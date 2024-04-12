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12 апреля 2024, 16:24 Читати українською

Нацбанк увеличил продажи доллара на межбанке и сильно поднял его курс — установлен новый максимум

Сегодня, 12 апреля, на межбанке снова подрос безналичный курс доллара к гривне. После финиша на 39,28 грн/$ в четверг, в пятницу торговля на площадке Bloomberg начиналась со снижения до 39,20 грн/$. Однако еще до 11 часов котировки взлетели до 39,34 грн/$, а после обеда зафиксировались в диапазоне 39,43−39,45 грн/$. На этих уровнях фиксировались реальные сделки.

Сегодня, 12 апреля, на межбанке снова подрос безналичный курс доллара к гривне.
Фото: НБУ

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При этом цены предложения достигали 39,55 грн/$, хотя фактических сделок на этом уровне не происходило.

В полдень Национальный банк установил справочный курс на уровне 39,3489 грн/$, а официальный по итогам дня (на 15 апреля) на 39,3990 грн/$ — это новое максимальное значение. Предыдущий максимум фиксировался 27 марта на уровне 39,3430 грн/$.

По итогам пятницы объем торгов на Bloomberg достиг $159,9 млн — это недельный максимум. А продажи доллара НБУ оценили в немногим менее $100 млн (около 60% рынка). Работает принцип, по которому регулятор повышает свой официальный курс по мере увеличения собственных валютных продаж на рынке.

В течение недели фиксировались такие суточные объемы торгов, давались такие оценки продаж доллара Нацбанком (в скобках) перед установкой соответствующего официального курса гривна/доллар:

  • 8 апреля — $151,67 ($77,28 млн, 50,95% рынка), оф. курс 38,8437 грн/$;
  • 9 апреля — $147,01 млн ($74,25 млн, 50,51%), оф. курс 38,9882 грн/$;
  • 10 апреля — $124,05 млн ($49 млн, 39,50%), оф. курс 39,0232 грн/$;
  • 11 апреля — $123,39 млн ($73 млн, 59,18%), оф. курс 39,1676 грн/$.

Общий объем валютных продаж НБУ за эту неделю может превысить $370 млн. Но даже в этом случае он будет меньше показателя минувшей недели — $483,60 млн, согласно официальному отчету.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 23

+
+57
financialGenius
financialGenius
12 апреля 2024, 16:48
#
Что там по доходности овгз ? Напишите мне плиз расчет за последние 5 лет. Первый — 1000 юсд в сп500 Второй -1000 юсд по курсу пять лет назад в депо, а после февраля 22 в овгз . Можно пока не привязываются к инфляции , но если сильно хотите то привязывйтесь . Все расчеты пожалуйста с более менее объяснениями , цифры с потолка — не засчитываю. Проверять буду как преподаватель вышки в университете с пшд.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 апреля 2024, 17:20
#
financialGenius
«Первый — 1000 юсд в сп500»

SP500 — это не ОВГЗ, поэтому сам можешь предоставить такой рассчёт публично.
Проверим или поверим на слово — будет видно после публикации рассчетов.

Кстати, неплохо бы кроме доходности опубликовыать и сопутствующие затраты
а также хоть пару слов о налогах, ведь доходы от ОВГЗ не облагаются налогами,
а вот доходы от биржевой торговли ценными бумагами — облагаются однозначно.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 апреля 2024, 17:57
#
USDT на том же бинансе вам даст 8−12% в год без всяких налогов и рисков блокировки.
+
0
bonv
bonv
12 апреля 2024, 16:48
#
Як «несподівано»:)
+
+15
financialGenius
financialGenius
12 апреля 2024, 16:52
#
Если родители своим детям не рассказывали про потери с книжек после развала совка и про всякие там ммм, то пусть на своих ошибках учаться и возможно научат уже своих детей уму разуму … завтра поставлю плюс комментарию ) сегодня все пошли на закон про мобилизацию, который говорили не примут а тут на тебе ) ну может до некоторых жирафов дойдёт что и блокировка счетов движимого / недвижимого имущества это дело времени … и мне их жалко не будет если им дают время что-то сделать а они тупые. Это как не жалко тех кто не выехал до нг когда все посольства выезжали и сша в том числе и наши политики и семьи вывозили а нам говорили про шашлыки
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
12 апреля 2024, 17:04
#
Вчера 1999 писал, что не чего не обычного…взяли на карандаш… список пополняется…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 апреля 2024, 17:27
#
Cheff spakuxa, Kiev
«11 апреля 2024, 08:39
Сегодня очень интересный день, особенно на межбанке 39,50 грн за 1 у.Е«

Оф.курс НБУ на 15 апреля установлен на уровне 39,399грн/$

Cheff spakuxa, Kiev так уверенно обещал на 11 апреля курс 39,50грн/$,
а по факту даже на 15 апреля курс не превысил 39,40грн/$

И не факт, что не будет отката…
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 апреля 2024, 17:43
#
Він ракету обіцяв після відразу Нового Року… болтун.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
12 апреля 2024, 17:17
#
Я думаю, вокруг отметки 39 будем топтаться до июля. два шага вперёд, два шага назад. и так ближайшие 3−4 мес. а потом ориентир с 3 квартала снова чутка отпустят на пару гривен до конца года. конец года будет 41.
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0
Lolik1837
Lolik1837
12 апреля 2024, 17:38
#
«Я думаю, вокруг отметки 39 будем топтаться до июля»

Так уже СЕЙЧАС ( не в июле) курс продажи наличного доллара ближе к 40 чем к 39.
А что касается «до июля» — то думаю, что раньше июля прыгнет курс выше 39,
Считайте сами — закон 10−449 (о мобилизации) начнет действовать через месяц после подписи Зеленского, то есть где-то к концу мая. И с этого времени ТЦК уже официально сможет требовать предъявить воено учетный документ, силой отлавливать людей на улицах, скручивать их, «пачковать» в бусы,, держать в заключении, штрафовать и отправлять на фронт.

То есть уже к этому времени люди обналичат деньги в банках, продадут ОВГЗ, переведут деньги в кеш (естественно в валюте) и будут пытаться либо «заныкаться «, либо бежать.

Никто до июля ждать не будет.
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
12 апреля 2024, 18:12
#
А тим часом вартість ОВДП на балансі фізичних осіб перевищила 60 мільярдів гривень
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bonv
bonv
12 апреля 2024, 17:23
#
Побито ще один невеселий рекорд — офіційний курс уперше в історії перевищив 39 гривень, ніколи Нацбанк не давав так багато гривень за однодоларову американську банкноту.
Долар за офіційним курсом вперше перевищив позначку у 39 гривень 20 березня 2024 року.
Національний банк України встановив на понеділок, 15 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,40 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 23 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 апреля 2024, 17:33
#
Среднегодовой курс, заложенный в бюджете на 2024 год составляет 40,70грн/$.

Не стоит истерить, если к декабрю 2024 года
курс выйдет примерно на такой уровень,
а если и не выйдет — тоже не смертельно.
+
0
Kankakee
Kankakee
12 апреля 2024, 17:41
#
Наскільки має підвищуватися курс кожен місяць якщо перші три місяці він був 37,5 38 39 щоб вийти на середній рівень 40,7 Якщо брати поступове зростання без ривків ? 😎
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 апреля 2024, 17:47
#
Нет смысла гадать на кофейной гуще, но приблизительно 45 на конец декабря,
ведь многое зависит о даты, когда выйдем на 40,7

По 2023 году так и не вышли на заложенный в бюджете среднегодовой курс,
ведь наши хитросделанные депутаты закладывают завышенный курс, чтобы
«нарисовать» большую доходную часть, и соответственно включить в бюджет
больше расходов на свои хотелки…
+
0
Kankakee
Kankakee
12 апреля 2024, 17:52
#
Sorry не може бути 45 ніяк 🤷, бо тоді не вийде 40.7 — максимум 43.2 у грудні, це десь на 50 копійок має рости курс кожен місяць
+
+10
Lolik1837
Lolik1837
12 апреля 2024, 17:39
#
Мля, где Алекс 2006 с его призывами вкладываться в трехлетние ОВГЗ,?

Так и хочется спросить -« парень, а ты уверен, что тебя за эти три года не отловит ТЦК и не отправит на фронт? И сможешь ли ты после этого воспользоваться своими ОВГЗ через три года? »
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 апреля 2024, 17:57
#
Lolik1837

Даже некоторые военнослужащие ВСУ, которые зарегистрированы на форуме Минфина,
сейчас защищают Украину на передовой и вкладывают свои средства не только в банковские депозиты, но и в ОВГЗ, как гривневые так и в валютные.
Поэтому абсолютно не понятны ваши закидоны на счёт «отловят и отправят на фронт» — ни банковские депозиты ни ОВГЗ при этом никуда не исчезнут, даже если клиент банка пойдёт служить в ВСУ и защищать страну на передовой…

А вот пачки наличных баксов или золото в слитках придётся оставить кому-то на сохранение,
ведь в окопах на передовой такое не принято хранить в личных вещах.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
12 апреля 2024, 18:09
#
Прекрасно. Оставайтесь при своем мнении. Я при своем
+
0
Kankakee
Kankakee
12 апреля 2024, 18:54
#
То очевидно що овдп нікуди не дінеться 🤷 але вже очевидно що держава не забезпечила військовим гідних умов тому бути військовим бажаючих недостатньо , примусово заганяти в військо ну така собі демотивація яка призведе до виведення коштів (виїзду за кордон, зкриванню, або «влаштуванню») 🤦‍♂️ очевидно від цього постраждає економіка — бо принцип ринкової економіки у добровільному взаємовигідному співробітництві, А якщо принцип порушується і всіх намагаються загнати примусово відповідно і економіки не буде теж 🤷 В мене вже сусіди по жк виїжджають в Німеччину питаю чи не треба морська свинка 🐖
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 апреля 2024, 19:08
#
Если пойдет служить, то может и не исчезнут, а вот если не пойдет, то тут уже никаких овгз
+
0
uiux
uiux
12 апреля 2024, 19:19
#
Алексу 2006 может зарплату вовремя не выдали за вбросы про величие нац валюты. Наверное бастует на майдане
+
0
uiux
uiux
12 апреля 2024, 19:17
#
Гивнефилы, так что с лицом?
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