В течение февраля конкуренция за рабочие руки в Украине росла: количество вакансий выросло на 7%, а вот резюме — снизилось. Портал Work.ua проанализировал, в каких секторах больше всего нужны специалисты и как конкуренция за них влияет на зарплаты.
Рынок труда Украины в феврале: кого ищут и кому платят самые высокие зарплаты
Рынок труда восстановился в 13 областях Украины
В феврале 2024 года, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 97 062 вакансий. По сравнению с январем, предложений работы увеличилось на 7%.
Сейчас в 13 областях Украины рынок труда возобновился и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Среди лидеров по этому показателю — Закарпатская (164%), Ивано-Франковская (154%), Хмельницкая (132%), Винницкая (131%) и Львовская (130%) области.
По сравнению с январем, заметно прибавилось работы в Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской (+10% в каждой) и Житомирской (+9%) областях.
Что касается областей-лидеров по количеству вакансий, здесь тоже видим рост предложений работы:
- Киевская область — +7% к январю — 33 225 вакансии;
- Днепропетровская — +6% — 8 984;
- Львовская — +5% — 8 916;
- Одесская — +10% — 6 308;
- Харьковская — +7% — 3 575.
Если в январе количество вакансий в десятке категорий-лидеров сократилось, то в феврале мы видим синхронный рост:
- «Рабочие специальности, производство» — 16 206 вакансий, +9% к январю;
- «Сфера обслуживания» — 16 074, +10%;
- «Продажа, закупка» — 14 099, +8%;
- «Розничная торговля» — 11 221, +4%;
- «Логистика, склад, ВЭД» — 9 518, +5%;
- «Администрация, руководство среднего звена» — 8 844, +6%;
- «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 8 616, +14%;
- «Транспорт, автобизнес» — 7 652, +6%;
- «Бухгалтерия, аудит» — 7 133, +6%;
- «Медицина, фармацевтика» — 6 931, +10%.
А вот самый стремительный рост мы видим в категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны. Интересно также, что в феврале прибыло вакансий в категориях, которые медленнее всех восстанавливаются с начала полномасштабного вторжения. Это, в частности, «Строительство, архитектура», «Культура, музыка, шоу-бизнес», а также «Дизайн, творчество».
В феврале продолжилась тенденция роста количества вакансий с требованием о знании английского языка: таких предложений работы стало больше на 16%. На 8% прибавилось вакансий с дистанционной работой.
5 ключевых тенденций конкуренции соискателей за вакансии
В феврале на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 326,8 тыс. резюме — на 7% меньше, чем в январе. При этом, напомним, вакансий увеличилось на 7%. В условиях, когда предложений работы стало больше, а соискателей — меньше, закономерно снизилась конкуренция.
При измерении конкуренции от месяца к месяцу фиксируем пять трендов:
- Самое большое количество отзывов на вакансии получают работодатели, которые предлагают дистанционную работу. Здесь конкуренция в 5 раз выше средней на рынке труда.
- Если не принимать во внимание удаленный формат, самый высокий уровень конкуренции за вакансии в Киевской, Винницкой, Волынской, Львовской и Харьковской областях.
- А самая сложная ситуация с отзывами кандидатов в Херсонской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях.
- Самыми конкурентными остаются должности в сфере IT. Примечательно, что, несмотря на сезонное падение этого показателя, за отдельные вакансии конкуренция усилилась (Angular-разработчик, Java Developer, Python-программист).
- Самая низкая конкуренция — за рабочие (машинист тепловоза, пилорамщик, инструментальщик) и медицинские (эндокринолог, онкохирург, психиатр) профессии.
В двух категориях уменьшился размер средних зарплат
В феврале средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн.
Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+1 000 грн — до 22 000 грн), Львовской (+800 грн — до 20 000 грн), Одесской (+900 грн — до 19 400 грн) и Днепропетровской областях (+500 грн — до 19000 грн).
В феврале выросли зарплаты у работников некоторых категорий:
- «Охрана, безопасность» — 20 000 грн, +14% к январю;
- «Рабочие специальности, производство» — 20 000 грн, +5%;
- «Юриспруденция» — 18 800 грн, +4%;
- « Финансы, банк» — 16 700 грн, +4%;
- «Образование, наука» — 16 500 грн, +3%.
При этом впервые за длительное время в двух категориях средняя зарплата снизилась:
- «Сельское хозяйство, агробизнес» — 20 000 грн, -5%;
- «Недвижимость» — 35 000 грн, -4%.
Самые высокие средние зарплаты — более 70 000 грн — рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины: разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам и тому подобное.
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Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ІТ) самые большие зарплаты в феврале были у: медиабайера (50 000 грн), водителя-международника (45 000 грн), керамиста, рихтовщика, стоматолога, тонировщика (40 000 грн).
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