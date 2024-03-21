Социальная сеть Reddit оценила свое первоначальное публичное размещение на верхнем пределе целевого диапазона от $31 до $34 за акцию, привлекая $748 млн, пишет Reuters.
Reddit привлекает $748 млн в рамках IPO при оценке $6,4 млрд
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Reddit и его существующие акционеры продали 22 млн акций по цене $34 за акцию, в результате чего оценка Reddit составила около $6,4 млрд.
Чтобы привлечь розничных инвесторов Reddit зарезервировал 8% от общего количества акций для соответствующих пользователей и модераторов своей платформы, определенных членов совета директоров, а также друзей и членов семей своих сотрудников и директоров.
Читайте также: Спрос инвесторов на IPO Reddit в пять раз превысил предложение
Без учета акций, проданных существующими акционерами, Reddit получил от IPO валовую выручку в размере $519,4 млн.
Акции Reddit начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 21 марта, под тикером RDDT.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America являются ведущими андеррайтерами предложения Reddit.
Читайте также: Reddit выходит на IPO: могут ли ее акции стать мемными и стоит ли их покупать
Комментарии