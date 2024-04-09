Банкиры назвали перспективным сервис «покупай сейчас, плати потом»

Сенс Банк и ПУМБ отмечают спрос на сервис buy now pay later (BNPL) — «покупай сейчас, плати потом», отличающийся от традиционной банковской рассрочки, и предполагают его внедрение в Украине в ближайшее время. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«Нам кажется, что у клиента есть запрос на такой продукт, как чисто европейский BNPL. Поэтому мы сейчас работаем с двумя финтехами, вместе с ними изучая эту модель и возможность присоединиться к ним, потому что именно там реализована европейская BNPL-модель», — сказала член правления Смысла Инна Табак на конференции Digital Lending 2024, инициированной Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний (UAFIC) в Киеве.

Заместитель председателя правления ПУМБ Дмитрий Полищук, со своей стороны, отметил, что спрос на сервис «однозначно есть».

«А самое главное, когда мы говорим о BNPL или об оплате по частям и т. п. , мы забываем, что ключевым клиентом этой истории является merchant. Есть очень большой спрос у больших ритейлеров именно на эту модель, поэтому, если спрос есть, то предложение всегда найдется», — добавил банкир.

«Я думаю, что в этом году или мы или кто-то еще… кто-то из нас что-то покажет в этом году. Потому что есть много идей, исследований, опыта и желания попробовать, поскольку в Украине на самом деле этого никто не пробовал», — предположил Полищук.

По его словам, ПУМБ уже протестировал большое количество клиентского опыта с полноценными BNPL-моделями, в частности, команда банка проработала юридическую составляющую, во время чего возникли определенные вопросы.