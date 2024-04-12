Украинцам стоит экономить потребление электроэнергии каждый день в пиковые часы — с 19:00 до 22:00. Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко после уничтожения врагом Трипольской ТЭС.
Украинцев призвали каждый день экономить электроэнергию в пиковые часы
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Давайте так. Вы все видели и чувствовали сами. Оценивать это можно по-разному. Мы с вами можем это оценивать только из-за наличия света в домах и на производственных площадках.
Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, это сработает. Поэтому. С 19 до 22 часов. Каждый день. Пожалуйста экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой", — написал он в Facebook.
Напомним
В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля войска российской армии полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. После чего Укрэнерго призвало украинцев снизить вечернее потребление электроэнергии.
По словам ДТЭК, кафиры 11 апреля атаковали две тепловые электростанции ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.
22 марта была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.
Комментарии - 3
Але Мережу сколихнуло зовсім інше! Виявляється, обидва об'єкти були одними з найзахищеніших в Україні, принаймні на папері. Нагадаю, буквально 2023 року на укріплення стратегічних об'єктів енергетики уряд виділив майже 10 мільярдів бюджетних коштів! Один з пріоритетів — це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна й системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора. А зараз ці об'єкти руйнуються один за одним. У серпні 2023 року в ПАТ «Центренерго» повідомили, що Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%: «Фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БпЛА та інших ушкоджень виконується шляхом облаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% — на Зміївській ТЕС».
Ситуація ж в країні стає все більш і більш напруженою!
Головне відрапортувати в телемарафоні що все добре і гірше ж точно не буде…
Тому нелох заборонив всі опозиційні медіа крім телемарафону?
Війна не змінила нелоха. Великим президентом він не став. Заздрість, ревнощі, авторитаризм. Як був босом — шоуменом так і залишився.
Чому звільнили Залужного: Зеленський дав різку відповідь.
«Чому я когось змінюю — це наш внутрішній момент», — відповів президент.
Аналітики видання Financial Times звернули увагу на напруженість між Зеленським і Залужним. У статті зауважили, що у цих суперечностях є політичне підґрунтя після того, як останні закриті опитування показали, що головком ЗСУ може скласти конкуренцію чинному президентові на майбутніх виборах.Залужний користується найбільшою довірою в Україні з рейтингом трохи більше 90%.
На другому місці — Зеленський із показником у 77%.