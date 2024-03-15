Биткоин резко обрушился после исторического рекорда

В пятницу, 15 марта, курс первой криптовалюты резко пошел вниз. Еще вчера он был на уровне выше $73,000, а сегодня утром колеблется около $67,500. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки актив снизился на 7,72%. Следует отметить, что падение биткоина произошло после того, как он достиг максимума в $73 803, установив новый рекорд четвертый день подряд.

«Биткоин имеет устоявшуюся историю нестабильности после достижения рекорда», — сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index, сообщает Reuters.

Однако цена биткоина остается почти на 60% выше за год до сегодняшнего дня, чему способствует крипто-активность, вызванная притоком наличных денег в новые спотовые биржевые фонды, а также из-за ожиданий того, что Федеральный резерв США скоро сократит процентные ставки.

Что с другими криптовалютами

Почти все криптовлаюты с наибольшей капитализацией пошли вниз. Ethereum за сутки потерял 7,36% и сейчас торгуется на уровне $3 679. Наибольшее падение за 24 часа у Dogecoin (-11,59%).

Solana напротив продемонстрировала рост. За сутки актив вырос на 4,46% до $174.

Стоит отметить, что падение криптовалюта произошло после обнародования в четверг, 14 марта, данных Бюро статистики труда США. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 1,6% в годовом исчислении в феврале. Этот результат был по росту на 1%, зафиксированному в январе (пересмотрено с 0,9%), и оказался выше ожиданий рынка 1,1%.

Годовой базовый индекс PPI вырос на 2% за тот же период, повторив январский рост. В месячном исчислении базовый индекс вырос на 0,3% по сравнению с прогнозом аналитиков 0,2% м/м.