Рынок труда в марте: топ-6 профессий с самым большим ростом зарплат

Рынок труда продолжает восстановление. В марте работодатели были более активными, чем соискатели: компании разместили более 100 тыс. вакансий, а вот конкуренция за них снова снизилась. О динамике зарплат, появлении новых вакансий и военном рекрутинге рассказал Work.ua. «Минфин» выбрал главное.

В марте рынок труда пересек отметку в 100 тыс. вакансий — впервые с ноября 2023 года. В этом месяце работодатели опубликовали 102 817 вакансий.

В то же время, активность соискателей в отзывах на предложения работы с начала 2024 снижается. И хотя это явление отвечает сезонным тенденциям, у него есть и другие причины. Особенно заметный спад Work.ua зафиксировал после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в конце марта.

Где больше работы

Как и в прошлом месяце, в 13 областях Украины рынок труда показывает полное восстановление. Самый большой прирост предложений работы в марте: Тернопольская (+11%), Закарпатская (+8%), Полтавская (+7%), Кировоградская (+7%), Хмельницкая (+6%) области.

Что касается областей-лидеров по количеству вакансий, то здесь впервые за долгое время изменения не были синхронными. Ведь в четырех из них вакансий стало больше, а вот в одной — количество работы незначительно сократилось:

• Киевская область — 34 964 вакансии, +5% к февралю;

• Львовская — 9 250, +4%;

• Днепропетровская — 9 231, +3%;

• Одесская — 6 541, +4%;

• Харьковская — 3 563, -0,5%.

Уменьшение количества вакансий в Харьковской области связываем с обстрелами энергетической инфраструктуры в конце марта 2024 года. Ведь, как уже отмечалось выше, удары по энергетическим объектам повлияли на активность соискателей и работодателей. А именно Харьков столкнулся едва ли не с самыми большими проблемами после массированных обстрелов.

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Какие специальности впереди

Традиционно, на рынке труда самое большое количество вакансий появлялось в категории «Сфера обслуживания». Однако, с сентября 2023 года неизменным лидером была «Рабочие специальности, производство». В марте 2024 года ситуация изменилась, поэтому получаем такое распределение:

«Сфера обслуживания» — 17 722 вакансий, +10% к февралю;

«Рабочие специальности, производство» — 17 283, +7%;

«Продажа, закупка» — 14 348, +2%;

«Розничная торговля» — 11 909, +6%;

«Логистика, склад, ВЭД» — 9 822, +3%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 9 781, +14%;

«Администрация, руководство среднего звена» — 9 348, +6%;

«Транспорт, автобизнес» — 8 143, +6%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 352, +6%;

«Бухгалтерия, аудит» — 7 328, +3%.

Также повысили свои позиции в этом рейтинге категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» и «Медицина, фармацевтика».

Синхронно с ростом общего количества вакансий стало больше работы для людей без опыта (+11% к февралю) и студентов (+7%). Выросло количество вакансий для людей с инвалидностью (+5%) и пенсионеров (+5%). На рынке труда стало на 9% больше предложений для ветеранов.

Предложений дистанционной работы увеличилось всего на 3%, а вакансий с требованием о знании английского языка — на 7%.

Сколько людей искали работу

В марте на сайте Work.ua искатели обновили или создали 327 735 резюме, что почти не отличается от показателей февраля. Но, несмотря на это, показатель конкуренции соискателей снова снизился. На это повлияло несколько факторов:​

обстрелы энергетической инфраструктуры и последующие перебои с электроэнергией и интернетом в ряде областей Украины. Это повлияло на ряд показателей на Work.ua: от посещаемости сайта до, собственно, конкуренции; увеличение количества вакансий, что способствовало снижению конкуренции; снижение конкуренции после январского пика — сезонное явление на рынке труда.

Так что рынок труда все еще находится в состоянии дефицита кадров.

Падение конкуренции было практически синхронным. Этот показатель снизился в областях с традиционно высокой конкуренцией: Киевской, Винницкой, Волынской, Львовской и Харьковской. Не стали исключением и предложения дистанционной работы, которые всегда интересуют больше всего соискателей.

Низкую конкуренцию по-прежнему мы видим в Черновицкой, Закарпатской, Херсонской области. Правда, в последней наблюдается незначительное увеличение конкуренции за вакансии. Это может быть связано с увеличением количества соискателей на 7% в этом регионе.

Уменьшение конкуренции не обошло даже IT-сектор, в том числе и две самые конкурентные должности — Front-end программист и верстальщик. Однако, незначительно выросла активность соискателей в отзывах на вакансии веб-дизайнера и фармера аккаунтов.

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Каков был портрет соискателя работы

Среднестатистический портрет соискателя остается неизменным: большинство кандидатов — молодые женщины с опытом работы.

В некоторых категориях кандидатов в марте стало больше, по сравнению с февралем. Это, в частности, «Охрана, безопасность», «Культура, музыка, шоу-бизнес», «Страхование» и «Топ-менеджмент, руководство высшего звена». Но это минимальный рост — до 1%.

Что касается географического распределения, то увеличилось количество соискателей только в Херсонской (+7%), Ровенской (+2%) и Николаевской (+1%) областях. Но в абсолютных числах большинство резюме созданы кандидатами из Киевской области, или теми, кто хочет работать дистанционно.

Как меняется зарплата

В марте размер средней зарплаты не поменялся. Как правило, в ежемесячных исследованиях Work.ua фиксируем рост заработной платы на 500 грн. Однако, март стал исключением и размер средней зарплаты так и остается на отметке 20 000 грн.

Из лидирующих областей неизменными остались зарплаты во Львовской (20 000 грн) и Днепропетровской (19 000 грн) областях. После 4 месяцев плато увеличился размер средней зарплаты в Харьковской области (+500 грн — до 18 000 грн). Также этот показатель вырос в Киевской (+400 грн — до 22 400 грн) и Одесской (+600 грн — до 20 000 грн) областях.

В марте также выросли зарплаты у работников некоторых категорий:

• «Страхование» — 25 000 грн, +14% к февралю;

• «Недвижимость» — 37 500 грн, +7%;

• «Образование, наука» — 17 500 грн, +6%;

• «СМИ, издательство, полиграфия» — 20 000 грн, +5%;

• «Телекоммуникации и связь» — 21 000 грн, +5%;

• «Юриспруденция» — 19 600 грн, +5%.

Самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн. Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в феврале были у: медиабайера (52 500 грн), водителя-международника (45 000 грн), эндодонтиста, рихтовщика, риелтора (40 000 грн), бизнес-аналитика (38 000 грн).

Как изменился военный рекрутинг

С декабря 2023 года на Work.ua есть функционал для привлечения специалистов в Силы обороны. Каждый месяц мы фиксируем важнейшие изменения в этом направлении.

В марте 509 подразделений имели хотя бы одну вакансию на work.ua/zsu/, что на 13% больше показателей февраля.

Количество предложений работы выросло на 27% — до 3 378 вакансий. Динамика появления и новых вакансий, и новых подразделений несколько замедлилась.

Больше всего вакансий от Сил обороны фиксируем в категориях «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Телекоммуникации и связь», «Медицина, фармацевтика», «Рабочие специальности, производство».

В марте Силы обороны получили 16 357 отзывов соискателей, что на 14% меньше, чем в феврале. Это повлияло и на средний показатель конкуренции, который также снизился. Здесь видим взаимосвязь с общим спадом активности соискателей на сайте из-за ударов по энергетике.

Среди соискателей, отзывавшихся на вакансии Сил обороны в феврале, 45% женщин и 55% мужчин.