Что устаревшее, вводит в заблуждение, но продолжает использоваться в платежах

Деньги когда-то появились для того, чтобы облегчить обмен товарами и услугами. Вскоре их стали использовать для накопления богатства. Спустя несколько тысячелетий понятие «деньги» снова изменилось. The Guardian публикует отрывок из книги Стюарта Келлса о том, что значат деньги теперь.

В классическом фильме 1946 года «Эта прекрасная жизнь» вкладчики требуют свои деньги у строительного общества маленького городка. Менеджер объясняет, что денег нет, их одолжили другим жителям города. «Денег там нет», — причитает Бэйли. «Ваши деньги в доме Джо… и в доме Кеннеди, и в доме миссис Маклин, и в сотне других».

Объяснение Бэйли отражает широко распространенное представление о том, как работают банки.

Согласно этой идее, банки собирают средства, например, посредством розничных депозитов и оптовых заимствований, а затем выдают взаймы эти средства, или их часть. Эта картина банковского дела пронизывает массовую культуру и популярные представления о финансах.

В 2008 году, во время кризиса, потрясшего основы западного капитализма, автор и профессор Гарварда Ниалл Фергюсон опубликовал книгу «Восхождение денег». Он хотел объяснить основы мирового финансового кризиса и поместить его в исторический контекст.

Книга Фергюсона повторяет объяснение из фильма «Эта прекрасная жизнь» о том, как работает банковское дело. Он объяснил, что банки семнадцатого века стали пионерами того, что впоследствии стало основой современных финансов: «банковское дело с частичным резервированием».

Этот метод банковского дела использовал тот факт, что «деньги, оставшиеся на депозите, можно было с выгодой отдавать взаймы заемщикам. Поскольку вкладчики вряд ли массово запросят свои деньги, в любой момент времени в резерве [банка] нужно было хранить только часть их денег».

Банки теперь работают иначе

Объяснение банковского дела Джорджа Бэйли и Ниалла Фергюсона широко распространено, и давным-давно оно было достоверным объяснением того, как работают банки.

Но как описание банковского дела сегодня — это неверно. Банки не выдают деньги из резервов, депозитов или других источников уже существующих средств. Как ни странно, на первом месте стоят кредиты.

Когда вы берете у банка взаймы, и ваш банк зачисляет сумму кредита на ваш счет, баланс счета создается заново, «из воздуха», а не на основе существующих депозитов или других существующих средств. И по мере погашения основной суммы кредита, созданные при получении кредита деньги постепенно исчезают, превращаясь в тот же воздух, из которого создавались перед кредитом.

Картина банковского кредитования, представленная Бэйли и Фергюсоном, перевернута с ног на голову, и плюс широко распространено недопонимание сути банковских вкладов. Тревожная реальность: положительный баланс на вашем банковском счете не соответствует запасу «денег», хранящихся где-то для вас сверх остатка на счете. Баланс счета — это все, что есть. Это запись обещания банка, фактически долговая расписка.

Ваш депозитный счет является обязательством вашего банка, и как вкладчик вы являетесь не более чем одним из многих необеспеченных кредиторов банка.

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Путаница проникла и в госфинансы

В обычное время обещание частного банка почти так же эффективно, как обещание правительства или центрального банка. Но во время кризиса обещания стоят гораздо меньше, а могут вообще ничего не стоить.

Эти различия в понимании являются верхушкой айсберга путаницы, которая также распространяется на государственные финансы и налогово-бюджетную политику.

Согласно стандартной картине государственных расходов и сбора доходов, правительства могут тратить деньги только в том случае, если они сначала соберут деньги за счет налогов, продажи активов или займов. Однако, реальность снова оказывается иной. Точно так же, как банки создают деньги, выдавая заемные обязательства, правительства создают деньги, расходуя их.

Время от времени правительства и центральные банки также предоставляют кредиты, например, для целей денежно-кредитной политики и экономического развития. В таких случаях правительства и центральные банки дают деньги в долг так же, как это делают частные банки.

Как и деньги, созданные посредством банковского кредитования, деньги, созданные за счет государственных расходов, не сохраняются и не циркулируют в экономике бесконечно.

Довольно шокирующая и обескураживающая реальность заключается в том, что, когда вы уплатили налоги, эти деньги не помещаются на какой-то счет или не хранятся в сейфе. Они испаряются. При уплате налогов созданные при первоначальных расходах правительства деньги аннулируются.

Эти различия в понимании денег не являются второстепенными или несущественными. Их последствия выходят далеко за рамки практического управления банками и правительствами.

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Кто и как смотрит на финансы

Во взглядах на налоговую и фискальную политику в государствах доминирует стандартный. Так же, как и в академических кругах, где некоторые экономисты придерживаются идеи о деньгах, как о постоянно циркулирующих в экономике, как о постоянном элементе закрытой системы.

Закрытую систему исследовал новозеландский экономист Олбан Уильям Хаусго «Билл» Филлипс. Он прославился благодаря своей кривой Филлипса, постулирующей взаимосвязь между ростом инфляции и безработицей.

В 1949 году он изобрел аналоговый компьютер для моделирования национального дохода, известный как Мониак. В известном также под названием «финансовый филограф», этом неуклюжем и громоздком приборе использовалась физическая жидкость, гидравлика и трубы. Для того, чтобы проиллюстрировать, как, по мнению Филлипса, работает замкнутая система экономики, приводимая в движение деньгами.

В действительности, деньги регулярно создаются и уничтожаются, а экономические модели, не отражающие этот факт, бесполезны.

Недопонимание вопросов денег и банковской системы влияет на то, насколько граждане и налогоплательщики могут требовать от правительств и финансовых регуляторов ясной и понятной отчетности о своей работе и принимаемых решениях.

Это недопонимание мешает нам вести взрослый, основанный на фактах разговор о долге, налогах и денежной политике. Без такого разговора (который основан на знаниях, и который оценивается финансовыми авторами и журналистами) граждане всегда будут второстепенными участниками в капитализме — незащищенными мишенями для участников, у которых есть информация получше.

Защита клиентов, налогоплательщиков и общества в целом от эксцессов современной банковской деятельности требует нового понимания роли банков и правительств в сфере финансов; новое понимание кредитов, депозитов и деривативов, как одного семейства финансовых контрактов; и новое осознание привилегированного положения частных корпораций в глобальной финансовой системе.

Крайне важно, что обществу, в целом, необходимо по-другому думать о природе денег — возможно, сначала отказавшись от самого термина. «Деньги» охватывают целый ряд явлений, у которых принципиально разные цели и риски. Купюры в кошельке отличаются от депозитов коммерческих банков, а те, в свою очередь, от резервных фондов. Деньги, как концепция, становятся все более устаревшими и вводящими в заблуждение.

Лучшее понимание денег откроет возможность важных инноваций, таких как:

учреждения, занимающиеся только кредитованием и только депозитами;

новые механизмы финансового контроля и надзора;

и интегрированная денежно-кредитная и фискальная политика, которая использует монетарные и фискальные рычаги согласованно.

Новый финансовый разговор сделает причины неравенства между поколениями более явными и позволит сообществу переосмыслить, позволяя «слишком большим, чтобы обанкротиться» банкам зарабатывать из года в год огромные безрисковые прибыли.