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21 марта 2024, 12:41 Читати українською

Reddit привлекает $748 млн в рамках IPO при оценке $6,4 млрд

Социальная сеть Reddit оценила свое первоначальное публичное размещение на верхнем пределе целевого диапазона от $31 до $34 за акцию, привлекая $748 млн, пишет Reuters.

Социальная сеть Reddit оценила свое первоначальное публичное размещение на верхнем пределе целевого диапазона от $31 до $34 за акцию, привлекая $748 млн, пишет Reuters.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноReddit и его существующие акционеры продали 22 млн акций по цене $34 за акцию, в результате чего оценка Reddit составила около $6,4 млрд.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Reddit и его существующие акционеры продали 22 млн акций по цене $34 за акцию, в результате чего оценка Reddit составила около $6,4 млрд.

Чтобы привлечь розничных инвесторов Reddit зарезервировал 8% от общего количества акций для соответствующих пользователей и модераторов своей платформы, определенных членов совета директоров, а также друзей и членов семей своих сотрудников и директоров.

Читайте также: Спрос инвесторов на IPO Reddit в пять раз превысил предложение

Без учета акций, проданных существующими акционерами, Reddit получил от IPO валовую выручку в размере $519,4 млн.

Акции Reddit начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 21 марта, под тикером RDDT.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America являются ведущими андеррайтерами предложения Reddit.

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Источник: Минфин
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