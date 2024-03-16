Правительство США контролирует более 210 000 BTC

По данным аналитиков CryptoQuant, правительство Соединенных Штатов Америки хранит 210 392 BTC на $14,42 млрд, что делает его одним из крупнейших владельцев биткоинов, пишет Incrypted.

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Что известно

Эксперты сообщили, что Министерство юстиции США, Налоговая служба и другие ведомства не продавали ни одного биткоина с июля 2023 года. Нереализованная прибыль правительства возросла в 2,4 раза.

Отметим, ранее аналитики платформы Arkham обнаружили адрес, предположительно принадлежащий властям США. На ней хранится 215245 BTC, что составляет около $14,68 млрд.

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Кроме биткоинов, на этом кошельке хранится 50 147 ETH, 10,14 млн USDC, 5,36 млн DAI и 2,27 млн USDT.

Напомним

В марте 2023 года США перевели на Coinbase биткоины, конфискованные у хакера Silk Road. В апреле правительство продало еще 9861 BTC.

В январе 2024 года представители власти сообщили о намерении продать часть криптовалюты, связанной с делом даркнет-площадки. В заявлении упоминались активы в размере 2934 BTC.