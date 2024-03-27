Минфин - Курсы валют Украины

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27 марта 2024, 12:08 Читати українською

Украина прошла уже несколько кризисов — почему война не стала самым тяжелым из них

Украина проходит через самый страшный кризис в мире со времен Второй мировой войны. Почему мы не чувствуем конца света, ЭП рассказал генеральный директор и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. «Минфин» выбрал главное.

Украина проходит через самый страшный кризис в мире со времен Второй мировой войны.

За последние двадцать лет Украина прошла через три экономических кризиса, в результате которых реальный ВВП страны снижался более чем на 10% за один-два года.

Кризис, который мы переживаем сейчас, объективно самый тяжелый и страшный не только в новейшей истории Украины, но и в мировой истории. Однако, почему-то именно этот кризис для нашей экономики не выглядит таким тяжелым, как те, которые у нас были в 2009 году и 2014 году.

Для меня этот феномен был загадкой, ведь статистические данные свидетельствуют, что за последние два года падение реального ВВП составило невиданные 25%. Это существенно хуже, чем во время предыдущих кризисов, когда ВВП потерял 12% в 2010 году, по сравнению с 2008 годом, и 16% — в 2015 году, по сравнению с 2013 годом. Однако, тогда это выглядело едва ли не как конец света, а сейчас так не воспринимается.

Почему мы не чувствуем конца света

Причина здесь не в том, что мы «привыкли к кризисам».

Можно назвать много причин, почему мы чувствуем себя не такими обедневшими, как во время предыдущих кризисов. Однако, по-моему, главной объективной причиной этого феномена является то, что этот кризис не сопровождается валютным шоком.

Наше мышление остается «долларизированным», то есть все наши экономические успехи и неудачи мы, так или иначе, меряем в долларовом эквиваленте. Здесь есть самая большая неожиданность: в долларовом эквиваленте ВВП Украины в 2023 году снизился лишь на 11%, по сравнению с довоенным 2021 годом.

Это гораздо лучше, чем у нас было во время предыдущих экономических кризисов: минус 50% в 2015 году против 2013 года, и минус 25% в 2010 году против 2008 года.

Само интуитивное осознание, что мы не так сильно обеднели, несмотря на все вызовы и угрозы, и придает нам веру в себя, ведь это мы смогли пройти тяжелый этап без катастрофических экономических потерь.

Поэтому всей этой уверенности мы должны быть обязаны относительной стабильности гривны.

Три фактора стабильности

1. Лучшая готовность, ведь в этот кризис мы зашли с высокими золотовалютными резервами и здоровой банковской системой.

2. Беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров, которые с начала большой войны оказали нам больше финансовой помощи, чем за предыдущие 30 лет.

3. Последовательная политика НБУ, направленная на курсовую стабильность любой ценой. Несмотря на давление со стороны правительства, ведь по-хорошему низкий курс доллара невыгоден для бюджета, потому что ограничивает его доходы. Несмотря на давление со стороны бизнеса, который обеспокоен слишком высокими процентными ставками по кредитам.

Хотя я тоже частично разделяю обеспокоенность правительства и бизнеса, глядя на нашу экономическую статистику, я немного понимаю упрямую позицию Нацбанка, в том числе по поводу жесткости монетарной политики.

Почему можно понять НБУ

Если бы наш бизнес чувствовал себя более бедным, ему было бы не до кредитов даже по более низким ставкам.

Если бы украинцы не верили в стабильность гривны, они бы не верили и банковской системе, а значит, активно участвовали бы в панических атаках на пункты обмена валют. Это закончилось бы большим падением достатка, чем в предыдущие кризисы.

Хотя Нацбанк недавно «удивил» большинство экспертов, немного снизив учетную ставку, я отдаю себе отчет, что гривневые ставки будут оставаться высокими еще очень долго. Ведь желание НБУ обеспечить относительную валютную стабильность будет сложно реализовать с низкими ставками.

Тех, кто готов одалживать в гривне, такая ситуация мало радует, но инвесторам в краткосрочные и среднесрочные гривневые активы это предоставляет большие возможности.

А главное, что осторожная монетарная и курсовая политика придает нам больше уверенности при планировании долгосрочных инвестиционных проектов, над которыми мы активно работаем.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Riojas
Riojas
27 марта 2024, 13:29
#
У нас много веры. В частности, в стабильную гривну, вера в которую оплачивается покрытием разрыва торгового баланса прямо из ЗВР и оплата за удержание гривневого навеса космическими ставками по деп. сертификатам. Причем ни одна из этих проблем по сути не решается, она откладывается на потом. Экономика уже бы десять раз переварила скачок курса, он же сжёг бы напечатанную в 2022 году бумагу. Но нет, мы все ждём майских шашлыков и живём как жили. Стабильный курс, импорт сколько влезет. Это кончится очень резко и плохо.
+
+15
bonv
bonv
27 марта 2024, 13:33
#
Подякуйте Гонтаревій. Гонтаревій вдалося очистити банківську систему від неплатоспроможних банків і посилити її стійкість на майбутнє. 50% комерційних банків закрили. А решті допомогли функціонувати… Банківська система очищена бо вже немає 29−30% річних…
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0
Abramon
Abramon
27 марта 2024, 14:35
#
Цікава думка дійсно, гривня не знецінилась в рази.
Скажіть чи можливий ріст цін та попиту на нерухомість в країні, яка в стадії повномасштабної війни відсутністю робочих місць, реального сектору економіки, перешкоди з логістикою, падінням експорту і т.д. Щось не сходиться. Розповідати, що багато зруйнованого житла і люди масово скуповують саме в Києві та області, Львові та Франківську дорогу нерухомість не варто — це фігня.
Мабуть працює тіньова економіка, конверти, несплачені податки, відкати і т.д.
А те як вміють прибіднятись українці про це можна книги писати. «Немає грошей — треба доляри». Не все так однозначно.
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