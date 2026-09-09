Инфляция в Украине выросла до 8,1%: как изменились цены

По данным Госстата, в августе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 8,1% против 7,7% в июле.

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Базовая инфляция в августе составила 0,5% в месяц и 8,1% в годовом исчислении.

Овощи и фрукты подешевели

Заметнее всего в августе снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки — всего на 1,3%.

Больше всего подешевели:

овощи — на 18,3%;

фрукты — на 12%;

масло — на 0,6%.

В то же время, часть продуктов продолжила дорожать. Цены на отдельные категории выросли в пределах 0,6−4% — в частности, на яйца, сахар, рыбу и рыбопродукты, мясо, сыры, хлеб, макаронные и кисломолочные изделия.

Коммунальные услуги и топливо добавили к инфляции

Одним из ключевых факторов роста цен стало повышение стоимости коммунальных услуг.

В августе тарифы на водоснабжение выросли на 16,8%, а на канализацию — на 16,7%. В годовом исчислении соответствующий рост составил 77,6% и 73,6%.

В целом, цены в категории жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива за месяц повысились на 1,3%.

Еще одним весомым фактором стало горючее: цены на топливо и смазочные масла выросли на 8,1% за месяц и на 38,7% за год.

Стоимость проезда в автомобильном пассажирском транспорте увеличилась на 6,6%, а за год — на 39,1%.

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Одежда подешевела, табак подорожал

Цены на одежду и обувь в августе снизились на 2,5%. В частности, обувь подешевела на 3,1%, одежда — на 2,2%.

В то же время, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,5%. Основной вклад обеспечил рост цен на табачные изделия — на 2,1%.

Таким образом, в августе общая месячная инфляция оставалась низкой благодаря удешевлению сезонных продуктов, однако более дорогие коммунальные услуги, горючее и транспорт продолжили давить на потребительские цены.