшой мощности, в частности, газовые турбины. Считается, что они больше отвечают требованиям декарбонизации, у них более низкие инвестиционные затраты и более быстрые сроки строительства.

Кроме того, они отвечают требованиям по частым и быстрым пускам и остановкам, которые становятся все более необходимыми по мере роста доли солнца и ветра в энергобалансе. Недавно Германия объявила о новом плане развития электроэнергетики, который предусматривает строительство, по меньшей мере, 10 ГВт новых газовых мощностей. По данным министерства экономики Германии, эти станции будут разработаны для сжигания водорода в период между 2035 и 2040 годами.

Чехия, которая готовится начать массовое строительство солнечных и ветровых электростанций, также рассматривает внедрение газовой генерации. Так, в 2024 году планируется внедрить газовую турбину мощностью 50 МВт для стабилизации работы электросети и поддержки развития ВИЭ. Турбина в перспективе может использовать, в качестве топлива, смесь природного газа с водородом.

Преимущества распределенной генерации

Помимо более высокой устойчивости к вражеским атакам, распределенная генерация способна обеспечить ряд преимуществ для энергосистемы, в частности:

более короткий срок строительства;

меньшие общие инвестиции на объект;

уменьшение потерь электрической энергии при передаче;

обеспечение дополнительных регулирующих мощностей в энергосистеме;

содействие развитию местных общин и территорий;

значительное сокращение выбросов парниковых газов;

уменьшение зависимости владельцев распределенной генерации от внешнего электроснабжения;

экономия средств или дополнительный доход от продаж излишков электроэнергии.

Недостатки распределенной генерации

Хотя у малой распределенной генерации много преимуществ, объективно отметить некоторые ее недостатки:

необходимость развития дополнительной энергетической инфраструктуры;

риск неоптимального размещения генерирующих мощностей;

инвестиции на единицу установленной электрической мощности могут быть больше, чем для аналогичных проектов большей мощности;

коэффициент полезного действия, как правило, ниже для установок меньшей мощности;

потенциальный дефицит специалистов, способных предоставить услуги по монтажу и обслуживанию;

использование малых сжигающих установок может привести к увеличению локальных выбросов загрязняющих веществ;

установки, использующие природный газ, будут нуждаться в его поставке, что создает дополнительные требования к газовой инфраструктуре и увеличивает общую потребность в природном газе;

импорт иностранного оборудования в больших масштабах может привести к неблагоприятному платежному балансу.

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Власти все еще за атомную энергию

Необходимость внедрения распределенной генерации отмечают ряд украинских экспертов. Но, похоже, намерения Минэнерго в части строительства генерирующих мощностей все еще «по инерции» отражают те планы, которые существовали до полномасштабного вторжения рф.

Так, озвученные еще в начале этого года официальные планы Минэнерго касались строительства базового ядерного поколения (прежде всего, достройки двух новых блоков на ХАЭС мощностью по 1000 МВт каждый).

Минимальный «стандарт» для строительства одного современного атомного блока мощностью 1 ГВт составляет около 10 лет и стоит $7−10 млрд, которые нужно найти в условиях войны.

Поэтому такие планы вызывают опасения, что строительство в нынешних условиях затянется более чем на 10 лет, потребует очень больших средств, и при этом не решит вопрос нехватки маневровых мощностей. Кроме того, нет гарантии, что рф не начнет атаковать атомную генерацию.