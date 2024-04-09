Почему НБУ заговорил о привязке гривны к евро и что из этого выйдет

В конце марта в Нацбанке сообщили о своей готовности в будущем рассмотреть смену основной курсовой привязки гривны с доллара на евро, а до этого начать ежедневно рассчитывать справочный курс гривна/евро. Украина подала официальную заявку на вступление в Евросоюз и уже выполняет для этого множество требований, поэтому такое решение регулятора сочли естественным.

«Минфин» выяснил, как изменилась доля евровалюты (вытесняя доллар и золото) в резервах Национального банка, о госдолге Украины, расчетах и валютных торгах, а также постарался прояснить планы регулятора.

Что НБУ заявил по евро

Новые валютные заявления Нацбанка были опубликованы 26 марта 2024 года, а рассматривались на Совете оверсайта (надзора) денежного и валютного рынков еще 28 февраля — тогда состоялся первый обзор валютных индикаторов, в том числе по официальному, справочному курсу и цене банковских металлов.

По итогу, делались разные выводы, но общественность больше заинтересовал акцент на росте доли евро в общем объеме клиентских сделок — по покупке евровалюты этот показатель, по заявлению регулятора, вплотную приблизился к 50%. Из-за этого в НБУ и заговорили о смене основной валютной привязки гривны от доллара именно к евро.

«Продолжение этой тенденции, с учетом евроинтеграционных стремлений Украины, может уже в недалеком будущем актуализировать вопрос о целесообразности перехода от доллара к евро, как основной валюте курсовой привязки. На нынешнем этапе, как отметили внешние члены Совета оверсайта, участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов», — говорится в итоговом документе Национального банка.

На текущий момент НБУ ежедневно рассчитывает только справочный курс гривна/доллар, и делается это ровно в полдень по итогам двухчасовой торговли межбанка (торговля стартует в 10 часов). К вечеру, уже вместе со всеми остальными сделками (в 15:30), регулятор устанавливает официальный курс украинской валюты к американской.

Одновременно с долларом Нацбанк также считает официальный курс еще к 32 денежным единицам (всего 33). От датской кроны и мексиканского песо до новозеландского доллара и турецкой лиры, по российскому и белорусскому рублям, кстати, также продолжает вести расчет. Конечно же, в этом списке 33-х есть и евро, но основная курсовая привязка сохраняется к доллару.

Теперь же НБУ хочет ежедневно в 12 часов рассчитывать справочный курс гривна/евро (одновременно с гривна/доллар), и подумать о переходе к основной курсовой привязке нашей денежной единицы к евровалюте. Когда именно это произойдет, с какой конкретно даты — точно неизвестно, но важно, что уже открыто заявлено такое намерение. А с учетом плана нашей страны вступить в ЕС, можно оценивать реалистичность целей.

«Соответствующие оценки и прогнозы пока отсутствуют. На заседании Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины 28 февраля 2024 года говорилось о том, что возможное дальнейшее увеличение доли евро в расчетах на валютном рынке может в будущем „актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро, как основной валюты курсовой привязки“. Однако, о начале этой работы говорить пока еще рано», — ответили «Минфину» в Нацбанке.

Где Нацбанк взял 50% евросделок

Чтобы понять, на чем основываются оценки и прогнозы регулятора, «Минфин» направил официальный запрос в НБУ.

Из ответов Нацбанка понятно, что показатель покупки евро вплотную приблизился к 50% в покупках клиентами безналичной евровалюты на условиях spot («на месте»). Такой формат подразумевает мгновенную сделку с одновременным определением курса (поставка может происходит на следующий день), и речь идет о бизнесе.

Если до войны доля евро в валютных безналичных покупках двигалась в рамках 36−40%, то в 2023 году достигла 46%, а в январе-марте 2024-го держится на уровне 45% из-за увеличения импортных закупок Украины в Евросоюзе. Одновременно Нацбанк показывает поэтапное сокращение сделок по доллару с 57−61% до 53−54%.

Динамика безналичной купли/продажи доллара и евро

Данные НБУ

Также очевидно увеличение в Украине предложения безналичного евро за 5 лет с небольшим — с 22% до 30%. Наш бизнес более активно экспортирует свою продукцию в ЕС и заключает с местными компаниями контракты в евровалюте.

Интересно, что на межбанк при этом ее попадает все меньше. НБУ свел для «Минфина» все виды евросделок между банками — tod (расчет/поставка сегодня), tom (оплата сегодня/поставка завтра) и вышеупомянутый spot, исключил только свои интервенции, и вышел на сокращение доли евро с 13−14% до 7% в 2023-м году, и вообще до 4% в первом квартале 2024-го.

Сделки в евро на межбанке

Данные НБУ

Казначеи все меньше перепродают клиентскую евровалюту на межбанковском рынке, а стараются сбыть ее материнским или партнерским структурам. При этом евро часто сразу не меняют на гривну, а действуют через доллар. Какие-то компании через несколько дней-недель обменивают полученный доллар на гривну, а какие-то — придерживают этот доллар в ожидании более выгодного курса.

Предприятие может нуждаться в гривне, например, для закупок сырья или выплаты зарплат персоналу, но все равно будет придерживать инвалюту впрок, а для текущей деятельности будет брать у банка краткосрочные кредиты. Это типичное поведение юрлиц в периоды затяжной девальвации гривны. Поэтому Нацбанк сейчас старается придерживаться политики движения курса гривны в разные стороны, чтобы мотивировать экспортеров скорее конвертировать свою валютную выручку.

«Подавляющее большинство операций по EUR/UAH осуществляется с привлечением пары EUR/USD. Поэтому некоторая часть полученной валюты по операциям в USD/UAH в дальнейшем направляется на покупку евро и наоборот. Прямые операции в EUR/UAH между украинскими банками также присутствуют, однако, они незначительны по объему. На межбанковском валютном рынке основным источником ликвидности в евро остаются иностранные банки», — объяснил «Минфину» ситуацию начальник управления инвестиционной деятельности Укрэксимбанка Олег Сердюк.

По его словам, контрагентами в привлечении таких средств могут выступать как банки-нерезиденты, так и отечественные банки с иностранным капиталом, у которых есть доступ к соответствующей ликвидности из своих материнских учреждений.

То есть прямых сделок бизнеса по покупке/продаже евро за гривну совсем немного. Чаще всего эти операции совершаются через доллар и включается кросс-курс — курс межбанка гривна/доллар умножают на международный курс доллар/евро, и получают цену в гривне. Активная межбанковская торговля по евро за гривну на площадках Bloomberg или Refinitiv в ежедневном режиме не ведется, есть только единичные сделки, проводимые в узком кругу банков.

В других направлениях влияние евровалюты также небольшое.

«В секторе кредитования нефинансовых корпораций (на февраль 2024 года) доллар занимает 22%, евро — 10%. Среди депозитов нефинансовых корпораций доллар занимает 17%, евро — 10%. По сектору потребительских кредитов домохозяйств американской валюты составляет 3%, европейской — 0,1%. Валютный разрез имеющихся депозитов домохозяйств включает 28% в долларе США и всего 7%, номинированных в евро», — уточнил Сердюк.

Если объем безналичных валютных операций в евро в Украине действительно приближается к 50%, то наличному до этого пока еще далеко.

Структура наличного валютообмена

Данные НБУ

Покупки евро украинцами подросли с 22−23% до 24% после нападения страны-террориста, когда многие наши соотечественники бежали от большой войны в Европу. А продажи европейской валюты подрастают, когда наши люди навещают свои семьи в Украине или возвращаются на Родину. Тем не менее, доминирующим в наличном валютообмене остается доллар, доля которого держится на уровне 75%.

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Евро у государства

Благодаря активной поддержке Украины во время войны странами Евросоюза сильно выросла доля евро в структуре привлечений Кабмина. Как уточнили «Минфину» в Нацбанке, почти в два раза — с 23,3% до 46,2%. Одновременно доллар здесь просел с 56,7% до 33,4%.

В НБУ высчитали, что, в итоге, доля евро в валовом внешнем долге Украина с 2020 по 2023 год выросла более чем на 14% — с 23,7% до 37,8%.

А если смотреть совокупно на долю евровалюты в операциях текущего счета платежного баланса нашей страны, то с I кв. 2014 года по III кв. 2023-го она выросла с 15% до 31% в поступлениях, и с 23% до 46% — в выплатах. Хотя доллар в поступлениях и выплатах сохраняет доминирующее положение — 67% и 51% соответственно.

В золотовалютных резервах Национального банка, размер которых на 1 апреля 2024 года достиг $43,8 млрд, доля евровалюты составляет 8,4% — это эквивалент $3,7 млрд.

Данные НБУ

Однако, для НБУ это не пик, а сокращение евросоставляющей. Максимальная доля евро в его резервах была в начале 2012 года — 28,5%, или эквивалент $9,1 млрд.

Европейская валюта попадает в ЗВР, в основном, в рамках заимствований: либо правительство привлекает кредиты/гранты в этой валюте, либо размещает в ней свои облигации (внутренние, внешние).

Интервенции (покупки/продажи на межбанке) в евро Нацбанк проводит крайне редко. В последний раз он делал это в начале полномасштабного вторжения.

Данные НБУ

«В настоящее время Национальный банк хранит часть международных резервов в наличной форме (доллары США и евро), которую может использовать для подкрепления ликвидности касс коммерческих банков Украины, если возникнет такая потребность. В последний раз НБУ покупал наличную валюту в конце 2022 года», — говорится в эксклюзивном комментарии Нацбанка для «Минфина».

В нем регулятор также добавил, что для проведения безналичных конверсионных операций он использует две основные торговые системы — Bloomberg и Refinitiv FX Trading.

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Золота в запасе больше не становится

Когда в резервах Нацбанка наращивается/сокращается доля евро, это чаще всего происходит в плюс/минус доллару. Составляющие других инвалют в ЗВР меняются не существенно. В том числе и банковского золота (999,9 пробы), который также является валютной ценностью, согласно действующему законодательству. Хотя, после недавнего подорожания, эксперты стали более активно советовать НБУ покупать металл, по аналогии с центробанками других стран (Турция, Китай, Индия, Казахстан, Чехия и др.).

Из общей отчетности Национального банка можно увидеть денежное увеличение доли золота в его резервах: если в феврале его было на $1,76 млрд (4,7% всех ЗВР), то уже в марте — на $1,92 млрд (4,4%). Но этот рост достигнут только за счет цены, удорожания металла на мировом рынке. Пересчет одного и того же запаса происходит по новой стоимости.

Как подтвердили «Минфину» по запросу в Нацбанке, физический объем золота в его резервах не менялся с 2021 года, когда запас металла подрос на 30 тыс. тройских унций — то есть на 933 килограмма. После чего достиг 27,1 тыс. кг/27,1 тонн.

Чиновники объяснили, что мы держим резервное золото в двух формах — в безналичной на счетах и в наличной в слитках:

2,1 тонн — безналичная,

25 тонн — наличная.

Обычно, центробанки формируют резервы в аффинированном золоте международного стандарта LGD (London Good Delivery), слитках весом 400 тр. унций, или 12,5 кг, которые простые люди вряд ли встретят в продаже в коммерческих банках и могут увидеть, в основном, кино.

В наличной форме Украина накопила в резервах около 2 тыс. таких слитков.

При этом наша страна, в отличие от прочих, не проводит оптовых закупок готовых, опломбированных золотых брусков, а занимается переработкой лома — переплавкой его в 999,9 пробу. НБУ выкупает у ломбардов металл и изделия из него (не выкупленные людьми).

«Основным источником пополнения монетарного золота в международных резервах Украины является доведение золотого лома до высшего качества и его последующее зачисление в резервы», — подтвердили «Минфину» в Нацбанке.

Украина не считается страной с крупным золотым резервом, наш запас 27,1 тонн в 2023 году поставил нас только на 58 место в мире. Его намного больше, например, у Узбекистана (395 тонн, 13 место в мире) и Казахстана (352 тонны, 15 место). А тройка крупнейших мировых держателей золота в резервах центробанков выглядит так:

США — 8 133 тонны; Германия — 3 355 тонны; Италия — 2 452 тонны.

Если говорить о валютных покупках/продажах НБУ, то они касаются только денежных единиц и ценных бумаг в резервах регулятора. Национальный банк торгует не только на нашем межбанке, но и с внешними контрагентами. Большая часть сделок проводится на рынках Великобритании и США, а среди контрагентов основные центробанки мира и крупные коммерческие банки — сообщили в Нацбанке по запросу «Минфина».

«Национальный банк придерживается принципа закрытой валютной позиции. Осуществляя политику по структуре международных резервов, НБУ учитывает этот принцип, за исключением долларов США, являющихся основной валютой в международных резервах Украины», — объяснили нам в Нацбанке.

Такая закрытая позиция подразумевает, что сумма требований и его обязательств в каждой отдельной валюты должны быть равны.

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Что на практике сделают по евро

В Нацбанке не скрывают, что растущее внимание к евро вызвано не только увеличением его доли в расчетах, но и планомерным движением Украины в Евросоюз.

«Доллар США является наиболее распространенной валютой для международных платежей. По этому критерию евро еще не сможет составить ему конкуренцию. Как следствие, для перехода в евро, как основную курсообразующую валюту, необходимы другие, не только экономические, но и социально-политические факторы.

Сейчас продвижение Украины по пути к европейской интеграции дает основания, по крайней мере, ставить вопрос о целесообразности перехода к евро, как основной курсообразующей валюте", — ответили «Минфину» в Национальном банке.

Финансисты понимают текущую задачу НБУ, но при этом напоминают, что на долларовых инструментах можно больше зарабатывать, чем на евро.

«Безусловно, увеличение товарооборота со странами ЕС является хорошим аргументом для наращивания и резервов именно в евро, но существует такой рыночный момент, что резервные ценные бумаги в долларах дают более высокую доходность и, соответственно, с этой точки зрения, резервы в долларах выглядят более выгодными для центрального банка», — сказал «Минфину» директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Основной критерий для резервных валют — их свободная конвертируемость. Чурин выделил наиболее распространенные в мире СКВ:

доллар США;

евро;

японская иена;

фунт стерлингов Великобритании;

канадский доллар;

швейцарский франк;

австралийский доллар;

новозеландский доллар;

шведская крона;

норвежская крона;

датская крона;

сингапурский доллар;

гонконгский доллар.

«Американский доллар стал основной иностранной валютой для постсоветских и постсоциалистических стран после либерализации валютных операций в конце 1980−90-х годов. Но после создания еврозоны и расширения ЕС путем присоединения в большинстве своем таких стран, все они и даже будущие потенциальные кандидаты (страны Западных Балкан) вполне ожидаемо стали определять курс национальной валюты по отношению к евро. А две из них (Черногория и Косово) перешли на евро в одностороннем порядке, не являясь членами Евросоюза.

Поэтому постепенное движение Украины к ЕС обязательно приведет к дальнейшему росту доли евро и в торговых контрактах, и в безналичных расчетах граждан и компаний", — спрогнозировал «Минфину» главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Немногие верят, что Украина сменит основную курсовую привязку гривны с доллара на евро в самое ближайшее время, до конца 2024 года или даже в 2025-м. Это считается более далекой перспективой.

«При полной интеграции Украины в Евросоюз (особенно это касается товарных импортно-экспортных отношений) вполне логично „привязать“ гривну к евро. Однако, это отнюдь не означает, что все произойдет в какой-то обозримой перспективе. Это, скорее, вектор, намерения, для воплощения которых понадобится ряд решений», — заверили «Минфин» в пресс-службе Глобус Банка.

Заявление Нацбанка о том, что он готов подумать в будущем о привязке гривны к евро на финансовом рынке назвали чисто политическим, никто не ждет от нашего регулятора конкретных шагов в этом направлении или проработки дорожной карты. Но все понимают, что НБУ нужно было это сказать в рамках общей кампании по вступлению Украины в Евросоюз.

Единственное, что на практике планируют получить банковские казначеи в 2024—2025 годах, — это регулярную публикацию Национальным банком справочного курса гривна/евро в 12 часов. Но ожидается, что регулятор будет высчитывать его так же, как сейчас это делают на рынке: умножая курс межбанка гривна/доллар на международный курс доллар/евро.

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Еще более далеким и даже нереальным опрошенные «Минфином» эксперты считают отказ Украины от гривны и переход на евро. Хотя бы когда-нибудь.

«Переход Украины на евро точно не ко времени. Украина должна сохранять возможность своей монетарной политики для обеспечения нормального функционирования экономики. В принципе, в нашей стране значительная часть ВВП перераспределяется из-за расходов бюджета, и, соответственно, собственная денежная единица помогает легче создавать механизмы быстрого денежного обращения», — считает Дмитрий Чурин из Eavex Capital.

Его коллеги говорят и о других причинах, которые мешают переходу на евро.

«Вопрос потенциального введения евро в Украине вместо гривны сейчас явно неактуален. Кроме этого, не существует пока единого мнения о том, насколько это эффективно для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками. Ведь кризисы в них часто обладают внутренней политической природой, а стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро», — отметил Сергей Колодий.

В НБУ напоминают, что, отказываясь от национальной валюты, центральный банк упускает возможность проведения независимой процентной политики, поскольку ключевая процентная ставка в евро определяется Европейским Центробанком. Она одинакова для всех стран и не учитывает специфику экономических тенденций, а также фазы бизнес-цикла в отдельных странах.

«Если бизнес-циклы в Украине и в еврозоне не будут совпадать, аутсорсинг процентной политики будет иметь ряд негативных эффектов. То же самое касается невозможности осуществления независимой курсовой политики. Возможности изменения обменного курса национальной валюты должны помогать украинской экономке адаптироваться к шокам и изменению фаз бизнес-цикла.

Курс гривны может выполнять эту задачу, реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке. Курс евро часто меняется не в том направлении, которое соответствует ситуации в украинской экономике. Это может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов, генерировать кризисные явления и сдерживать экономический рост.

Следовательно, выполнение критериев конвергенции является важным условием перед вступлением в еврозону. Именно поэтому вступление в монетарный союз, такой, как еврозона, является последним шагом на пути интеграции", — говорится в заключении Нацбанка для «Минфина».

Обозримую перспективу перехода Украины на евро (вступления в еврозону) не могут обозначить ни участники нашего финансового рынка, ни его регулятор.