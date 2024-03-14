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14 марта 2024, 17:53 Читати українською

На чем экономят украинцы и куда тратят деньги

Прошлый год продолжил испытывать украинских потребителей на устойчивость и способность адаптировать свои привычки и подходы к военным реалиям. Делойт в Украине исследовал, как изменилось потребительское поведение украинцев во второй год великой войны, на что больше всего тратят наши соотечественники и на чем пытаются экономить.

Прошлый год продолжил испытывать украинских потребителей на устойчивость и способность адаптировать свои привычки и подходы к военным реалиям.

До 77% украинцев живут в режиме экономии

«Важным признаком является постепенное возобновление потребительской активности в Украине. Некоторые показатели, например, частота покупки продуктов питания, уже восстановились до довоенных уровней. Другие — такие как покупка электроники и бытовой техники, одежды и обуви — выросли на 25% и 14% соответственно, по сравнению с 2022 годом.

Это свидетельствует о возобновлении доверия потребителей, а также о способности ритейла адаптироваться к новым условиям", — отмечает Александр Ямпольский, директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции «Делойт» в Украине.

В то же время, в прошлом году сохранялась тенденция экономии. В зависимости от категории товаров, экономят от 41% до 77% украинцев. Несмотря на то, что показатель все еще высокий, наблюдается положительная динамика, по сравнению с 2022 годом (47%-86%). Меньше всего экономят на лекарствах, детских товарах и покупке готовой пищи.

Что касается продуктов питания, которые составляют значительную долю чека украинцев, то расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительная часть украинцев покупают еду (47%) и лекарства (43%) впрок.

В то же время, украинцы переосмысливают свои пищевые привычки и меняют приоритеты. Посещение ресторанов и баров в 2023 году сократилось: 55% опрошенных делают это гораздо реже, что на 24 п.п. меньше, чем в 2022 году. В свою очередь, растет популярность приготовления пищи дома (50%), больше всего это касается временно безработных (53%), фрилансеров (72%) и тех, кто занимается домохозяйством (59%).

Досуг продолжает быть не в приоритете расходов — 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома, а 58% — реже, чем в прошлом году, посещают кинотеатры и концерты. Однако, онлайн-развлечения становятся все более популярными: 32% украинцев увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов.

Онлайн-шоппинг становится более популярным

Онлайн-сегмент продолжает развиваться: частота онлайн заказов увеличилась на 12%. Чаще всего в интернете украинцы покупают электронику и бытовую технику (26%), косметику и парфюмерию (19%), одежду и обувь (17%).

Офлайн остается важным форматом покупки в жизни украинцев. По сравнению с 2022 годом, когда из-за полномасштабного вторжения и вопроса безопасности частота офлайн-покупок существенно сократилась до 50%, в этом году наблюдается восстановление: количество покупок увеличилось на 9%. Чаще всего в традиционных магазинах покупают еду (85%), алкогольные напитки (79%), товары для дома и бытовую химию (72%).

Помощь стала привычкой

Неотъемлемой частью потребительского поведения соотечественников остается гражданская позиция. Как и в прошлом году, абсолютное большинство потребителей (70%) продолжают бойкотировать производителей товаров/продавцов, которые не ушли с рынков страны-агрессора, а донаты стали почти такими же популярными, как продукты питания.

По данным исследования, 92% украинцев донатят на помощь ВСУ или пострадавшим в результате военных действий, что на 2 п.п. больше, чем в 2022 году. 33% опрошенных делают это систематически, что на 13 п.п. больше, чем в прошлом году. Более чем в два раза выросло количество соотечественников, которые донатят регулярно, находясь за границей, — с 17% до 38%.

Украинцы больше всего доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег. Их поддерживает более 75% опрошенных, а средняя сумма доната составляет 147 гривен. Второе место по уровню доверия занимают крупные благотворительные фонды, такие как «Вернись живым», фонд Сергея Притулы, а также сборы Лачена (Игоря Лаченкова), на них донатят почти 71% респондентов. На государственные сборы (такие как UNITED24) донатит тоже значительная часть населения — более 60%, при этом размер среднего доната составляет 121 грн.

На что тратят больше всего

В этом году было проведено сравнение потребительских настроений украинцев с настроениями потребителей в Германии, Польше, США, Канаде, ЮАР и со средним мировым показателем.

Украинцы больше среди жителей других стран, в которых проводилось исследование, тратят на продукты питания и обязательные платежи. Этот показатель достигает 66%, что более чем в два раза больше, чем средний мировой показатель. Украина — единственная из исследуемых стран, где расходы на эту категорию превышают 50%.

Украинцы значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не являются необходимыми для базового существования. Наиболее заметна разница в распределении бюджета на следующие категории:

Досуг (включая рестораны/кафе), отдых и туризм: украинцы тратят 2% своего бюджета на эту категорию, в то время, как жители Германии — 17%, Польши — 15%, США — 19%, Канады — 15%, ЮАР — 17%.

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Электроника, бытовая техника и товары домашнего потребления: украинцы тратят 2% бюджета на эту категорию, жители Германии — 10%, Польши — 12%, США — 12%, Канады — 10%, ЮАР — 14%.

В таких категориях, как одежда и обувь, здравоохранение, транспортные расходы и цифровые услуги, нет ощутимой разницы между украинцами и жителями сравниваемых стран.

Источник: Минфин
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