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9 апреля 2024, 9:04 Читати українською

НБУ отказался вернуть право голоса Getin Holding по акциям Идея Банк

Национальный банк Украины отказал Getin Holding в его заявлении предоставить еще один год для устранения нарушений и вернуть право голоса за 100% акций украинского Идея Банка. Об этом идет речь в сообщении холдинга на Варшавской фондовой бирже.

Национальный банк Украины отказал Getin Holding в его заявлении предоставить еще один год для устранения нарушений и вернуть право голоса за 100% акций украинского Идея Банка.
Фото: say-here.com.ua

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«НБУ подтвердил, что как мера влияния… в виде временного запрета на реализацию права голоса, закрепленного за акциями Идея Банка, до устранения нарушения остается в силе, а также то, что доверительный управляющий, назначенный НБУ, Яцек Пехота, продолжает осуществлять свои права в соответствии с решением НБУ», — сообщил Getin Holding.

Отмечается, что отказано также в восстановлении права голоса на 44,98% акций украинского банка основному владельцу Getin Holding — Лешеку Чарнецкому (Leszek Czarnecki).

Нацбанк также сообщил, что в пределах своей компетенции вправе инициировать дальнейшую надзорную деятельность по Getin Holding Getin Holding и Чарнецкого.

«Правление эмитента (Getin Holding) сообщает, что оно анализирует правовые последствия и возможные судебные тяжбы по защите инвестиций в Идея Банк в соответствии с действующим законодательством. Предметом анализа правления является влияние на положение эмитента и на индивидуальной, и на консолидированной основе», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце марта 2023 года НБУ временно лишил Getin Holding права голоса за 100% акций Идея Банка по признанию небезупречной деловой репутации как непосредственно финансового холдинга, так и его основного владельца Чарнецкого.

НБУ установил для них годовой срок для устранения нарушения и согласовал доверительным управляющим Идея Банка президента Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоту.

По данным НБУ, по состоянию на начало февраля 2024 года банк по размеру активов Идея Банк занимал 26 место (11,08 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн. грн.

Предыстория

Ранее СМИ сообщали, что владельца и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецкого обвиняют в обмане клиентов — мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

По данным польского антимонопольного управления, в марте 2016 года Idea Bank продавал своим клиентам облигации GetBack, из-за чего они понесли огромные убытки. При этом преступление, в котором обвиняется владелец Idea Bank, предусматривает наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Источник: Минфин
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