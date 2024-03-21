Reddit привлекает $748 млн в рамках IPO при оценке $6,4 млрд

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Что известно

Reddit и его существующие акционеры продали 22 млн акций по цене $34 за акцию, в результате чего оценка Reddit составила около $6,4 млрд.

Чтобы привлечь розничных инвесторов Reddit зарезервировал 8% от общего количества акций для соответствующих пользователей и модераторов своей платформы, определенных членов совета директоров, а также друзей и членов семей своих сотрудников и директоров.

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Без учета акций, проданных существующими акционерами, Reddit получил от IPO валовую выручку в размере $519,4 млн.

Акции Reddit начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 21 марта, под тикером RDDT.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America являются ведущими андеррайтерами предложения Reddit.

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