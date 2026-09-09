В Шампани урожай упал на 48%: Франция потеряет 140 млн бутылок шампанского

Французское виноделие готовится к одному из самых плохих сезонов за десятилетие. В 2026 году производство вина во Франции может сократиться до 3,39 млрд литров — на 6% меньше, чем годом ранее, и на 28% ниже уровня 2023-го. Как сообщает Euronews, если прогноз сбудется, это будет самый маленький урожай страны с 1957 года.

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Сильнее всего пострадала Шампань. Производство вина из урожая 2026 прогнозируют на уровне 1,34 млн гектолитров, что на 48% меньше, чем в 2025-м. Для продукции с защищенным наименованием Champagne падение составит 49% — до 1,24 млн гектолитров, или на 47% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Жара, засуха, заморозки и град

Главной причиной провала урожая стали погодные условия. Засуха и волны жары резко снизили урожайность с гектара. В Шампани ситуацию дополнительно усугубили заморозки в департаменте Эна, град и длительная засуха. Из-за жары виноград созрел значительно быстрее, поэтому сбор начали уже в середине августа.

По оценкам отрасли, средняя урожайность в Шампани может составить около 7000 кг винограда с гектара — самый низкий показатель с 1980-х годов.

Проблема не ограничивается шампаньем. У Юри производство может упасть на 36%, в Бургундии-Божоле — на 33%, а потери урожая Пино Нуар в Бургундии превышают 50%.

Утрачено 140 млн бутылок, но не 2,7 млрд евро выручки

Масштаб потерь в Шампани оценивают примерно в 140 млн бутылок емкостью 0,75 литра. По расчетам профессора Бордосского университета Жана-Мари Кардеба, это соответствует потенциальной коммерческой стоимости около €2,7 млрд.

В то же время это не означает, что производители лишатся €2,7 млрд выручки. Речь идет о стоимости продукции, которую не удалось произвести в этом году. Производители имеют запасы готовой продукции и резервные вина, позволяющие компенсировать значительную часть дефицита.

Это важно для потребителей: падение урожая на 49% не означает автоматического сокращения продаж шампанского на 49%. Вино из одного урожая проходит длительный процесс производства, а отрасль заранее формирует резервы.

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Отрасль генерирует €5,7 млрд.

Масштаб экономики Шампани хорошо виден по данным отраслевого Comité Champagne. В 2025 году производители отгрузили 266,1 млн бутылок, из которых 57,1% пришлось на экспорт.

Общая выручка отрасли составила €5,7 млрд: €4,4 млрд обеспечили большие шампанские дома, еще €1,3 млрд — виноградари и кооперативы.

Поэтому повторение очень слабых урожаев уже представляет серьезный экономический риск. Один неурожай можно компенсировать запасами, но несколько подряд сокращают резервы, повышают себестоимость продукции и могут заставить производителей поднимать цены.

По оценке Кардеба, именно это главная долгосрочная угроза: если слабые урожаи станут регулярными, Шампань может постепенно упускать возможность стабильно обеспечивать все свои рынки.

Пока же потребители вряд ли увидят полые полки. Удар пришелся прежде всего по будущему производству, а не по текущим запасам шампанского.