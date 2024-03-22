За 1,5 года существования программы «єОселя» было зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получает всего 1% от поданных заявлений. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
«єОселя»: только 1% заявок получили льготные кредиты
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
7605 кредитов на сумму свыше 11,6 млрд грн было выдано по состоянию на конец февраля 2024 года. Пока только 1 заявка из 76 поданных получает кредитование жилья по программе «єОселя».
В общей сложности по программе работает 7 банков, пять из которых государственные:
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укргазбанк
- Укрэксимбанк
- Сенс банк
- Глобус
- Скай банк
97% всех выданных кредитов приходится на 3 банка: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) и Укргазбанк (23%).
Средняя сумма кредита по программе составляет 1,5 млн. грн. Большинство же кредитов — почти половину или 45% — выдают в Киеве и Киевской области.
Читайте также: В программе «еОселя» банки аккредитовали уже 27 застройщиков
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии