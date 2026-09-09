Инфляция в Украине выросла до 8,1%: как изменились цены

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 сентября 2026, 17:21 Читати українською

Инфляция в Украине выросла до 8,1%: как изменились цены

По данным Госстата, в августе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 8,1% против 7,7% в июле.

По данным Госстата, в августе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Базовая инфляция в августе составила 0,5% в месяц и 8,1% в годовом исчислении.

Овощи и фрукты подешевели

Заметнее всего в августе снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки — всего на 1,3%.

Больше всего подешевели:

  • овощи — на 18,3%;

  • фрукты — на 12%;

  • масло — на 0,6%.

В то же время, часть продуктов продолжила дорожать. Цены на отдельные категории выросли в пределах 0,6−4% — в частности, на яйца, сахар, рыбу и рыбопродукты, мясо, сыры, хлеб, макаронные и кисломолочные изделия.

Коммунальные услуги и топливо добавили к инфляции

Одним из ключевых факторов роста цен стало повышение стоимости коммунальных услуг.

В августе тарифы на водоснабжение выросли на 16,8%, а на канализацию — на 16,7%. В годовом исчислении соответствующий рост составил 77,6% и 73,6%.

В целом, цены в категории жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива за месяц повысились на 1,3%.

Еще одним весомым фактором стало горючее: цены на топливо и смазочные масла выросли на 8,1% за месяц и на 38,7% за год.

Стоимость проезда в автомобильном пассажирском транспорте увеличилась на 6,6%, а за год — на 39,1%.

Читайте также: Банкнота 2000 грн и страхи об инфляции: в НБУ объяснили, почему это не 90-е

Одежда подешевела, табак подорожал

Цены на одежду и обувь в августе снизились на 2,5%. В частности, обувь подешевела на 3,1%, одежда — на 2,2%.

В то же время, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,5%. Основной вклад обеспечил рост цен на табачные изделия — на 2,1%.

Таким образом, в августе общая месячная инфляция оставалась низкой благодаря удешевлению сезонных продуктов, однако более дорогие коммунальные услуги, горючее и транспорт продолжили давить на потребительские цены.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами