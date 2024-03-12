8 000 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» в общей сложности на 12,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«єОселя»: 8 тысяч украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья
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Четверть кредитов, выданных с начала 2024 года — на приобретение квартир у застройщика: готовых или строящихся.
В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 173 кредита на 282 млн грн, среди которых:
- кредиты под 3% получили 90 военнослужащих и силовиков, 24 педагога, 9 медиков и 4 ученых;
- кредиты под 7% получили 39 украинцев без собственного жилья, 2 ВПЛ и 5 ветеранов.
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Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (134 кредита), в то же время 31 украинец взял кредит на покупку квартиры у застройщика, 8 — квартиры в возводимом доме.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:
- Киевской области — 47;
- города Киева — 27;
- Львовской области — 12;
- Одесской области — 11;
- Хмельницкой области — 10.
Напомним
Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.
Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.
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Він вигнав репортерів з зали засідань і пішов у нарадчу кімнату, можливо, щоб уникнути незручних питань, пише Апостроф.
Під час повномасштабної війни він задекларував понад 11 млн доходу, головну частину якого, за його словами, отримала дружина, яка є приватним нотаріусом. Пукас також має у власності недобудовану нерухомість — «будинок, за словами Пукаса „недобудований“, має доволі „готовий“ вигляд», пише СтопКор.
Після одного з судових засідань журналісти намагалися отримати коментарі безпосередньо від Пукаса, але він відмовився спілкуватися на камеру та вигнав їх із зали, заявивши, що він «у нарадчій кімнаті».
До призначення на посаду судді, за даними ЗМІ, Пукас міг бути пов’язаний зі схемами, що діяли за часів президента Януковича. Більшість родинного майна, зареєстрована на дружину судді, а не на нього особисто.
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