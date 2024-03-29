Программы лояльности: Как заработать или сэкономить на банковских услугах
Главное за неделю: Отсрочка выплат по госдолгу, ВВП Украины и продажа двух госбанков
Большинство украинских банков проводят разнообразные акции и выплачивают своим клиентам бонусы. «Минфин» собрал самые интересные предложения, которые помогут повысить доходность депозитов или сэкономить на покупках.
Украина получила $1,5 миллиарда займа от Японии и Великобритании
Украина получила $1,5 млрд ссуды в поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.
Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по государственному долгу
Во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко и чрезвычайной и полномочной послины США в Украине Бриджит Бринк было подписано двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.
ВВП Украины в прошлом году вырос на 5,3% — Госстат
Реальный ВВП Украины по итогам 2023 года увеличился на 5,3% по сравнению с 2022 годом, когда экономика упала на 28,8%. Номинальный ВВП в прошлом году вырос до 6,5 трлн. Об этом свидетельствует предварительная оценка Госстата.
Государство готовит к продаже Сенс и Укргаз: сколько за них могут выручить и что ждет клиентов
Новость о предстоящей продаже двух государственных банков, Сенс Бан и Укргазбанк, получила широкий общественный резонанс. Поэтому «Минфин» решил разобраться, за сколько могут быть проданы финучреждения, кто на них будет претендовать и что ждет клиентов после их приватизации.
В ЕС решили не передавать Украине прибыли от замороженных российских активов за 2022−2023 годы — СМИ
ЕС решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов в 2022—2023 годах. Эта сумма останется в депозитарии ценных бумаг Euroclear как страховка в случае судебных исков россии.
Послы ЕС приняли продолжение упрощенного торгового режима с Украиной
Постоянные представители стран-членов Евросоюза 27 марта достигли компромисса по вопросу продления упрощенного режима торговли с Украиной еще на один год. Об этом сообщило Бельгийское председательство в ЕС на своей странице в Х. Текст соглашения одобрен с единственным уточнением об условиях применения защитных ограничений.
Нацбанк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара
В Украине растет доля валютных сделок по евро. В НБУ предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о привязке курса гривны к евро вместо доллара.
В государственный бюджет Украины поступило около $880 млн от МВФ
26 марта Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около 880 млн. долларов США (663,9 млн. СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
Валовой внешний долг Украины вырос до 90,7% ВВП
Объем валового внешнего долга Украины в течение 4 квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, по ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%, такие оценки обнародовал Национальный банк Украины на своем сайте.
Зеленский подписал закон о рынках капитала: в НКЦБФР просили наложить на него вето
Владимир Зеленский подписал принятый в феврале законопроект № 5865, имеющий целью урегулирование и осуществление надзора за деятельностью на рынках капитала и организованных товарных бирж. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просил президента ветировать законопроект.
В Украине открыли Офис Реестра убытков: почему это важно
22 марта в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Первые заявки будут приниматься по разрушенному жилью.
Нацбанк досрочно перечислит в госбюджет 80% своей прибыли за прошлый год
Это согласовано в обновленном Меморандуме экономической и финансовой политики по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом.
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