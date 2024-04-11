Каким банкам украинцы доверяют свои сбережения. Топ-20 банков

По состоянию на 1 марта 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 71 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства по востребованию — 679,4 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 386,6 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Нацбанка.