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12 апреля 2024, 19:05 Читати українською

Нефть выросла до максимума с октября на фоне возможной атаки Ирана на Израиль

Нефть подскочила к самой высокой цене с октября на новостях о том, что Израиль готовится к возможному нападению со стороны Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Нефть подскочила к самой высокой цене с октября на новостях о том, что Израиль готовится к возможному нападению со стороны Ирана.

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Ожидается, что атака произойдет в течение следующих 48 часов, что будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке. Мировые цены на нефть марки Brent выросли на 2,6% и превысили 92 доллара за баррель — уровень, который в последний раз достигали в первые дни начавшегося с нападения ХАМАСа на Израиль конфликта в Израиль в октябре.

По словам людей, знакомых с оценками западной разведки, Израиль ожидает ракетного удара по правительственным объектам в течение нескольких дней, как напрямую, так и со стороны иранских марионеток. Эти действия до сих пор не одобрены высшими должностными лицами Тегерана, говорят эти люди, в то время как США перебросили в регион дополнительные военные активы.

В этом году нефть подорожала примерно на 19%, поскольку конфликт на Ближнем Востоке поддерживает рынок, сформированный ограничениями предложения и большим, чем ожидалось, спросом.

Источник: Минфин
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