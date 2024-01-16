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16 января 2024, 8:27 Читати українською

Швейцария выделит $1,8 миллиарда на восстановление Украины

Швейцария планирует выделить 1,5 млрд франков ($1,75 млрд) на восстановление Украины в 2025—2028 годах в рамках стратегии международного сотрудничества. Об этом президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд заявила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

Швейцария планирует выделить 1,5 млрд франков ($1,75 млрд) на восстановление Украины в 2025—2028 годах в рамках стратегии международного сотрудничества.
Фото: president.gov.ua

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Помощь Швейцарии

«Швейцария делает большой фокус на восстановлении… Политическим компасом восстановления являются принципы, заложенные на конференции в Лугано. В поддержку Украины Швейцария запланировала на период с 2025 по 2028 год 1,5 млрд франков в рамках стратегии по международному сотрудничеству», — заявила Амгерд .

Она добавила, обсудила с президентом Украины вопросы гуманитарного разминирования и продовольственную безопасность, связанную с ограничением экспорта зерна и продуктов питания по Черному морю из-за российской агрессии.

«Если в такой крупной стране-экспортере, как Украина, будет собираться меньше урожая, продуктов питания, то это будет иметь большие негативные последствия. В связи с этим мы обсуждали усилия ООН, направленные на облегчение беспрепятственного вывоза продуктов питания и удобрений из Украины через Черное море. Решение россии не продолжать зерновую инициативу грозит продовольственной безопасности по всему миру», — заявила Амгерд.

Читайте: Как Швейцария может забрать деньги российских олигархов для Украины

В свою очередь Владимир Зеленский назвал важной помощь Швейцарии, в том числе финансовую, политическую и санкционную. В этом контексте он назвал «насущным вопросом» будущее использование российских активов, замороженных в разных юрисдикциях мира.

Источник: Минфин
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