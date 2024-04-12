Украинцев призвали каждый день экономить электроэнергию в пиковые часы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 апреля 2024, 14:39 Читати українською

Украинцев призвали каждый день экономить электроэнергию в пиковые часы

Украинцам стоит экономить потребление электроэнергии каждый день в пиковые часы — с 19:00 до 22:00. Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко после уничтожения врагом Трипольской ТЭС.

Украинцам стоит экономить потребление электроэнергии каждый день в пиковые часы — с 19:00 до 22:00.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Давайте так. Вы все видели и чувствовали сами. Оценивать это можно по-разному. Мы с вами можем это оценивать только из-за наличия света в домах и на производственных площадках.

Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, это сработает. Поэтому. С 19 до 22 часов. Каждый день. Пожалуйста экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой", — написал он в Facebook.

Напомним

В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля войска российской армии полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. После чего Укрэнерго призвало украинцев снизить вечернее потребление электроэнергии.

По словам ДТЭК, кафиры 11 апреля атаковали две тепловые электростанции ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.

22 марта была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
12 апреля 2024, 14:56
#
В ніч проти 11 березня Росія ракетним ударом повністю знищила одну з найпотужніших в Україні теплоелектростанцій.
Але Мережу сколихнуло зовсім інше! Виявляється, обидва об'єкти були одними з найзахищеніших в Україні, принаймні на папері. Нагадаю, буквально 2023 року на укріплення стратегічних об'єктів енергетики уряд виділив майже 10 мільярдів бюджетних коштів! Один з пріоритетів — це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна й системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора. А зараз ці об'єкти руйнуються один за одним. У серпні 2023 року в ПАТ «Центренерго» повідомили, що Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%: «Фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БпЛА та інших ушкоджень виконується шляхом облаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% — на Зміївській ТЕС».
Ситуація ж в країні стає все більш і більш напруженою!
Головне відрапортувати в телемарафоні що все добре і гірше ж точно не буде…
+
+15
bonv
bonv
12 апреля 2024, 14:59
#
Зараз лише дурні люди думають про власні рейтинги. Ніяких рейтингів немає. Є один тільки пріоритет — Україна. Якщо ми не збережемо Україну, ні в кого з тих чи інших політиків не буде ніякого майбутнього — Зеленський.
Тому нелох заборонив всі опозиційні медіа крім телемарафону?
Війна не змінила нелоха. Великим президентом він не став. Заздрість, ревнощі, авторитаризм. Як був босом — шоуменом так і залишився.
Чому звільнили Залужного: Зеленський дав різку відповідь.
«Чому я когось змінюю — це наш внутрішній момент», — відповів президент.
Аналітики видання Financial Times звернули увагу на напруженість між Зеленським і Залужним. У статті зауважили, що у цих суперечностях є політичне підґрунтя після того, як останні закриті опитування показали, що головком ЗСУ може скласти конкуренцію чинному президентові на майбутніх виборах.Залужний користується найбільшою довірою в Україні з рейтингом трохи більше 90%.
На другому місці — Зеленський із показником у 77%.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
12 апреля 2024, 15:36
#
Кто конечно интересно… Но не сегодня… 1999 лепил мне вчера по курсу… Не чего у бредня не обычного…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Mr Bungle, DrBetruger, Rubi0 и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами