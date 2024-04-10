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10 апреля 2024, 10:10 Читати українською

Укргазбанк не будет платить государству дивиденды с 2 млрд грн прибыли — СМИ

Укргазбанк не планирует платить государству дивиденды по чистой прибыли за 2023 год, которая составляет 1,936 млрд грн. На ближайшем собрании акционеров планируется принять другое решение. Об этом пишет FinClub.

Укргазбанк не планирует платить государству дивиденды по чистой прибыли за 2023 год, которая составляет 1,936 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Уплата дивидендов

Правительство в феврале обязало предприятия с государственной долей в капитале направить 80% своей чистой прибыли за 2023 год на выплату дивидендов.

Таким образом, Приватбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сенс Банк, подконтрольные государству, должны были бы уплатить в госбюджет 80% своей чистой прибыли. Только для Ощада был установлен отдельный норматив в 30%.

Укргазбанк созвал собрание акционеров в дистанционном формате с 12 по 22 апреля, на котором планирует утвердить другое решение по дивидендам.

«По итогам работы в 2023 году установить следующий порядок распределения прибыли: 10% от суммы прибыли направить в резервный фонд АБ „Укргазбанк“. Остаток суммы прибыли — на покрытие убытков прошлых лет», — говорится в проекте решения собрания акционеров.

Читайте: Приватбанк перечислил в госбюджет 26 миллиардов гривен налога на прибыль и дивиденды

Неуплату дивидендов государству Укргазбанк объясняет законодательными ограничениями.

«Учитывая запрет/ограничения, установленные в соответствии со статьей 35 закона „О банках и банковской деятельности“, пункта 38 Раздела IV Правил осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году, утвержденных постановлением НБУ от 25.04.2023 № 56, выплату дивидендов за акциями АБ „Укргазбанк“ по итогам 2023 года не осуществлять», — отметили в учреждении.

В статье 35 данного закона говорится, что «банку запрещается выплачивать дивиденды, распределять прибыль в какой-либо форме, если такая выплата или распределение приведут к несоблюдению уровня капитала».

В пункте 38 упомянутых Правил говорится, что «банки, по которым по результатам стресс-тестирования соблюдение нормативов Н2 и Н3 обеспечивается также за счет прибыли текущего года и/или прогнозных периодов, соблюдаются следующие ограничения по распределению капитала: 1) не осуществляют выплаты дивидендов акционерам, кроме выплаты дивидендов по привилегированным акциям; 2) не осуществляют распределения капитала в какой-либо форме, кроме направления прибыли на увеличение уставного капитала, формирования резервного фонда, покрытия убытков прошлых лет».

Читайте: Украинские банки заплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль — Гетманцев

Укргазбанк и Сенс Банк упомянутые по итогам оценки устойчивости 20 крупнейших банков в 2023 году как учреждения, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов, но они уже имеют норматив достаточности сверх необходимого уровня на начало декабря 2023 года. Этим банкам нужно как минимум удерживать капитал на установленном для них целевом уровне.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
kadaad1988
kadaad1988
10 апреля 2024, 11:49
#
Видимо нужно вводить в банк управляющего от государства и национализировать как Приват.
+
+15
nitrolog
nitrolog
10 апреля 2024, 12:05
#
Він і належить державі на 94%, вам мало?
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