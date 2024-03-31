Коллекционный виски обогнал индекс S&P 500 по доходности за 10 лет

Доходность индекса S&P 500 и предметов роскоши за последние 10 лет сравнил Visualcapitalist, основываясь на данных индексу инвестиций в роскошь Knight Frank, опубликованному в рамках отчета о благосостоянии за 2024 год .

Инвестиции в предметы роскоши в сравнении с индексом S&P

Объект Изменение цен (4 квартал 2013−2023 гг.) Редкий виски +280% Вино +146% Часы +138% Предметы искусства +105% Автомобили +82% Сумочки +67% Монеты +56% Мебель +40% Ювелирные изделия +37% Цветные бриллианты +8% Индекс S&P 500 +158%

За последние 10 лет редкий виски оказался самым прибыльным активом класса люкс, подорожав на 280% и даже превзошел по доходности индекс S&P 500.

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После COVID-19 на аукционах были побиты многочисленные рекорды продаж: коллекционеры готовы выкладывать миллионы за бутылку. Например, в ноябре 2023 года бутылка The Macallan Valerio Adami 60 Year Old (было выпущено всего 40 таких бутылок) была продана на аукционе Sotheby's за $2,7 млн. До начала торгов Sotheby's оценил бутылку в $1,5 млн.

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Следующими по доходности предметами роскоши по доходности за 10 лет стали изысканные вина и роскошные часы с +146% и +138% соответственно.

В самом низу оказались ювелирные изделия (+37%), такие как кольца и ожерелья, а также цветные бриллианты (+8%), включая редкие розовые и голубые бриллианты.