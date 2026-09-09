Подземные аптеки могут появиться в прифронтовых городах: заявление Ляшко

Минздрав работает над тем, чтобы разрешить открывать аптеки в подземных помещениях на прифронтовых территориях. Соответствующие предложения уже проработаны, а Госликслужба получила поручение подготовить необходимые изменения.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вопросы могут быть урегулированы в течение месяца. Речь идет об отдельных лицензионных требованиях, которые должны сделать работу аптек в прифронтовых районах более простой и безопасной.

По словам министра, такая инициатива появилась после обращений аптечного бизнеса, сталкивающегося с особыми рисками в населенных пунктах вблизи фронта.

Во время войны количество аптек не сократилось

Ляшко также заявил, что, несмотря на полномасштабную войну, аптечная сеть Украины не сворачивается, а постепенно восстанавливается.

В апреле 2022 года в Украине работало около 16,2 тыс. аптек, тогда как в настоящее время в реестре насчитывается около 18 тыс. заведений.

В то же время проблемы с доступностью лекарства остаются прежде всего в прифронтовых районах и сельской местности. Именно для этих территорий Минздрав намерен упростить отдельные требования к работе аптек.

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Лекарства хотят лучше защитить от атак

Отдельно правительство уже разрешило фармацевтическим компаниям использовать дополнительные складские помещения и мощности других лицензиатов.

Это должно позволить рассредоточивать запасы лекарственных средств и уменьшить риск их одновременной потери из-за российских ударов по складской инфраструктуре.

Минздрав также прорабатывает новые предложения от аптечного ритейла и дистрибьюторов по работе в условиях войны.