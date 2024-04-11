По состоянию на 1 марта 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 71 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства по востребованию — 679,4 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 386,6 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Нацбанка.
Каким банкам украинцы доверяют свои сбережения. Топ-20 банков
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Каким банкам украинцы доверяют свои средства
По данным НБУ, на втором месте государственный Ощад — 185,4 млрд гривен, на третьем частный Универсал Банк — 65,1 млрд гривен.
Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 59,6 млрд гривен, частный ПУМБ — 47,2 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее — Альфа-Банк) — 46,5 млрд гривен.
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Источник: Минфин
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