Европейская комиссия предложила новые правила государственных закупок, которые должны упростить участие компаний в тендерах и усилить защиту европейского рынка. Об этом сообщает Investing.Com.
ЕС вводит новые правила тендеров: что это значит для украинского бизнеса
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Государственные закупки составляют около 15% ВВП ЕС. В 2025 году их объем оценивался примерно в €2,5 трлн. Еврокомиссия хочет использовать эти средства не только для выбора самых дешевых предложений, но и как инструмент поддержки промышленности, устойчивости цепей и экономической безопасности.
Цена уже не будет главным критерием
По новым правилам, тендеры должны оцениваться по принципу «наилучшее соотношение цены и качества».
При этом критерии качества должны составлять не менее 30% от общей оценки, а для трудоемких контрактов — не менее 50%.
Заказчики также должны учитывать риски для критической инфраструктуры, кибербезопасности, цепей снабжения и чрезмерной зависимости от иностранных поставщиков.
ЕС сможет ограничивать участие продукции из-за пределов блока
Одно из важнейших изменений — возможность применять требования к европейскому происхождению продукции.
В стратегических закупках страны ЕС смогут ограничивать доступ к тендерам для предложений, в которых менее 50% стоимости сырья и компонентов приходится на Европу. Также предусмотрена возможность отдавать предпочтение компаниям из ЕС в стратегических секторах.
В то же время это не означает введение общего правила «Покупай европейское». Кроме того, ограничения не должны автоматически распространяться на страны, с которыми у ЕС есть соответствующие торговые соглашения и договоренности о взаимном доступе к госзакупкам.
Что это значит для украинского бизнеса
Для украинских производителей ситуация имеет две стороны.
Украина уже является участником Соглашения ВТО о государственных закупках (GPA), а Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает постепенное взаимное открытие рынков госзакупок. Еврокомиссия отмечает, что украинские компании могут участвовать в соответствующих тендерах ЕС на сопоставимых с европейскими участниками условиях.
Поэтому новые правила не означают автоматическое исключение украинской продукции из европейских тендеров. Напротив, украинские компании смогут и дальше участвовать в закупках, на которые распространяются международные обязательства ЕС.
В то же время, в стратегических закупках решающим может стать происхождение компонентов и сырья. Для украинских производителей это создает стимул для увеличения доли европейских компонентов в продукции и локализации производственных цепей в Украине и ЕС.
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Единая цифровая платформа вместо десятков процедур
Еврокомиссия также предлагает создать общеевропейскую цифровую систему закупок.
Компаниям не придется каждый раз проходить сложные процедуры регистрации в разных юрисдикциях. Предусматривается единая регистрация, электронные учетные данные предприятий и совместимость национальных платформ.
Это должно упростить доступ к тендерам для малого и среднего бизнеса.
Новая система должна заменить три действующих директивы ЕС о государственных закупках единым регламентом. В то же время оборонные закупки останутся вне предложенной системы.
Для Украины изменения важны еще и потому, что интеграция с европейским рынком госзакупок становится частью более широкой экономической интеграции. Чем больше украинских компаний будут отвечать европейским требованиям по происхождению, качеству и устойчивости поставок, тем больше возможностей у них будет на рынке закупок ЕС.
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