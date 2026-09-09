Украина потеряла $1 млрд экспорта за месяц: что показали данные таможни

В августе 2026 г. украинский экспорт резко сократился, тогда как импорт остался на среднемесячных уровнях первого полугодия. По оперативным данным таможни, экспорт в августе составил $2,5 млрд. Это на 19,4% меньше, чем в июле и на 21,9% меньше, чем в августе прошлого года. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Экспорт падает второй месяц подряд

Августовское падение стало продолжением отрицательной динамики июля.

В июле экспорт уже сократился на 11,4% в месячном исчислении и на 19,4% в годовом.

Для сравнения, средний месячный уровень экспорта за первое полугодие 2026 составил $3,5 млрд.

То есть, в августе Украина недополучила около $1 млрд экспортной выручки по сравнению со средним уровнем первой половины года.

Что больше всего просело в экспорте

Наибольший объем экспорта традиционно пришелся на продовольствие и зерно, но именно это направление существенно снизилось.

В августе экспорт продовольствия и зерна составил $1,3 млрд. Это на 18,7% или примерно на $0,3 млрд меньше, чем в июле.

Для сравнения, в среднем за первое полугодие 2026 года этот показатель составил $2,1 млрд в месяц.

Металлы также потеряли

Экспорт металлов в августе снизился до $0,2 млрд. По сравнению с июлем это падение на 33,3% или примерно на $0,1 млрд. В среднем за первые шесть месяцев 2026 года металлургический экспорт составил $0,4 млрд в месяц.

Машиностроение без изменений

Экспорт продукции машиностроения в августе составил $0,3 млрд. По сравнению с июлем показатель остался без изменений. Это также соответствует среднемесячному уровню первого полугодия 2026 года.

Что с импортом

Импорт в августе составил $8,2 млрд. Это на 22,4% больше, чем в августе прошлого года, но на 6,8% меньше, чем в июле.

В целом августовский показатель импорта остался близок к средним уровням первого полугодия 2026 года.

Основные категории импорта

Наибольшую долю в импорте сохраняет продукция машиностроения. В августе ее ввезли на $4,2 млрд, что на 4,5% меньше, чем в июле. Для сравнения, средний месячный показатель за первое полугодие составил $3,6 млрд.

Импорт горючего в августе составил $1 млрд, что на 9,1% меньше, чем в июле.

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Импорт химической продукции также составил $1 млрд и снизился на 9,1% в месячном измерении.

В среднем за первое полугодие 2026 года импорт топлива и химии составил $1,2 млрд в месяц.

Что это значит

Августовские данные показывают резкое ухудшение ситуации с экспортом.

Наибольшее давление пришлось на продовольствие, зерно и металлы — именно те категории, которые обеспечивают значительную часть валютной выручки.

В то же время, импорт остается высоким, что усиливает дисбаланс во внешней торговле и давление на валютный рынок.

Если отрицательная динамика экспорта сохранится в сентябре, дефицит внешней торговли может увеличиться еще больше.