Доходность индекса S&P 500 и предметов роскоши за последние 10 лет сравнил Visualcapitalist, основываясь на данных индексу инвестиций в роскошь Knight Frank, опубликованному в рамках отчета о благосостоянии за 2024 год .
Коллекционный виски обогнал индекс S&P 500 по доходности за 10 лет
Инвестиции в предметы роскоши в сравнении с индексом S&P
|Объект
|Изменение цен (4 квартал 2013−2023 гг.)
|Редкий виски
|+280%
|Вино
|+146%
|Часы
|+138%
|Предметы искусства
|+105%
|Автомобили
|+82%
|Сумочки
|+67%
|Монеты
|+56%
|Мебель
|+40%
|Ювелирные изделия
|+37%
|Цветные бриллианты
|+8%
|Индекс S&P 500
|+158%
За последние 10 лет редкий виски оказался самым прибыльным активом класса люкс, подорожав на 280% и даже превзошел по доходности индекс S&P 500.
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После COVID-19 на аукционах были побиты многочисленные рекорды продаж: коллекционеры готовы выкладывать миллионы за бутылку. Например, в ноябре 2023 года бутылка The Macallan Valerio Adami 60 Year Old (было выпущено всего 40 таких бутылок) была продана на аукционе Sotheby's за $2,7 млн. До начала торгов Sotheby's оценил бутылку в $1,5 млн.
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Следующими по доходности предметами роскоши по доходности за 10 лет стали изысканные вина и роскошные часы с +146% и +138% соответственно.
В самом низу оказались ювелирные изделия (+37%), такие как кольца и ожерелья, а также цветные бриллианты (+8%), включая редкие розовые и голубые бриллианты.
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