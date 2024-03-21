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21 марта 2024, 8:50 Читати українською

Из торговли и госуправления в психологи и медсестры: как война изменила рынок труда

Как за два года изменился рынок труда, кого ищут работодатели и на кого переучиваются претенденты, Интерфакс-Украина рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк. «Минфин» выбрал главное.

Как за два года изменился рынок труда, кого ищут работодатели и на кого переучиваются претенденты, Интерфакс-Украина рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

Начиная с 2023 года, ситуация на рынке труда постепенно стабилизировалась и бизнес ощущает потребность в работниках, что фиксируют и сайты по поиску работы, и мы в Государственной службе занятости.

В настоящее время количество актуальных вакансий ресурса Службы ежедневно составляет почти 50 тыс. единиц, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Такая тенденция прослеживается и на Едином портале вакансий, где объединены предложения работы не только Службы, но и таких ресурсов как Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua и ua.jooble.org. Если в конце прошлого года там было 200 тыс. предложений работы, то на сегодняшний день это почти 230 тыс. вакансий.

Кого ищут работодатели и что предлагают

За последние два года структура вакансий почти не изменилась, в частности, много представлено вакансий для представителей таких профессий, как: продавец, водитель, бухгалтер, повар, грузчик, врач, швея, учитель, электрик, воспитатель, фармацевт, автослесарь, токарь, психолог.

Этих вакансий всегда было много. Также есть запрос на строителей, и он будет расти. И здесь вопрос в том, что на сегодняшний день у нас нет такого количества мужчин на учете, которое необходимо в строительной отрасли. То есть будет ощущаться действительно нехватка кадров в этой сфере.

Среди соискателей работы, которые обращаются за услугами в Службу занятости, больше всего бывших работников сферы торговли, на втором месте люди, работавшие в государственном управлении, а дальше идет сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Средняя зарплата вакансий Единого портала составляет 19 тыс. грн. Однако, есть предложения для швей с зарплатой 45 тыс. грн, для водителей — 50 тыс. грн.

До 2022 года на рынке труда было недостаточное количество рабочих мест, однако сегодня основными проблемами являются профессионально-квалификационный дисбаланс, нехватка квалифицированных кадров.

В разрезе регионов ситуация еще более угрожающая. Ведь большое количество людей уехало за границу, много внутренне перемещенных граждан, мобилизация. Больше всего вакансий сейчас в крупных областях: Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и Киеве.

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Как меняются те, кто в поиске работы

Очень увеличился спрос на переобучение, и мы видим мотивацию людей к переобучению.

Здесь следует отметить, что сейчас мы делаем акцент на индивидуальном обслуживании каждого человека и каждого работодателя. Поэтому нам действительно есть, что предложить людям в разных жизненных обстоятельствах: участникам боевых действий, внутренне перемещенным гражданам, людям с инвалидностью, работодателям. И речь не о выплате, а именно о переобучении.

На данный момент в портфеле Службы несколько пакетов услуг по переобучению.

Первый — это обучение зарегистрированных безработных, которое организовывают по заказу работодателя, или если у человека есть желание начать собственный бизнес.

Наша главная цель — это не обучение ради обучения, а конкретный заказ работодателя и желание человека быть трудоустроенным. Такое обучение возможно и в учебных заведениях, и непосредственно у работодателя, что значительно ускоряет адаптацию человека к условиям предприятия.

Второй пакет — это «Ваучер для обучения», то есть программа обучения для людей, которые не зарегистрированы в центре занятости, как безработные: люди старше 45 лет; внутренне перемещенные лица; участники боевых действий; люди с инвалидностью; люди, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины без ограничения возраста.

Действительно, эта программа произвела фурор в хорошем смысле этого слова. К примеру, в 2019—2021 годах мы максимум выдавали 1 тыс. ваучеров на всю страну в год. В прошлом году мы выдали более 18 тыс. ваучеров. В этом году план 20 тыс. ваучеров, но я думаю, что мы его перевыполним, потому что уже сегодня выдано более 4 тыс. ваучеров.

Среди популярных профессий и специальностей, которые выбирают люди для переобучения, на первом месте психология, далее следуют медсестринство, трактористы, электрогазосварщики, швеи и повара.

Кроме того, для подготовки и переподготовки участников боевых действий и людей, получивших инвалидность в результате войны, реализуют экспериментальный проект по обучению в учебных заведениях Службы занятости, из которых полноценно действуют восемь: в Ровно, Одессе, Днепре, Харькове, Львове, Полтаве, Сумах и Ивано-Франковске.

Источник: Минфин
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