Кешбек от государства: НБУ надеется на поддержку Mastercard при реализации программы «Покупай украинское»

Национальный банк Украины надеется на техническую поддержку при реализации программы Кэшбека за покупку украинских товаров. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

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По его словам, во время встречи с представителями Mastercard НБУ обсудил внедрение программы украинского кэшбека «Купи украинское».

«Надеемся на углубление сотрудничества с Mastercard по этим направлениям и будем благодарны за техническую поддержку», — написал Пышный.

Он отметил, что также обсуждались другие темы, включая вопросы расширения финансовой инклюзии для бесперебойного доступа граждан к финансовым услугам во всех отдаленных, прифронтовых и деоккупированных регионах.

Программа «Покупай украинское»

Напомним, президент Владимир Зеленский на презентации платформы «Сделано в Украине» 26 февраля заявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты за товары и услуги, произведенные в Украине.

По его словам, соответствующее поручение правительству сейчас эту программу разрабатывают, и она должна заработать уже в 2024 году.