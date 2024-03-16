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16 марта 2024, 11:20 Читати українською

Корпорация Roshen Порошенко получила 5,6 миллиарда прибыли

Выручка и чистая прибыль «Кондитерской корпорации «Рошен» выросли в 2023 году на 44% — до 31,85 млрд грн и 5,64 млрд грн соответственно. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные аналитической системы YouControl.

Выручка и чистая прибыль «Кондитерской корпорации «Рошен» выросли в 2023 году на 44% — до 31,85 млрд грн и 5,64 млрд грн соответственно.
Фото:irpin.news

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Прибыли «Рошен»

Себестоимость реализуемой компанией в прошлом году продукции возросла до 21,46 млрд грн. В 2022 году выручка компании составила 22,13 млрд грн, себестоимость реализованной продукции — 15,32 млрд грн, чистая прибыль — 3,93 млрд грн.

Продажи компании и соответственно прибыль выросла благодаря экспорту, рассказал президент и совладелец компании Roshen Вячеслав Москалевский.

По его словам, экспорт продукции в 2023 году вырос примерно в полтора раза. В то же время, доля Украины в структуре реализации продукции упала.

Кроме того, на результаты работы компании в 2022 году существенно повлияло полномасштабное вторжение россии в Украину. В марте 2022 года Roshen остановил работу двух фабрик — в Киеве и Борисполе, и снизил мощности фабрик в Виннице и Кременчуге. Продажи в первые месяцы вторжения упали в пять раз, до 3000 тонн.

Справка

В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, Кременчугская, Бориспольская и две производственные площадки в Виннице), Клайпедская кондитерская фабрика в Литве, Bonbonetti Choco Kft в Венгрии, а также Винницкий молочный завод.

Собственная сеть Roshen охватывает 95 магазинов в 16 городах Украины, согласно данным официального сайта.

Конечным бенефициаром корпорации является сын экс-президента Петра Порошенко Алексей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
16 марта 2024, 11:57
#
Порошенко входить в число лідерів серед тих хто жертвує на ЗСУ. Оф-статистика.
А скільки Зеленський пожертвував на потреби ЗСУ?
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