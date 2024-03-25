Национальная стратегия доходов предполагает реформу упрощенной системы налогообложения. Почему предложенные изменения вредны для экономики, ЗН рассказал Старший экономист CASE Украина, член Несторовской группы Владимир Дубровский. «Минфин» выбрал главное.
Действительно ли нужно убивать упрощенку для вступления в ЕС
У противников упрощенного налогообложения появился в последнее время новый аргумент: «Мы, мол, идем в ЕС, поэтому нужно, в первую очередь, перейти на какую-то из „европейских“ моделей упрощенки, или вообще ее отменить». Такой подход, в частности, был воплощен в Национальной стратегии доходов, где, собственно, налоговые реформы начинаются с упрощенки.
Предполагается, по примеру Польши, отменить фиксированные ставки 1−2 групп (самую простую и, соответственно, защищенную от коррупции форму), заменив их налогом с оборота от 3 до 17%. Прекрасный пример, чтобы разобрать в деталях, почему такое карго-интеграторство вредно экономически, плюс еще больше отдаляет нас от европейской цивилизации.
Почему наша упрощенка не такая, как в Европе
Для реализации таких планов необходима гармонизация налогового законодательства с европейским. Она касается исключительно непрямых налогов — НДС и акцизов. Только они — и это вполне логично — подлежат общеевропейскому регулированию.
А упрощенка относится к прямым налогам, которые в ЕС отличаются от страны к стране радикально. И единственное общее ограничение, которое вот-вот вступит в силу, — это, как минимум, 15% корпоративного налога на крупные межнациональные корпорации. И то он может быть налогом на распределенную прибыль (или, как у нас называют, на выведенный капитал), как в Эстонии, Латвии и Польше.
Почти повсюду упрощенный режим предусматривает регистрацию плательщиком НДС по достижении соответствующего порога (в Украине — 1 млн грн в год). Но применить эту норму у нас, как предполагает нацстратегия, — значит просто убить соответствующий бизнес, поскольку в наших условиях уплатить НДС без профессионального бухгалтера невозможно, нужен полный учет.
А бухгалтер для такого бизнеса, даже на полставки, но с зарплатными налогами, обойдется, по меньшей мере, в десятую часть оборота, не говоря уже обо всех проблемах администрирования, где микропредприятия, по определению, окажутся среди «рисковых» и будут массово страдать от блокировки НДС-накладных.
Может Украине стоило бы поучиться у «успешных стран»? Однако, если присмотреться повнимательнее, далеко не весь «опыт успешных стран» одинаково нам полезен.
В частности, насколько хороши «европейские» налоговые режимы, как таковые, для микробизнеса, — большой вопрос. Так, во многих странах ЕС розничная торговля картелизирована крупными сетями, лоббирующими выхолащивание упрощенки в Украине. А чтобы хоть как-то дать выжить микробизнесу, там внедряют искусственные ограничения на крупные магазины, все вместе, в конце концов, — за счет покупателя.
С чем именно имеем дело
В «европейской» модели люди с самого низа до самого верха, включая высших руководителей страны, подчиняются закону. Этот закон, в целом, гарантирует равенство основных прав и свобод, их неотъемлемость, человеческое достоинство и подконтрольность власти народа.
В «азиатской» модели правят конкретные «начальники», или же вообще «авторитеты».
В «евразийской» модели, унаследованной Украиной от империи, все это со времен Петра Первого прикрыто формальными законами, которые, как известно «наученным жизнью» людям, «пишутся для дураков»: поскольку либо прямо оставляют решение на усмотрение «начальников», либо написаны нечетко или противоречиво.
Это позволяет решать, какую из норм к кому и когда применить, или противоречит практике настолько, что нарушают их все или почти все, поэтому у тех же «начальников» есть власть определять, кого принести в жертву, а кого — пощадить до определенного времени.
Упрощенка в описанной системе — действительно своего рода «офшор», но не столько налоговый, сколько правовой. По факту, она — единственная часть украинской налоговой системы, которая еще работает по более или менее цивилизованным принципам, где верховенство права, скорее, живое, чем нет, а «крыша» или личное близкое знакомство с налоговым инспектором не является необходимым условием спокойной работы.
По крайней мере, таковой она была до тотальной фискализации 2−3 групп — первого шага по выхолащиванию упрощенки. Именно в создании такого укрытия от «начальников» и заключалась цель ее создателей, причем поначалу, по замыслу, упрощенка вообще не была льготной: минимальная ставка превышала средний уровень налоговых поступлений от микробизнеса.
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Действительно ли проблема именно в упрощенке
Да и сейчас говорить о «потере бюджета» от упрощенки не решается даже Минфин: в нацстратегии нет оценок экономического эффекта от предложенных мер по ее реформированию, как не было их, кстати, и для фискализации. На самом деле, средняя «налоговая нагрузка» для плательщиков единого налога составляет около 5%, что мало отличается от ФОП на общей системе, и лишь чуть меньше, чем, в целом, в экономике, включая непрямые налоги.
Что касается злоупотреблений, то они, конечно, есть, но их масштаб на порядок меньше, чем у крупных компаний на общей системе. Весь оборот 1−3 групп упрощенки 2021 года составил 8,3% от оборота сектора предприятий, а с учетом скрытых доходов — в пределах 9%.
Однако, на каждом шагу слышится об использовании упрощенки крупными предприятиями, в то же время о настоящих офшорах говорят значительно реже, об удивительно живущей крупномасштабной контрабанде предпочитают стыдливо молчать, а словосочетание «конвертационный центр» и вообще почти не вспоминают — еще бы, ведь за такими «взрослыми» схемами стоят «серьезные люди»…
Еще одно последствие того, что верховенство права не работает: до полномасштабного вторжения около 3 миллионов человек (около 20% рабочей силы) в Украине работали в полной «тени». Из них около миллиона — не по найму: либо самозанятые, либо под «крышами». Какая из стран, которые нам ставят в пример, может «похвастаться» таким?
Значительную часть среди этих миллионов составляют те, кто работал легально до предыдущей, азаровской, попытки уничтожить упрощенку: с 2009 по 2011 год Украина потеряла 2,2 миллиона легальных рабочих мест в секторе микробизнеса, из которых только около 300 тысяч все же «вернулись на заводы», как мечтал Николай Янович.
Поэтому да, у нас ставки должны быть радикально ниже, чем в более благополучных странах, хотя бы для того, чтобы легальная работа могла составлять конкуренцию «тени». При том, что преимущества, которые дает предпринимателю легальный статус, в Украине тоже на порядок меньше, опять же из-за ненадежного верховенства права.
Что следует сделать
Итак, «реформа» упрощенки для Украины — не только не приоритетное направление евроинтеграции, а шаг в прямо противоположном, «евразийском» направлении. Авторы нацстратегии, в качестве большого компромисса, преподносят то, что такая реформа намечена только после «реформы» (косметической) налоговой, однако — одной из первых.
Почему бы не начать с более масштабных схем уклонения от налогов, чем те, где используется упрощенка? Не говоря уже о том, что последних нормально работающая налоговая (вместе с таможней) вполне может ликвидировать без всякого ограничения прав честных предпринимателей и в пределах нынешнего законодательства.
Должен действовать железный подход: сначала «европейские» принципы и институты, и только потом — «европейские» нормы. А верховенство права — это основа основ европейской цивилизации в целом и ЕС, в частности. И оно вовсе не сводится к судебной системе, а является важнейшим принципом жизни и управления.
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