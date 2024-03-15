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15 марта 2024, 9:02 Читати українською

Биткоин резко обрушился после исторического рекорда

В пятницу, 15 марта, курс первой криптовалюты резко пошел вниз. Еще вчера он был на уровне выше $73,000, а сегодня утром колеблется около $67,500. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

В пьяницу, 15 марта, курс первой криптовалюты резко пошел вниз.
Фото: pixabay.com

За сутки актив снизился на 7,72%. Следует отметить, что падение биткоина произошло после того, как он достиг максимума в $73 803, установив новый рекорд четвертый день подряд.

«Биткоин имеет устоявшуюся историю нестабильности после достижения рекорда», — сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index, сообщает Reuters.

Однако цена биткоина остается почти на 60% выше за год до сегодняшнего дня, чему способствует крипто-активность, вызванная притоком наличных денег в новые спотовые биржевые фонды, а также из-за ожиданий того, что Федеральный резерв США скоро сократит процентные ставки.

Что с другими криптовалютами

Почти все криптовлаюты с наибольшей капитализацией пошли вниз. Ethereum за сутки потерял 7,36% и сейчас торгуется на уровне $3 679. Наибольшее падение за 24 часа у Dogecoin (-11,59%).

Solana напротив продемонстрировала рост. За сутки актив вырос на 4,46% до $174.

Стоит отметить, что падение криптовалюта произошло после обнародования в четверг, 14 марта, данных Бюро статистики труда США. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 1,6% в годовом исчислении в феврале. Этот результат был по росту на 1%, зафиксированному в январе (пересмотрено с 0,9%), и оказался выше ожиданий рынка 1,1%.

Годовой базовый индекс PPI вырос на 2% за тот же период, повторив январский рост. В месячном исчислении базовый индекс вырос на 0,3% по сравнению с прогнозом аналитиков 0,2% м/м.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+30
SergioBrescia
SergioBrescia
15 марта 2024, 9:08
#
Чудова тенденція та елементарне прогнозування. адекватні люди зробили те що в повинні були, інші будуть кричати про піраміду.
волатильність — це чудово
+
0
san4os
san4os
15 марта 2024, 9:42
#
Качелі з з інтервалом в 3−4 роки. Зараз відкотиться до 25−30, а потім через 3−4 роки знову зросте втричі і відкотиться в 2,5рази…
+
+9
Валерка Котовский
Валерка Котовский
15 марта 2024, 10:09
#
Это и есть принцип заработка бирж)
Зарабатывают не те кто качается на качелях, а те кто качает эти качели, то есть хозяева битка, кто качает рынок и все альты
+
+15
SergioBrescia
SergioBrescia
15 марта 2024, 10:18
#
Принцип підняття ставки ЦБ так само використувується. принцип курсу валюти — теж. але люди вміють аналізувати, відкладати 10% заробітку на інвестиції та здобувають якийсь капітал.
інші постійно кричать про скам, піраміду та брехню. навколо повно беззубих розумників що знають все про крипту та фінансові афери…
+
+14
SergioBrescia
SergioBrescia
15 марта 2024, 10:09
#
Взагалі то мінімальний аналіз показує що при халвінгу йде інший процес.
тому зараз падіння до 40−55 тисяч. потім ріст до кінця року до 100−120 тисяч і … там вже самі.
немає часу пояснювати. зсу чекає.
+
0
Criptor82
Criptor82
15 марта 2024, 11:21
#
Sanchos. Так було в попередні цикли, наразі все по іншому. Реєстрація ETF, а невдовзі SEC видасть дозвіл на опціони + великі банки США надають доступ своїм клієнтам до ETF, це все великі гроші, які будуть тримати ціну та поступово підвищувати верхню планку в 2024—2025, що буде далі сказати наразі складно. Але те що біток увійшов до класу активів і на цьому можна заробити — це факт!
+
0
bonv
bonv
15 марта 2024, 11:51
#
Рекордна вартість криптовалюти у 2021 році була зафіксована у листопаді — 67 тис. 527 доларів.
Тому це явно не 3−4 роки.
У 2019 році рекордна вартість Bitcoin становила 13 тис. 063 доларів, вона була зафіксована у червні. При цьому в січні криптовалюта коштувала максимум 4 тис. 004 доларів, а наприкінці року — 7 тис. 530 доларів.
На початку 2020-го Bitcoin коштував щонайбільше 9 тис. 507 доларів. У листопаді на піку він коштував 19 тис. 698 доларів, а рекордна за рік ціна була зафіксована в грудні — 28 тис. 949 доларів.
У січні 2022 року курс Bitcoin досяг 47 тис. 738 доларів — протягом року цей рекорд не було побито. До кінця року вартість криптовалюти знизилася вдвічі: наприклад, у жовтні його максимальний курс становив 20 тис. 809 доларів, а у грудні — 17 тис. 796 доларів.
Торік Bitcoin максимально коштував у грудні — 44 тис. 175 доларів.
У січні цього року максимальний курс криптовалюти становив 46 тис. 962 доларів, у лютому — 62 тис. 467 доларів, а у березні — 71 тис. 634 долари. І пару днів тому під 75 тис.
+
0
Prya
Prya
15 марта 2024, 10:46
#
Я не думаю, что эта коррекция будет длительной и глубокой
+
+30
HooToo
HooToo
15 марта 2024, 11:21
#
Де там чувак який світить свій баланс? А то я вже забув скільки у нього там
+
0
karemaroon
karemaroon
15 марта 2024, 11:52
#
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