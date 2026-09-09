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9 сентября 2026, 17:45 Читати українською

ЕС вводит новые правила тендеров: что это значит для украинского бизнеса

Европейская комиссия предложила новые правила государственных закупок, которые должны упростить участие компаний в тендерах и усилить защиту европейского рынка. Об этом сообщает Investing.Com.

Европейская комиссия предложила новые правила государственных закупок, которые должны упростить участие компаний в тендерах и усилить защиту европейского рынка.

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Государственные закупки составляют около 15% ВВП ЕС. В 2025 году их объем оценивался примерно в €2,5 трлн. Еврокомиссия хочет использовать эти средства не только для выбора самых дешевых предложений, но и как инструмент поддержки промышленности, устойчивости цепей и экономической безопасности.

Цена уже не будет главным критерием

По новым правилам, тендеры должны оцениваться по принципу «наилучшее соотношение цены и качества».

При этом критерии качества должны составлять не менее 30% от общей оценки, а для трудоемких контрактов — не менее 50%.

Заказчики также должны учитывать риски для критической инфраструктуры, кибербезопасности, цепей снабжения и чрезмерной зависимости от иностранных поставщиков.

ЕС сможет ограничивать участие продукции из-за пределов блока

Одно из важнейших изменений — возможность применять требования к европейскому происхождению продукции.

В стратегических закупках страны ЕС смогут ограничивать доступ к тендерам для предложений, в которых менее 50% стоимости сырья и компонентов приходится на Европу. Также предусмотрена возможность отдавать предпочтение компаниям из ЕС в стратегических секторах.

В то же время это не означает введение общего правила «Покупай европейское». Кроме того, ограничения не должны автоматически распространяться на страны, с которыми у ЕС есть соответствующие торговые соглашения и договоренности о взаимном доступе к госзакупкам.

Что это значит для украинского бизнеса

Для украинских производителей ситуация имеет две стороны.

Украина уже является участником Соглашения ВТО о государственных закупках (GPA), а Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает постепенное взаимное открытие рынков госзакупок. Еврокомиссия отмечает, что украинские компании могут участвовать в соответствующих тендерах ЕС на сопоставимых с европейскими участниками условиях.

Поэтому новые правила не означают автоматическое исключение украинской продукции из европейских тендеров. Напротив, украинские компании смогут и дальше участвовать в закупках, на которые распространяются международные обязательства ЕС.

В то же время, в стратегических закупках решающим может стать происхождение компонентов и сырья. Для украинских производителей это создает стимул для увеличения доли европейских компонентов в продукции и локализации производственных цепей в Украине и ЕС.

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Единая цифровая платформа вместо десятков процедур

Еврокомиссия также предлагает создать общеевропейскую цифровую систему закупок.

Компаниям не придется каждый раз проходить сложные процедуры регистрации в разных юрисдикциях. Предусматривается единая регистрация, электронные учетные данные предприятий и совместимость национальных платформ.

Это должно упростить доступ к тендерам для малого и среднего бизнеса.

Новая система должна заменить три действующих директивы ЕС о государственных закупках единым регламентом. В то же время оборонные закупки останутся вне предложенной системы.

Для Украины изменения важны еще и потому, что интеграция с европейским рынком госзакупок становится частью более широкой экономической интеграции. Чем больше украинских компаний будут отвечать европейским требованиям по происхождению, качеству и устойчивости поставок, тем больше возможностей у них будет на рынке закупок ЕС.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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