Цены на АЗС 9 сентября: бензин и дизель прибавили почти по 40 копеек

В среду, 9 сентября, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 35 коп. до 82,74 грн/л, на дизельное топливо — на 39 коп. до 93,22 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».