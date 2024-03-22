«єОселя»: только 1% заявок получили льготные кредиты

За 1,5 года существования программы «єОселя» было зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получает всего 1% от поданных заявлений. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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7605 кредитов на сумму свыше 11,6 млрд грн было выдано по состоянию на конец февраля 2024 года. Пока только 1 заявка из 76 поданных получает кредитование жилья по программе «єОселя».

В общей сложности по программе работает 7 банков, пять из которых государственные:

Ощадбанк

Приватбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Сенс банк

Глобус

Скай банк

97% всех выданных кредитов приходится на 3 банка: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) и Укргазбанк (23%).

Средняя сумма кредита по программе составляет 1,5 млн. грн. Большинство же кредитов — почти половину или 45% — выдают в Киеве и Киевской области.

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