Почему деньги могут скоро стать не нужны человечеству

Универсальный искусственный интеллект может заменить функцию денег. Как это может произойти, Лига рассказал CEO Allbionics.ai Владимир Бандура. «Минфин» выбрал главное.

Какие фундаментальные задачи выполняют деньги и рынок

1. Постоянный поиск, открытие новых ценностей в широком смысле. То, за что люди готовы платить.

2. Поиск эффективности. То есть как сделать лучше, быстрее, с меньшими затратами ресурсов, более эффективно то, чего хотят люди и за что они готовы платить.

3. Создание мотивации участников экономики вообще этим заниматься и добиваться результатов в первом и втором. То есть открывать или создавать новые ценности. Улучшать их, улучшать эффективность их создания и распределения.

4. Создание универсальной оценки для обеспечения эквивалентного обмена.

То есть если так посмотреть, то это способ организации огромного потока децентрализованных вычислений для решения этих задач. Где мы поощряем членов общества участвовать в их решении и вычисляем результат.

Кто получил больше ресурсов, тот и красавчик, потому что в нормально организованной системе он создал больше ценностей для общества, и лучше всего решил эти универсальные задачи.

На таких людей равняемся, ходим на различные вебинары и подкасты на них посмотреть, чтобы понять, как они это сделали и как самим к этому стать ближе.

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Чем здесь может помочь ИИ

Очевидно, вполне можно предположить, что с универсальным искусственным интеллектом, или может, и еще лучше, с универсальным искусственным суперинтеллектом, мы можем эти задачи решить и без денег.

Потому что именно ему можно поручить или передать функцию рынка и оценки определенных результатов. А также — решение задачи справедливого обмена на другие необходимые результаты. Он также может помочь обеспечить людей базовыми благами.

В Китае объем избыточно построенного жилья из инвестиций населения настолько огромен, что можно расселить в пустых квартирах больше людей, чем население Китая (т.е. нужен еще один Китай, чтобы их заселить).

И такие дисбалансы на сегодня — это, скорее, правило, чем исключение. Каждые несколько лет нас то заваливают деньгами, то повышают ставки центробанков, от чего колебания цен на разные активы просто безумные. И от такого макроуровня до локальных перекосов спроса и предложения мы все время скачем.

Кто знает, возможно с лучшей оценкой того, что и где нужно, с большим интеллектуальным ресурсом мы сможем решить огромные перекосы в экономике.