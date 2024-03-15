В пятницу, 15 марта, курс первой криптовалюты резко пошел вниз. Еще вчера он был на уровне выше $73,000, а сегодня утром колеблется около $67,500. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин резко обрушился после исторического рекорда
За сутки актив снизился на 7,72%. Следует отметить, что падение биткоина произошло после того, как он достиг максимума в $73 803, установив новый рекорд четвертый день подряд.
«Биткоин имеет устоявшуюся историю нестабильности после достижения рекорда», — сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index, сообщает Reuters.
Однако цена биткоина остается почти на 60% выше за год до сегодняшнего дня, чему способствует крипто-активность, вызванная притоком наличных денег в новые спотовые биржевые фонды, а также из-за ожиданий того, что Федеральный резерв США скоро сократит процентные ставки.
Что с другими криптовалютами
Почти все криптовлаюты с наибольшей капитализацией пошли вниз. Ethereum за сутки потерял 7,36% и сейчас торгуется на уровне $3 679. Наибольшее падение за 24 часа у Dogecoin (-11,59%).
Solana напротив продемонстрировала рост. За сутки актив вырос на 4,46% до $174.
Стоит отметить, что падение криптовалюта произошло после обнародования в четверг, 14 марта, данных Бюро статистики труда США. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 1,6% в годовом исчислении в феврале. Этот результат был по росту на 1%, зафиксированному в январе (пересмотрено с 0,9%), и оказался выше ожиданий рынка 1,1%.
Годовой базовый индекс PPI вырос на 2% за тот же период, повторив январский рост. В месячном исчислении базовый индекс вырос на 0,3% по сравнению с прогнозом аналитиков 0,2% м/м.
Комментарии - 10
волатильність — це чудово
Зарабатывают не те кто качается на качелях, а те кто качает эти качели, то есть хозяева битка, кто качает рынок и все альты
інші постійно кричать про скам, піраміду та брехню. навколо повно беззубих розумників що знають все про крипту та фінансові афери…
тому зараз падіння до 40−55 тисяч. потім ріст до кінця року до 100−120 тисяч і … там вже самі.
немає часу пояснювати. зсу чекає.
Тому це явно не 3−4 роки.
У 2019 році рекордна вартість Bitcoin становила 13 тис. 063 доларів, вона була зафіксована у червні. При цьому в січні криптовалюта коштувала максимум 4 тис. 004 доларів, а наприкінці року — 7 тис. 530 доларів.
На початку 2020-го Bitcoin коштував щонайбільше 9 тис. 507 доларів. У листопаді на піку він коштував 19 тис. 698 доларів, а рекордна за рік ціна була зафіксована в грудні — 28 тис. 949 доларів.
У січні 2022 року курс Bitcoin досяг 47 тис. 738 доларів — протягом року цей рекорд не було побито. До кінця року вартість криптовалюти знизилася вдвічі: наприклад, у жовтні його максимальний курс становив 20 тис. 809 доларів, а у грудні — 17 тис. 796 доларів.
Торік Bitcoin максимально коштував у грудні — 44 тис. 175 доларів.
У січні цього року максимальний курс криптовалюти становив 46 тис. 962 доларів, у лютому — 62 тис. 467 доларів, а у березні — 71 тис. 634 долари. І пару днів тому під 75 тис.