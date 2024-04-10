Швейцария выделяет 5 млрд швейцарских франков (чуть больше 5 млрд евро) на восстановление Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Швейцарии.
Швейцария выделила на восстановление Украины 5 млрд евро
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Что известно
Решение об этом принял Федеральный совет в среду, 10 апреля. Эта сумма должна быть выделена к 2035 году, причем 1,5 миллиарда швейцарских франков к 2028 году.
Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетическом, дорожном и медицинском секторах.
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Кроме того, Швейцария и Украина совместно запустили процесс политического обновления в широком масштабе на Конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года.
Источник: Минфин
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