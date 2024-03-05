В феврале 2024 года по программе доступного ипотечного кредитования «еОселя» банки аккредитовали пятерых девелоперов. Квартиры в пяти построенных ими жилых комплексах доступны для приобретения в ипотеку на стадии строительства, то есть таким образом на первичке доступно уже 64 дома от 27 застройщиков. Об этом сообщает «Укрфинжилье».
В программе «еОселя» банки аккредитовали уже 27 застройщиков
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Выбрать жилье можно в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В общей сложности банки-партнеры программы «еОселя» уже аккредитовали 27 девелоперов:
- «Эко-Дом»,
- «Геос»,
- ЧП «Альянс новострой»,
- ООО «Альянс новострой»,
- «Риэл»,
- «ДСК-Жилстрой»,
- «Роял Хаус»,
- «Креатор-Строй»,
- «Интергал Строй»,
- Городское коммунальное предприятие «Винницкий фонд муниципальных инвестиций»,
- ЧП «Строймонтажсервис»,
- Луцкий ДСК,
- «Пространство»,
- «Трест Жилстрой-1»,
- «КСМ групп»,
- Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко»,
- БК «Орбита»,
- «Благо Строй»,
- «Комфорт центр Запорожья»,
- «Строительная инициатива»,
- «Южстройконтракт»,
- «Буча Горстрой»,
- «Полтавтрансстрой»,
- «АРС-Дом»,
- «Коммерцстрой-С»,
- «Промстрой-1»,
- «Дита».
Квартиры на стадии строительства в рамках «еОселя» можно приобрести, подав заявление в «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Скайбанк» и банк «Глобус».
Всего за время работы «єОсели» граждане приобрели на первичном рынке 2071 квартир в готовых новостройках и 166 — в возводимых домах. В то время как общее количество выданных ипотек составило 7773 на общую сумму более 11,8 млрд грн.
Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.
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