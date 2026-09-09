Ирак хочет увеличить квоту ОПЕК+ до 6 млн баррелей в сутки

По данным Bloomberg, Ирак обратился к руководству ОПЕК+ с предложением установить для него базовый уровень добычи нефти в 6 млн баррелей в сутки. Конкретно от этого показателя могут рассчитываться будущие производственные квоты страны.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. ОПЕК+ сейчас производит оценку производственных мощностей участников, которая должна стать основой для определения квот на 2027 год. Ожидается, что соответствующий аудит завершится в конце сентября.

Запрос Ирака значительно превышает его нынешнюю фактическую добычу. В августе страна производила около 3,37 млн баррелей в сутки против 2,77 млн в июле.

В то же время, Багдад рассчитывает существенно нарастить производство в ближайшие годы. В августе премьер-министр Ирака заявил о планах довести добычу до 8−10 млн баррелей в сутки в течение шести лет. К началу войны страна добывала около 4 млн баррелей в день.

Ормуз ограничил экспорт

Ирак пытается увеличить квоту на фоне серьезных проблем с экспортом из-за войны на Ближнем Востоке. Перекрытие Ормузского пролива, по которому традиционно проходила значительная часть иракских поставок, резко усложнило продажу нефти.

В августе экспорт Ирака возобновился примерно до 2,34 млн баррелей в сутки против лишь 1,35 млн в июле. Иран разрешил танкерам с иракской нефтью проходить через пролив, что помогло частично возобновить поставки.

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Чтобы привлечь покупателей в условиях высоких транспортных и геополитических рисков, Ирак пришлось предлагать значительные скидки на свою нефть.

Теперь Багдад стремится закрепить высшую производственную базу в системе ОПЕК+. Если организация согласится на уровень 6 млн. баррелей в сутки, это создаст для Ирака значительно большее пространство для будущего увеличения добычи.

В то же время, окончательные параметры квот на 2027 год еще не определены. ОПЕК+ завершила очередной этап сокращения поставок, а теперь основное внимание переместилось на пересмотр производственных мощностей стран-участниц и на новые базовые уровни.