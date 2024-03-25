Санкции против рф: как заставить их работать на полную

Уже действующих санкций против рф недостаточно. Нынешний режим санкций соблюдается неравномерно и игнорирует экспорт ключевых сырьевых товаров. Йельские профессоры, которые в начале вторжения дали старт кампании по выходу иностранных компаний из россии, — Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан, — предлагают три шага, которые должны предпринять политики, чтобы придать экономическим санкциям реальный эффект. «Минфин» выбрал главное.

Кремль находит творческие способы уклониться от правительственных санкций. Незначительные улучшения в российской экономике привели к тому, что некоторые критики ошибочно заявляют, что все экономические санкции неэффективны и бесполезны.

Нет ничего более далекого от правды. Некоторые санкции уже оказывают действительно ослабляющее воздействие на производительность россии, как мы уже документировали ранее, и привели путина к каннибализации российской экономики, чтобы подпитывать свою военную машину.

Однако, новые санкции не достигают нужных целей. Например, введение Великобританией санкций в отношении российских тюремщиков, и так запертых в сибирских тюрьмах, вряд ли будет иметь большое значение для путинских ракетных установок или для путинской казны.

Точно так же яхты опальных олигархов не влияют на российские военно-морские эсминцы, а лишь добавляют колоссальных расходов на техническое обслуживание по содержанию странным образом непроданной конфискованной собственности.

Кампания экономического давления является решающим рычагом против путина, и мы должны его активизировать, чтобы не допустить ослабления давления на военные усилия кремля.

Вот три важнейших шага, которые западные политики должны предпринять для усиления экономических санкций в отношении россии, и почему эти меры не окажут обратного экономического эффекта на Западе.

1. Введение новых санкций в отношении экспорта российских металлов и сырьевых товаров

Некоторые западные правительства уже давно неохотно вводят более жесткие санкции в отношении экспорта российских сырьевых товаров, в частности, опасаясь усиления инфляционного давления, или возникновения кризисов поставок, хотя экспорт сырьевых товаров эквивалентен примерно 80% российского бюджета.

Многие могут быть удивлены, узнав, что, по необъяснимым причинам, целые экспортные отрасли россии по-прежнему практически не затронуты санкциями, включая металлы (второй по величине экспортный товар россии после энергоносителей и эквивалентный более чем $60 млрд в год), а также пиломатериалы и фанеру.

Однако, сырьевые рынки гораздо более устойчивые, чем многие думают. Как мы тщательно задокументировали, глобальные сырьевые рынки уже в значительной степени оправились от потери российских (и даже украинских) поставок по нескольким категориям.

Более строгое соблюдение санкций помогает, а не вредит мировой экономике. Например, хотя раньше россия поставляла половину природного газа в Европу, неудачный газовый гамбит путина в 2022 году не только привел к полной замене российского трубопроводного газа преимущественно американским сжиженным природным газом (СПГ), но и, что невероятно, европейские цены TTF на газ близки к минимумам эпохи пандемии, несмотря на практически полную потерю поставок российского трубопроводного газа.

Аналогичным образом, рынки смогли прекрасно пережить потерю поставок из пострадавшего сельскохозяйственного сектора Украины, поскольку цены на основные сельскохозяйственные культуры, такие как подсолнечное масло, ячмень, кукуруза, картофель и пшеница, близки к пандемическим. Это исторический минимум, несмотря на потерю, по некоторым оценкам, 40−50% украинского сельскохозяйственного экспорта.

Факты свидетельствуют, что опасения, что санкции в отношении российских металлов дестабилизируют мировую экономику, необоснованны.

Согласно нашему анализу, поскольку мировые цены на ключевые категории российского экспорта металлов, такие как алюминий, никель, медь, цинк и кобальт, в настоящее время значительно ниже довоенного уровня, россия гораздо более отчаянно нуждается в экспорте своих металлов, чем миру необходимо их покупать.

Поставки российских металлов относительно невелики для мировых рынков (не более 6% мировых поставок в любой из указанных в анализе категорий), но доходы от металлов имеют огромное значение для финансирования военной машины путина.

Россия сейчас прибегает к откровенному манипулированию рынком. Возьмем, к примеру, алюминий. Несмотря на то, что российский алюминий составляет менее 6% мирового предложения, он в настоящее время составляет непропорциональные 90% портфеля Лондонской биржи металлов, поскольку россия отчаянно «сбрасывает» нежелательный алюминий по ценам ниже рыночных, вытесняя других поставщиков, и ежегодно собирает от этого доходы в размере более $10 млрд, даже при том, что цены на алюминий находятся на низком уровне 2020 года.

Неудивительно, что европейские и американские поставщики алюминия отчаянно призывают оказать помощь в борьбе с демпингом российского алюминия. Очевидно, что санкции в отношении российского алюминия, скорее, принесут пользу, чем навредят западным экономикам. И даже если китайские покупатели откажутся участвовать в западных санкциях, Китай все равно сможет использовать западные санкции, чтобы потребовать еще более низких цен на российский алюминий, подобно тому, как Индия и Китай используют ограничение цен на российскую нефть, чтобы заключить более выгодную сделку по российской нефти.

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2. Следует ужесточить соблюдение санкций

Соблюдение санкций осуществляется, в лучшем случае, вяло, а то и совершенно некомпетентно. Как метко сказала Энн Эпплбаум: «Если бы мы серьезно относились к победе в этой войне, над санкциями работали бы тысячи людей, а не несколько парней в Министерстве финансов».

Возьмем, к примеру, новые ограничения цен на российскую нефть, введенные коалицией G7, которые блестяще работали большую часть первого года своего существования, сократив нефтяные прибыли путина на сотни миллионов, и одновременно снизив мировые цены на нефть на 30%.

Поскольку путин создал теневой флот судов, чтобы обойти ценовой предел, правоприменение дошло до такой степени, что даже грузоотправители и страховщики G7 стали все более замешаны в этом. При этом, по крайней мере, половина всех поставок российской нефти обходит ценовой предел, согласно исследованию ведущих экономистов Киевской школы экономики. Даже министр финансов Джанет Йеллен признала необходимость ужесточения контроля на фоне некоторого «снижения эффективности» ценового ограничения.

С помощью повсеместной контрабанды и схем «параллельного импорта» путин также кружит вокруг западного контроля над экспортом, призванного ограничить доступ россии к передовым технологиям. Один посол Центральной Азии в частном порядке признался мне, что современные полупроводники незаконно утекают в россию из его страны, практически не встречая сопротивления, или даже не обнаруживаясь со стороны каких-либо правительственных чиновников.

Это подтвердилось в моих частных беседах со многими руководителями ведущих американских авиационных компаний и авиаперевозчиков, которые уже много месяцев жалуются мне на то, что россия утопает в контрабандных аэрокосмических деталях. Они поделились со мной собственными данными отслеживания российских самолетов, которые показывают, что Аэрофлот и S7 необъяснимым образом значительно увеличили количество находящихся в эксплуатации самолетов Boeing и Airbus, хотя обе компании прекратили все продажи, обслуживание и поддержку россии и предприняли шаги, чтобы проконтролировать тот факт, что конечные потребители не находятся в россии.

В россию контрабандой ввозятся не только военные технологии. Как ни странно, только недавно россияне стали одними из первых покупателей в мире, получившими доступ к новым Apple Vision Pro. Очки внезапно начали появляться в продаже в россии, даже до того, как Apple выпустила этот продукт где-либо еще в Европе. Контрабандисты с готовностью признались, что доставить очки в россию было слишком легко: они просто прилетели в США, закупили очки целыми ящиками и сели на самолет обратно в россию, к большому разочарованию Apple и легионов клиентов по всему миру. Уклониться от санкций США не должно быть так просто, и такой уровень правоприменения, или его отсутствие, превращает всю систему в посмешище.

Более 1000 предприятий, ушедших из россии, заслуживают лучшего, чем-то, чтобы правоохранительные органы их собственных правительств закрывали глаза на беспрепятственную контрабанду их продукции и незаконное хищение их интеллектуальной собственности. А правительствам союзников необходимо пересмотреть приоритеты обеспечения соблюдения санкций и направить больше ресурсов разведывательного сообщества и правоохранительных органов на отслеживание лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

Мы не намерены предъявлять обвинения администрации Байдена в целом, или какому-либо союзному правительству в связи с санкциями. Даже внутри одного правительства левая и правая руки часто не работают синхронно. Но, в то же время, есть и люди, избегающие риска, которые боятся раскачивать лодку. Невероятно, но когда мы выступали за выход компаний из россии в первые дни вторжения, один американский чиновник призвал компании прекратить исход, сбивая с толку лидеров бизнеса, не говоря уже о коллегах из администрации. Когда мы выступили против, надо отдать должное этому чиновнику, он быстро изменил курс.

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3. Хватит волноваться о российских валютных резервах

Когда почти два года назад мы впервые начали спрашивать высокопоставленных чиновников Министерства финансов, почему бы не конфисковать российские валютные резервы в размере $300 млрд, мы чаще всего мы слышали оправдание, что такая мера противоречит международному праву.

Вскоре профессор Гарварда Лоуренс Трайб опубликовал убедительный 199-страничный юридический трактат о том, почему международное право разрешает США конфисковать эти активы. Документ быстро получил широкую поддержку со стороны ведущих ученых-международников.

Следующим оправданием стало то, что такой арест подорвет статус доллара, как резервной валюты. Эти опасения, в свою очередь, тоже были устранены: сотни ведущих представителей бизнеса, финансов и правительства предложили свою публичную поддержку, и заверили, такой шаг вряд ли подорвет доллар, особенно с учетом отсутствия функциональной альтернативной резервной валюты, готовой заменить доллар.

Администрация Байдена прошлой осенью, наконец, дала понять, что надеется сделать важное заявление о конфискации активов к двухлетней годовщине войны, но 24 февраля пришло и ушло без единого упоминания об этом, на фоне зашедших в тупик международных переговоров и явного сопротивления со стороны некоторых европейских столиц.

Сколько можно сглаживать? Украина отчаянно нуждается в этих средствах: по некоторым оценкам, затраты на восстановление Украины превышают $500 млрд, не говоря уже о продолжающихся высоких затратах на сопротивление российской агрессии. Невозможно представить, как Украина могла бы профинансировать огромное бремя восстановления без репарационных выплат, поскольку затраты и риски непомерно высоки как для частного сектора, так и для западных правительств.

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Ничего не делать — самый опасный путь из возможных

В конечном итоге, как и в случае с ужесточением соблюдения существующих санкций, а также введением столь необходимых новых санкций, направленных непосредственно на свободные потоки доходов россии, конфискация резервных активов россии в размере $300 млрд сводится к тому, хватит ли у наших политических лидеров смелости, чтобы преодолеть свои необоснованные экономические и политические страхи и активизировать кампанию экономического давления против путина.

Мы понимаем, почему за последние два года правительства стран-союзников заняли все более осторожную позицию в отношении экономических санкций, и понимаем, что они, скорее всего, будут продолжать делать это. Но они должны признать, что выбор пассивности — якобы безопасный выбор — является самым опасным из всех.

Экономическое давление само по себе не может остановить путина, но оно является жизненно важным компонентом в борьбе за прекращение вторжения путина в Украину, наряду с военным и дипломатическим компонентами. Возврат к во многом символическим и беззубым санкциям рискует поставить под угрозу всю борьбу против путина.

Как однажды сказал греческий философ Плутарх, «мужество находится на полпути между трусостью и опрометчивостью: первое — недостаток смелости, а второе — избыток». Половинные шаги по санкциям со стороны мировых политиков пока не соответствуют мужеству лидеров бизнеса, которые пошли до конца и покинули российский рынок.