Роботы vs инвестконсультанты: можно ли доверить управление своими деньгами ИИ

Современные технологии позволяют автоматизировать инвестиции клиента, с учетом его склонности к риску. Ожидается, что уже в ближайшее время роботы будут управлять $1,4 млрд. Стоит ли доверять деньги ИИ и какие могут быть риски, рассказал ЭП руководитель аналитического направления компании Blackshield Capital Илья Кислицкий.

Wealth management — услуга, которая десятилетиями успешно существовала в традиционной форме. Впрочем, развитие технологий, а особенно искусственного интеллекта, внесло коррективы даже в такую консервативную отрасль, как управление богатством.

Робоэдвайзинг — набор сервисов для автоматического инвестирования в различные активы с учетом потребностей клиента и его толерантности к риску.

Темпы развития Robo Advisory свидетельствуют о том, что автоматизация инвестиционного процесса востребована клиентом и отвечает требованиям времени: заинтересованность поколения миллениалов в этой услуге составляет около 48% — почти в два раза выше уровня интереса, проявленного предыдущим поколением.

По данным Grand View Research, к концу 2024 года рынок Robo Advisory достигнет $1,4 трлн (общая оценка активов в управлении). Рыночная капитализация компаний этого бизнеса составляет $50 млрд. Среднегодовой рост (CAGR) — около 14%.

Означает ли это, что уже очень скоро робот заменит традиционного инвестиционного советника?

Аргументы «за»

Следует признать, что большинство клиентских запросов подвергаются стандартизации. А потому, не проблема создать продукты и решения, которые смогут их удовлетворить. Более того, сделать это, с учетом уровня толерантности клиента к риску, целевой доходности, структуре и качеству активов в инвестиционном портфеле.

Робоэдвайзинг нивелирует эмоциональную составляющую: примитивное профилирование клиента, безусловно, не дает понимания глубины всех его задач. Впрочем, технологии не стоят на месте: робоэдвайзинг сегодня и десять лет назад — абсолютно разные вещи.

Развитие ИИ и языковых моделей позволяет роботу нелинейно оценивать запрос клиента, проявлять гибкость и адаптивность. К тому же, часто именно отсутствие стандартной продуктовой линейки и типовых решений без необходимости усложняет инвестиционный процесс.

Стандартизированные решения стоят дешевле — в процесс может включиться инвестор любой категории, что соответствует популярному тренду на демократизацию wealth management. Тренд вдохновляет многих участников индустрии. Известен ряд успешных кейсов робоэдвайзинга, как бизнеса.

Среди рыночных лидеров можно выделить Betterment и Wealthfront. Последним в 2022 году заинтересовался банк UBS, который собиравшийся купить его за 1,4 млрд долларов. В целом, робоэдвайзеры привлекают к себе внимание крупных банков и инвестиционных компаний из-за их гибкости, адаптивности и скорости, которой часто не хватает традиционным крупным игрокам рынка финансовых услуг.

Аргументы «против»

Стоит отметить, что робоэдвайзинг на сегодняшний день — это лишь определенный автоматизированный подход к управлению активами. Wealth management — это многокомпонентный процесс, частью которого может быть робоэдвайзинг. Только при условии, что автоматизированный эдвайзер обрастает функционалом, он занимает больше места в процессе управления богатством.

Даже в обычных брокерских услугах стандартные электронные процедуры не могут заменить человеческое общение. На уровне крупнейших банков выполнение заявок до сих пор существует в двух вариантах: low touch (полностью электронное выполнение ордеров) и high touch (когда заявки выполняются «руками»).

Процесс управления активами значительно более сложный и содержит больше нестандартных запросов и нюансов. За пределами стандартизации всегда есть уникальные потребности и желания клиента, которые требуют качественной человеческой коммуникации.

Финансовое планирование — это многогранный процесс, который выходит за рамки создания абсолютной доходности. Он предполагает глубокое понимание финансовых целей как конкретного человека, так и целой семьи или компании.

К тому же, выполнение инвестиционной задачи включает в себя и налоговую оптимизацию, и вопросы регуляторных ограничений, и формирование смешанного портфеля активов, который состоит в том числе из непубличных компаний. В то время, как робоэдвайзинг преимущественно специализируется сугубо на ликвидных активах, которые торгуются публично.

Итак, у кого больше шансов на первенство в долгосрочной перспективе: у робота или человека? Трудно сказать, ведь динамичное развитие технологий, в частности ИИ, быстро переписывает привычные сценарии, и инвестиционный рынок — не исключение.

Процент компаний, которые упоминают ИИ в своей квартальной отчетности, только за последний год вырос в два раза. По оценкам Reuters, об ИИ говорили более 36% компаний из индекса S&P500, в том числе Google, Meta Platforms, Amazon, Nvidia, IBM.

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Впрочем, управление богатством (когда речь идет именно о богатстве) — это услуга, которая объединяет финансы и психологию, ведь большие деньги связаны с серьезными решениями, нестандартными многоуровневыми ходами, риском. Это партии, которые эффективно могут быть разыграны людьми, и вряд ли по силам роботам. По крайней мере, пока.