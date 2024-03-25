Действительно ли нужно убивать упрощенку для вступления в ЕС

У противников упрощенного налогообложения появился в последнее время новый аргумент: «Мы, мол, идем в ЕС, поэтому нужно, в первую очередь, перейти на какую-то из „европейских“ моделей упрощенки, или вообще ее отменить». Такой подход, в частности, был воплощен в Национальной стратегии доходов, где, собственно, налоговые реформы начинаются с упрощенки.

Предполагается, по примеру Польши, отменить фиксированные ставки 1−2 групп (самую простую и, соответственно, защищенную от коррупции форму), заменив их налогом с оборота от 3 до 17%. Прекрасный пример, чтобы разобрать в деталях, почему такое карго-интеграторство вредно экономически, плюс еще больше отдаляет нас от европейской цивилизации.

Почему наша упрощенка не такая, как в Европе

Для реализации таких планов необходима гармонизация налогового законодательства с европейским. Она касается исключительно непрямых налогов — НДС и акцизов. Только они — и это вполне логично — подлежат общеевропейскому регулированию.

А упрощенка относится к прямым налогам, которые в ЕС отличаются от страны к стране радикально. И единственное общее ограничение, которое вот-вот вступит в силу, — это, как минимум, 15% корпоративного налога на крупные межнациональные корпорации. И то он может быть налогом на распределенную прибыль (или, как у нас называют, на выведенный капитал), как в Эстонии, Латвии и Польше.

Почти повсюду упрощенный режим предусматривает регистрацию плательщиком НДС по достижении соответствующего порога (в Украине — 1 млн грн в год). Но применить эту норму у нас, как предполагает нацстратегия, — значит просто убить соответствующий бизнес, поскольку в наших условиях уплатить НДС без профессионального бухгалтера невозможно, нужен полный учет.

А бухгалтер для такого бизнеса, даже на полставки, но с зарплатными налогами, обойдется, по меньшей мере, в десятую часть оборота, не говоря уже обо всех проблемах администрирования, где микропредприятия, по определению, окажутся среди «рисковых» и будут массово страдать от блокировки НДС-накладных.

Может Украине стоило бы поучиться у «успешных стран»? Однако, если присмотреться повнимательнее, далеко не весь «опыт успешных стран» одинаково нам полезен.

В частности, насколько хороши «европейские» налоговые режимы, как таковые, для микробизнеса, — большой вопрос. Так, во многих странах ЕС розничная торговля картелизирована крупными сетями, лоббирующими выхолащивание упрощенки в Украине. А чтобы хоть как-то дать выжить микробизнесу, там внедряют искусственные ограничения на крупные магазины, все вместе, в конце концов, — за счет покупателя.

С чем именно имеем дело

В «европейской» модели люди с самого низа до самого верха, включая высших руководителей страны, подчиняются закону. Этот закон, в целом, гарантирует равенство основных прав и свобод, их неотъемлемость, человеческое достоинство и подконтрольность власти народа.

В «азиатской» модели правят конкретные «начальники», или же вообще «авторитеты».

В «евразийской» модели, унаследованной Украиной от империи, все это со времен Петра Первого прикрыто формальными законами, которые, как известно «наученным жизнью» людям, «пишутся для дураков»: поскольку либо прямо оставляют решение на усмотрение «начальников», либо написаны нечетко или противоречиво.

Это позволяет решать, какую из норм к кому и когда применить, или противоречит практике настолько, что нарушают их все или почти все, поэтому у тех же «начальников» есть власть определять, кого принести в жертву, а кого — пощадить до определенного времени.

Упрощенка в описанной системе — действительно своего рода «офшор», но не столько налоговый, сколько правовой. По факту, она — единственная часть украинской налоговой системы, которая еще работает по более или менее цивилизованным принципам, где верховенство права, скорее, живое, чем нет, а «крыша» или личное близкое знакомство с налоговым инспектором не является необходимым условием спокойной работы.

По крайней мере, таковой она была до тотальной фискализации 2−3 групп — первого шага по выхолащиванию упрощенки. Именно в создании такого укрытия от «начальников» и заключалась цель ее создателей, причем поначалу, по замыслу, упрощенка вообще не была льготной: минимальная ставка превышала средний уровень налоговых поступлений от микробизнеса.

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Действительно ли проблема именно в упрощенке

Да и сейчас говорить о «потере бюджета» от упрощенки не решается даже Минфин: в нацстратегии нет оценок экономического эффекта от предложенных мер по ее реформированию, как не было их, кстати, и для фискализации. На самом деле, средняя «налоговая нагрузка» для плательщиков единого налога составляет около 5%, что мало отличается от ФОП на общей системе, и лишь чуть меньше, чем, в целом, в экономике, включая непрямые налоги.

Что касается злоупотреблений, то они, конечно, есть, но их масштаб на порядок меньше, чем у крупных компаний на общей системе. Весь оборот 1−3 групп упрощенки 2021 года составил 8,3% от оборота сектора предприятий, а с учетом скрытых доходов — в пределах 9%.

Однако, на каждом шагу слышится об использовании упрощенки крупными предприятиями, в то же время о настоящих офшорах говорят значительно реже, об удивительно живущей крупномасштабной контрабанде предпочитают стыдливо молчать, а словосочетание «конвертационный центр» и вообще почти не вспоминают — еще бы, ведь за такими «взрослыми» схемами стоят «серьезные люди»…

Еще одно последствие того, что верховенство права не работает: до полномасштабного вторжения около 3 миллионов человек (около 20% рабочей силы) в Украине работали в полной «тени». Из них около миллиона — не по найму: либо самозанятые, либо под «крышами». Какая из стран, которые нам ставят в пример, может «похвастаться» таким?

Значительную часть среди этих миллионов составляют те, кто работал легально до предыдущей, азаровской, попытки уничтожить упрощенку: с 2009 по 2011 год Украина потеряла 2,2 миллиона легальных рабочих мест в секторе микробизнеса, из которых только около 300 тысяч все же «вернулись на заводы», как мечтал Николай Янович.

Поэтому да, у нас ставки должны быть радикально ниже, чем в более благополучных странах, хотя бы для того, чтобы легальная работа могла составлять конкуренцию «тени». При том, что преимущества, которые дает предпринимателю легальный статус, в Украине тоже на порядок меньше, опять же из-за ненадежного верховенства права.

Что следует сделать

Итак, «реформа» упрощенки для Украины — не только не приоритетное направление евроинтеграции, а шаг в прямо противоположном, «евразийском» направлении. Авторы нацстратегии, в качестве большого компромисса, преподносят то, что такая реформа намечена только после «реформы» (косметической) налоговой, однако — одной из первых.

Почему бы не начать с более масштабных схем уклонения от налогов, чем те, где используется упрощенка? Не говоря уже о том, что последних нормально работающая налоговая (вместе с таможней) вполне может ликвидировать без всякого ограничения прав честных предпринимателей и в пределах нынешнего законодательства.

Должен действовать железный подход: сначала «европейские» принципы и институты, и только потом — «европейские» нормы. А верховенство права — это основа основ европейской цивилизации в целом и ЕС, в частности. И оно вовсе не сводится к судебной системе, а является важнейшим принципом жизни и управления.