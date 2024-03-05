В программе «еОселя» банки аккредитовали уже 27 застройщиков

В феврале 2024 года по программе доступного ипотечного кредитования «еОселя» банки аккредитовали пятерых девелоперов. Квартиры в пяти построенных ими жилых комплексах доступны для приобретения в ипотеку на стадии строительства, то есть таким образом на первичке доступно уже 64 дома от 27 застройщиков. Об этом сообщает «Укрфинжилье».

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Выбрать жилье можно в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В общей сложности банки-партнеры программы «еОселя» уже аккредитовали 27 девелоперов:

«Эко-Дом»,

«Геос»,

ЧП «Альянс новострой»,

ООО «Альянс новострой»,

«Риэл»,

«ДСК-Жилстрой»,

«Роял Хаус»,

«Креатор-Строй»,

«Интергал Строй»,

Городское коммунальное предприятие «Винницкий фонд муниципальных инвестиций»,

ЧП «Строймонтажсервис»,

Луцкий ДСК,

«Пространство»,

«Трест Жилстрой-1»,

«КСМ групп»,

Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко»,

БК «Орбита»,

«Благо Строй»,

«Комфорт центр Запорожья»,

«Строительная инициатива»,

«Южстройконтракт»,

«Буча Горстрой»,

«Полтавтрансстрой»,

«АРС-Дом»,

«Коммерцстрой-С»,

«Промстрой-1»,

«Дита».

Квартиры на стадии строительства в рамках «еОселя» можно приобрести, подав заявление в «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Скайбанк» и банк «Глобус».

Всего за время работы «єОсели» граждане приобрели на первичном рынке 2071 квартир в готовых новостройках и 166 — в возводимых домах. В то время как общее количество выданных ипотек составило 7773 на общую сумму более 11,8 млрд грн.

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

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