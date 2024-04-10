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10 апреля 2024, 15:44 Читати українською

НБУ не скупает золото, как другие центробанки мира, а переплавляет лом. Сколько весит золотой запас Украины

Национальный банк Украины не покупает золото на мировом рынке для пополнения своих золотовалютных резервов. Об этом «Минфину» сообщили в НБУ в ответ на официальный запрос.

Национальный банк Украины не покупает золото на мировом рынке для пополнения своих золотовалютных резервов.

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Там также уточнили, что физический объем золота в резервах Нацбанка не менялся с 2021 года, когда запас металла подрос на 30 тыс. тройских унций — то есть на 933 килограмма. После чего достиг 27,1 тыс. кг/27,1 тонны.

Регулятор показал «Минфину» динамику изменения своего золотого резерва в тройских унциях.

Чиновники объяснили, что мы держим резервное золото в двух формах — в безналичной на счетах и в наличной в слитках:

  • 2,1 тонны — безналичная,
  • 25 тонн — наличная.

Обычно, центробанки формируют резервы в аффинированном золоте международного стандарта LGD (London Good Delivery), слитках весом 400 тр. унций, или 12,5 кг, которые простые люди вряд ли встретят в продаже в коммерческих банках и могут увидеть, в основном, кино.

В наличной форме Украина накопила в резервах около 2 тыс. таких слитков.

При этом наша страна, в отличие от прочих, не проводит оптовых закупок готовых, опломбированных золотых брусков, а занимается переработкой лома — переплавкой его в 999,9 пробу. НБУ приобретает у ломбардов металл и изделия из него (не выкупленные людьми).

«Основным источником пополнения монетарного золота в международных резервах Украины является доведение золотого лома до высшего качества и его последующее зачисление в резервы», — подтвердили «Минфину» в Нацбанке.

При этом в общей отчетности Национального банка можно увидеть денежное увеличение доли золота в международных резервах: если в феврале его было на $1,76 млрд (4,7% всех ЗВР), то уже в марте — на $1,92 млрд (4,4%). Но этот рост достигнут только за счет изменения цены, удорожания металла на мировом рынке. Пересчет одного и того же запаса происходит по новой стоимости.

Украина не считается страной с крупным золотым резервом, наш запас 27,1 тонны в 2023 году поставил нас только на 58 место в мире. Его намного больше, например, у Узбекистана (395 тонн, 13 место в мире) и Казахстана (352 тонны, 15 место). А тройка крупнейших мировых держателей золота в резервах центробанков выглядит так:

  • США — 8 133 тонны;
  • Германия — 3 355 тонны;
  • Италия — 2 452 тонны.

О доли евро в золотовалютных резервах Нацбанка и их составе можно прочитать в материале «Минфина» «Почему НБУ заговорил о привязке гривны к евро и что из этого выйдет».

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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