Украинцев призвали каждый день экономить электроэнергию в пиковые часы

Украинцам стоит экономить потребление электроэнергии каждый день в пиковые часы — с 19:00 до 22:00. Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко после уничтожения врагом Трипольской ТЭС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Давайте так. Вы все видели и чувствовали сами. Оценивать это можно по-разному. Мы с вами можем это оценивать только из-за наличия света в домах и на производственных площадках.

Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, это сработает. Поэтому. С 19 до 22 часов. Каждый день. Пожалуйста экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой", — написал он в Facebook.

Напомним

В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля войска российской армии полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. После чего Укрэнерго призвало украинцев снизить вечернее потребление электроэнергии.

По словам ДТЭК, кафиры 11 апреля атаковали две тепловые электростанции ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.

22 марта была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.