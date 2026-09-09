В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысяч автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Бензиновые авто августа: какие новые и б/у модели выбирали украинцы
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Сколько было новых и подержанных авто
Из общего количества бензиновых автомобилей:
- 1,9 тыс. были новыми, что на 14% меньше, чем в прошлом;
- 10,9 тыс. — импортируемыми подержанными авто, что соответствует прошлогоднему показателю.
Самые новые новые бензиновые авто
Лидером среди новых легковушек с бензиновыми двигателями стала Skoda Octavia.
В августе украинцы зарегистрировали 221 такой автомобиль.
В топ-5 новых бензиновых моделей вошли:
- Skoda Octavia — 221 ед;
- Hyundai Tucson — 173 ед.;
- Mazda CX-5 — 120 ед.;
- Skoda Kodiaq — 109 ед;
- Skoda Karoq — 93 ед.
Самые популярные б/у бензиновые авто
Среди импортированных бензиновых автомобилей с пробегом первое место занял Volkswagen Tiguan.
В августе украинцы зарегистрировали 682 таких автомобиля.
В топ-5 импортируемых подержанных бензиновых моделей вошли:
- Volkswagen Tiguan — 682 ед;
- Nissan Rogue — 656 ед.;
- Volkswagen Golf — 645 ед.;
- Audi Q5 — 583 ед.;
- Audi A4 — 342 ед.
Источник: Минфин
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