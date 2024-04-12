Сегодня, 12 апреля, на межбанке снова подрос безналичный курс доллара к гривне. После финиша на 39,28 грн/$ в четверг, в пятницу торговля на площадке Bloomberg начиналась со снижения до 39,20 грн/$. Однако еще до 11 часов котировки взлетели до 39,34 грн/$, а после обеда зафиксировались в диапазоне 39,43−39,45 грн/$. На этих уровнях фиксировались реальные сделки.
Нацбанк увеличил продажи доллара на межбанке и сильно поднял его курс — установлен новый максимум
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При этом цены предложения достигали 39,55 грн/$, хотя фактических сделок на этом уровне не происходило.
В полдень Национальный банк установил справочный курс на уровне 39,3489 грн/$, а официальный по итогам дня (на 15 апреля) на 39,3990 грн/$ — это новое максимальное значение. Предыдущий максимум фиксировался 27 марта на уровне 39,3430 грн/$.
По итогам пятницы объем торгов на Bloomberg достиг $159,9 млн — это недельный максимум. А продажи доллара НБУ оценили в немногим менее $100 млн (около 60% рынка). Работает принцип, по которому регулятор повышает свой официальный курс по мере увеличения собственных валютных продаж на рынке.
В течение недели фиксировались такие суточные объемы торгов, давались такие оценки продаж доллара Нацбанком (в скобках) перед установкой соответствующего официального курса гривна/доллар:
- 8 апреля — $151,67 ($77,28 млн, 50,95% рынка), оф. курс 38,8437 грн/$;
- 9 апреля — $147,01 млн ($74,25 млн, 50,51%), оф. курс 38,9882 грн/$;
- 10 апреля — $124,05 млн ($49 млн, 39,50%), оф. курс 39,0232 грн/$;
- 11 апреля — $123,39 млн ($73 млн, 59,18%), оф. курс 39,1676 грн/$.
Общий объем валютных продаж НБУ за эту неделю может превысить $370 млн. Но даже в этом случае он будет меньше показателя минувшей недели — $483,60 млн, согласно официальному отчету.
Комментарии - 23
«Первый — 1000 юсд в сп500»
SP500 — это не ОВГЗ, поэтому сам можешь предоставить такой рассчёт публично.
Проверим или поверим на слово — будет видно после публикации рассчетов.
Кстати, неплохо бы кроме доходности опубликовыать и сопутствующие затраты
а также хоть пару слов о налогах, ведь доходы от ОВГЗ не облагаются налогами,
а вот доходы от биржевой торговли ценными бумагами — облагаются однозначно.
«11 апреля 2024, 08:39
Сегодня очень интересный день, особенно на межбанке 39,50 грн за 1 у.Е«
Оф.курс НБУ на 15 апреля установлен на уровне 39,399грн/$
Cheff spakuxa, Kiev так уверенно обещал на 11 апреля курс 39,50грн/$,
а по факту даже на 15 апреля курс не превысил 39,40грн/$
И не факт, что не будет отката…
Так уже СЕЙЧАС ( не в июле) курс продажи наличного доллара ближе к 40 чем к 39.
А что касается «до июля» — то думаю, что раньше июля прыгнет курс выше 39,
Считайте сами — закон 10−449 (о мобилизации) начнет действовать через месяц после подписи Зеленского, то есть где-то к концу мая. И с этого времени ТЦК уже официально сможет требовать предъявить воено учетный документ, силой отлавливать людей на улицах, скручивать их, «пачковать» в бусы,, держать в заключении, штрафовать и отправлять на фронт.
То есть уже к этому времени люди обналичат деньги в банках, продадут ОВГЗ, переведут деньги в кеш (естественно в валюте) и будут пытаться либо «заныкаться «, либо бежать.
Никто до июля ждать не будет.
Долар за офіційним курсом вперше перевищив позначку у 39 гривень 20 березня 2024 року.
Національний банк України встановив на понеділок, 15 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,40 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 23 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.
Не стоит истерить, если к декабрю 2024 года
курс выйдет примерно на такой уровень,
а если и не выйдет — тоже не смертельно.
ведь многое зависит о даты, когда выйдем на 40,7
По 2023 году так и не вышли на заложенный в бюджете среднегодовой курс,
ведь наши хитросделанные депутаты закладывают завышенный курс, чтобы
«нарисовать» большую доходную часть, и соответственно включить в бюджет
больше расходов на свои хотелки…
Так и хочется спросить -« парень, а ты уверен, что тебя за эти три года не отловит ТЦК и не отправит на фронт? И сможешь ли ты после этого воспользоваться своими ОВГЗ через три года? »
Даже некоторые военнослужащие ВСУ, которые зарегистрированы на форуме Минфина,
сейчас защищают Украину на передовой и вкладывают свои средства не только в банковские депозиты, но и в ОВГЗ, как гривневые так и в валютные.
Поэтому абсолютно не понятны ваши закидоны на счёт «отловят и отправят на фронт» — ни банковские депозиты ни ОВГЗ при этом никуда не исчезнут, даже если клиент банка пойдёт служить в ВСУ и защищать страну на передовой…
А вот пачки наличных баксов или золото в слитках придётся оставить кому-то на сохранение,
ведь в окопах на передовой такое не принято хранить в личных вещах.