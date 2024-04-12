Нацбанк увеличил продажи доллара на межбанке и сильно поднял его курс — установлен новый максимум

Сегодня, 12 апреля, на межбанке снова подрос безналичный курс доллара к гривне. После финиша на 39,28 грн/$ в четверг, в пятницу торговля на площадке Bloomberg начиналась со снижения до 39,20 грн/$. Однако еще до 11 часов котировки взлетели до 39,34 грн/$, а после обеда зафиксировались в диапазоне 39,43−39,45 грн/$. На этих уровнях фиксировались реальные сделки.

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При этом цены предложения достигали 39,55 грн/$, хотя фактических сделок на этом уровне не происходило.

В полдень Национальный банк установил справочный курс на уровне 39,3489 грн/$, а официальный по итогам дня (на 15 апреля) на 39,3990 грн/$ — это новое максимальное значение. Предыдущий максимум фиксировался 27 марта на уровне 39,3430 грн/$.

По итогам пятницы объем торгов на Bloomberg достиг $159,9 млн — это недельный максимум. А продажи доллара НБУ оценили в немногим менее $100 млн (около 60% рынка). Работает принцип, по которому регулятор повышает свой официальный курс по мере увеличения собственных валютных продаж на рынке.

В течение недели фиксировались такие суточные объемы торгов, давались такие оценки продаж доллара Нацбанком (в скобках) перед установкой соответствующего официального курса гривна/доллар:

8 апреля — $151,67 ($77,28 млн, 50,95% рынка), оф. курс 38,8437 грн/$;

9 апреля — $147,01 млн ($74,25 млн, 50,51%), оф. курс 38,9882 грн/$;

10 апреля — $124,05 млн ($49 млн, 39,50%), оф. курс 39,0232 грн/$;

11 апреля — $123,39 млн ($73 млн, 59,18%), оф. курс 39,1676 грн/$.

Общий объем валютных продаж НБУ за эту неделю может превысить $370 млн. Но даже в этом случае он будет меньше показателя минувшей недели — $483,60 млн, согласно официальному отчету.