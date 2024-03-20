Экспаты и роботы: как украинские работодатели закрывают дефицит кадров

На украинском рынке труда набирает обороты новая тенденция — компании ищут работников-иностранцев. Такие «эксперименты» пока не массовые, но количество «вакансий для иностранцев» растет. Как это повлияет на соискателей работы с украинскими паспортами и на зарплаты — разбирался «Минфин».

Как правило, экспатов ищут на мужскую работу — водителями, строителями и т. д. Расчет работодателей прост — иностранцев точно не мобилизуют, что существенно уменьшает риск остаться без работника. К тому же, такие специалисты могут свободно выезжать за границу, что важно, например, для транспортных компаний.

Понемногу начинают тестировать иностранцев и в качестве офисных работников, и как сотрудников банков.

Глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит, что скоро трудовых мигрантов в Украине будет очень много, потому что без них работодатели просто не смогут закрывать кадровые нужды. Впрочем, есть еще один выход — автоматизация. Роботы позволят сократить потребности работников в разы. И с ними украинские компании уже тоже экспериментируют.

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Кто уже набирает иностранцев

Специалисты с загранпаспортами работали в нашей стране и до войны, и тогда в этом не было какой-то сенсации. Но с началом полномасштабного вторжения большинство иностранцев уехало из Украины. И теперь этот сегмент на рынке труда, по факту, зарождается заново. Но со своими, «военными», особенностями.

Ибо раньше иностранцев (если это не уникальные специалисты, которых в Украине просто нет) специально никто не искал. А сейчас зарубежное гражданство становится преимуществом, потому что делает такого работника выездным и защищенным от мобилизации, что для многих компаний очень важно.

К примеру, на молдавском сайте по трудоустройству rabota.md есть предложение от Сети мобильных аксессуаров для тех, кто хочет поработать торговыми агентами. Главный офис компании находится в Одессе. Там же будет проходить обучение менеджеров и двухнедельная стажировка. Работать придется удаленно в Украине, а также в обычном режиме в Кишиневе и Тирасполе.

Работодатель обещает зарплату от 15 тысяч до 25 тысяч леев (33,2 — 55 тыс. грн), что является достаточно конкурентной зарплатой по местным меркам. В этом году средняя зарплата в Молдове должна составить 13,7 тыс. леев. В одесском офисе компании нам сказали, что хотят расширить горизонты, а поскольку начали работать еще и на молдавском рынке, то ищут менеджеров с «загранпаспортами».

Отметим, что Одесса — один из украинских городов, где очень активно ведутся мобилизационные мероприятия, вплоть до того, что людям вручают повестки в маршрутках и по дороге на работу. И поэтому многие местные мужчины отказываются работать официально, даже если речь идет о дистанционной работе (ибо если человек оформлен в штате, то автоматически становится «более заметным» для ТЦК). Поэтому поиск сотрудников-иностранцев многие одесские компании считают хорошим способом решить кадровые проблемы.

На этом же сайте есть объявления от «Новой почты». Компания ищет диспетчера для организации работы курьеров. Зарплата — от 9 тысяч леев (19,9 тыс. грн) на руки. В Молдове «Новая Почта» ищет также курьера с собственным грузовым авто на зарплату от 15 тысяч леев (чуть больше 33 тыс. грн). Для сравнения: та же «Новая Почта» разместила на robota.ua объявление о поиске курьера на авто компании в Киеве, обещает 25−30 тыс. грн в месяц.

А курьер с личным авто может рассчитывать на зарплату от 30−35 тыс. до 45 тыс. грн. То есть молдавским курьерам предлагают даже немного меньше, чем киевским.

Для транспортников водители с паспортами других стран — находка. Им точно не грозит мобилизация, они выездные даже без системы «Шлях». Но, как говорит председатель Ассоциации международных перевозчиков (АСМАП) Владимир Балин, официально крупные украинские транспортные компании стараются не брать в штат иностранцев, потому что это «куча мороки». И пока есть возможность повышать зарплаты, предпочитают решать кадровые вопросы именно через финансовые стимулы — предлагать больше и привлекать высококлассных украинских водителей.

Но есть несколько лазеек. Первая — оформление иностранных водителей на зарубежные подразделения транспортных компаний. В таком случае украинские рейсы оформляются, как командировка. «Правда, платить иностранцу приходится гораздо больше, чем украинцу. Потому что у нас зарплаты дальнобойщиков стартуют от 35−40 тыс. грн, а в Европе — от 1,5−2 тыс. евро. К тому же, нужно доплачивать за риски, а это может быть до 200−300 евро на рейсе», — рассказали «Минфину» в одной из транспортных компаний.

Руководитель деревообрабатывающего предприятия «ВГСМ» (работает в Закарпатской и Львовской области) Ирина Мацепура рассказывает, что, например, в Закарпатской области много компаний, у которых есть филиалы в Европе, в частности, в Румынии. «Они нанимают тех же водителей в Румынии, сажают на авто с румынскими номерами, и оформляют поездки в Украину, как командировку», — говорит Мацепура.

Вторая лазейка — трудоустройство без официального оформления. На такие работы водителей-иностранцев (обычно, тех же граждан Молдовы) ищут небольшие транспортные компании. Подобных вакансий много, например, в Черновицкой области. Водителям предлагают по 100−200 евро за рейс в два конца по перевозке пассажиров на микроавтобусах.

Привлекают иностранцев и строители. «Многие мои мастера сейчас служат в ВСУ, а строители из западных регионов, которые до войны приезжали на заработки в Киевскую область, хотят работать дома — там работы тоже стало больше, потому что есть много новых проектов. А риски получить повестку меньше, чем здесь», — рассказал «Минфину» частный застройщик Андрей, который строит коттеджи в пригороде столицы. Он через знакомых нашел строителей из Таджикистана.

Раньше они работали в россии, но после того, как атмосфера там стала совсем недружественной, вернулись домой, просидели несколько месяцев без работы, пока, в конце концов, согласились ехать в Украину. Работодатель платит им примерно по $800 ежемесячно плюс обеспечивает проживание. «Это такие же условия, как и для украинских рабочих, но таджики спокойно могут ездить за стройматериалами, не боятся, что получат повестку», — говорит Андрей.

СМО Alliance Novobud Ирина Михалева говорит, что у них опыта привлечения строителей-иностранцев пока нет. «Но такая возможность не исключена», — говорит она.

Финансист Василий Невмержицкий также говорит, что из-за нехватки персонала и мобилизации украинских мужчин отечественные работодатели уже привлекают иностранных работников.

«Например, приглашают специалистов-мужчин из Египта и других африканских стран. Там есть много хороших специалистов, к тому же, они неплохо знают английский язык. И могут работать на современном оборудовании, установленном на наших предприятиях. Речь идет о рабочих, инженерах, технологах. Банки тоже практикуют привлечение иностранных специалистов, но, в основном, из Европы.

Это и топ-менеджмент, и рисковики, операционисты, специалисты, которые могут в Украине обслуживать иностранных клиентов, IT-шники. Украинская банковская уже система имплементировала значительную часть европейских законодательных актов, регламентирующих работу финансового сектора, поэтому специалистам из Европы достаточно просто адаптироваться к работе в наших условиях. Банкам же такой подход позволяет решать проблему с кадрами", — говорит Невмержицкий.

А вот, например, в страховом бизнесе случаи привлечения экспатов — редкость.

«Иностранец априори стоит дороже украинца, потому что есть расходы на релокацию. При этом нет особой разницы в компетенциях. К тому же, иностранцы не привыкли работать на таком уровне стресса, как сейчас работают украинцы», — объясняет глава профильной ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

Но, скорее всего, причина — отсутствие дефицита персонала на страховом рынке. «За последние годы НБУ закрыл столько компаний, что многие наши хорошие специалисты ходят по рынку в поисках достойных предложений», — говорит Черняховский.

Правила трудоустройства экспатов упростили — сложности остались

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, после начала войны украинские власти упростили условия трудоустройства для иностранцев и лиц без гражданства. В 2022 году Совет внес изменения в законодательство о применении труда иностранцев в Украине.

В частности, появилась правовая основа для привлечения к работе иностранцев-студентов. Сейчас их не так много, как до войны, но они все-таки есть. Их охотно берут на работу официантами или репетиторами по иностранным языкам. Также упростили продление разрешений на работу иностранцев в Украине. Сделать это можно онлайн или через ЦНАП, а плату за выдачу дубликатов на трудовые разрешения отменили.

Еще одно новшество — иностранный специалист может работать на разных должностях у нескольких работодателей. Резидентам «Дія Сіті» разрешили привлекать иностранцев вообще без получения разрешений.

Не нужно оформлять разрешения и на работу иностранца по совместительству.

И что самое важное — отменили требования по зарплатам для иностранцев: раньше им нужно было платить не менее 5 (а в благотворительных организациях или учебных заведениях — не менее 10) минимальных зарплат.

Правда, расширили перечень документов, которые следует подавать на сотрудника-иностранца.

К примеру, дополнительно нужно предоставить копию договора ВЭД (если речь идет о командировке в украинскую компанию иностранного специалиста), копию справки об установлении лица без гражданства (для рабочих с таким статусом), копию приказа ВУЗа о зачислении на обучение и письменное согласие на трудоустройство (для студентов-иностранцев) и т. д.

Поэтому, неудивительно, что многие украинские работодатели боятся «лишней мороки» и ищут специалистов-иностранцев в штат, только если без них точно не обойтись.

Откуда будут привлекать кадры после войны

Несмотря на трудности в трудоустройстве, в дальнейшем привлечение работников-иностранцев станет нормой для украинского бизнеса.

«Без трудовых мигрантов нам просто не обойтись, особенно после войны, когда нужно будет восстанавливать страну», — убежден Василий Воскобойник. Список специалистов, которых придется «завозить», зависит от вектора развития украинской экономики.

«До войны нам не хватало строителей, водителей, швей. Не исключено, что потребуются сельскохозяйственные производители, промышленные кадры. Речь идет, прежде всего, о „голубых воротничках“, но не исключена потребность и в высококлассных кадрах, например, инженерах», — рассуждает Воскобойник. Ключевой вопрос — откуда Украина сможет привлекать работников.

«Перспективно выглядит Непал, где население около 40 млн, и высокий уровень безработицы среди молодежи. Поиском работы за границей для граждан занимается специальная государственная структура. Но на время войны она запретила трудоустройство непальцев в Украине», — отметил эксперт.

Работать в Украине могут согласиться жители Средней Азии, в частности, постсоветских стран. «Но стоит учитывать, что конкурировать за этих иностранных работников нам придется со странами Европы, которые уже сейчас упрощают условия трудоустройства для неместных. Поэтому Украине нужна новая миграционная политика», — говорит Воскобойник.

Роботы вместо людей

Впрочем, по словам Забловского, у Украины есть еще один способ преодолеть кадровый кризис, кроме привлечения иностранцев. Это автоматизация и роботизация производства.

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«Этим путем уже идет много стран. К примеру, Япония к 2040 году планирует закрыть дефицит рабочей силы в 11 млн человек именно за счет роботизации и подключения к производственным процессам искусственного интеллекта. Украинское Минцифры вместе с экспертными группами уже тоже начало работать над законодательными стимулами развития рынка робототехники», — отметил он.

Украинские компании уже активно «автоматизируются». «Например, аграрное предприятие в Киевской области, где когда-то работало до 800 сотрудников, сейчас справляется со штатом в 40 человек, и при этом растут показатели производства. В агросекторе работают комбайны с автопилотами, из многих процессов человеческий труд почти полностью исключен», — рассказывает глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству.

Не оставят ли такие «эксперименты» украинцев без работы и зарплаты?

Воскобойник говорит, что автоматизация одного рабочего места стоит не менее 100 тысяч долларов. Поэтому повысятся требования для специалистов, которые смогут профессионально обслуживать технику. А, соответственно, и платить им будут больше.

Но категорию работников, которые не хотят учиться новому, действительно могут заменить роботы.