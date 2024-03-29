Главное за неделю: Отсрочка выплат по госдолгу, ВВП Украины и продажа двух госбанков

Большинство украинских банков проводят разнообразные акции и выплачивают своим клиентам бонусы. «Минфин» собрал самые интересные предложения, которые помогут повысить доходность депозитов или сэкономить на покупках.

Украина получила $1,5 миллиарда займа от Японии и Великобритании

Украина получила $1,5 млрд ссуды в поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по государственному долгу

Во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко и чрезвычайной и полномочной послины США в Украине Бриджит Бринк было подписано двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.

ВВП Украины в прошлом году вырос на 5,3% — Госстат

Реальный ВВП Украины по итогам 2023 года увеличился на 5,3% по сравнению с 2022 годом, когда экономика упала на 28,8%. Номинальный ВВП в прошлом году вырос до 6,5 трлн. Об этом свидетельствует предварительная оценка Госстата.

Государство готовит к продаже Сенс и Укргаз: сколько за них могут выручить и что ждет клиентов

Новость о предстоящей продаже двух государственных банков, Сенс Бан и Укргазбанк, получила широкий общественный резонанс. Поэтому «Минфин» решил разобраться, за сколько могут быть проданы финучреждения, кто на них будет претендовать и что ждет клиентов после их приватизации.

В ЕС решили не передавать Украине прибыли от замороженных российских активов за 2022−2023 годы — СМИ

ЕС решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов в 2022—2023 годах. Эта сумма останется в депозитарии ценных бумаг Euroclear как страховка в случае судебных исков россии.

Послы ЕС приняли продолжение упрощенного торгового режима с Украиной

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 27 марта достигли компромисса по вопросу продления упрощенного режима торговли с Украиной еще на один год. Об этом сообщило Бельгийское председательство в ЕС на своей странице в Х. Текст соглашения одобрен с единственным уточнением об условиях применения защитных ограничений.

Нацбанк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара

В Украине растет доля валютных сделок по евро. В НБУ предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о привязке курса гривны к евро вместо доллара.

В государственный бюджет Украины поступило около $880 млн от МВФ