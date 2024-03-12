«єОселя»: 8 тысяч украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья

8 000 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» в общей сложности на 12,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Четверть кредитов, выданных с начала 2024 года — на приобретение квартир у застройщика: готовых или строящихся.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 173 кредита на 282 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 90 военнослужащих и силовиков, 24 педагога, 9 медиков и 4 ученых;

кредиты под 7% получили 39 украинцев без собственного жилья, 2 ВПЛ и 5 ветеранов.

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Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (134 кредита), в то же время 31 украинец взял кредит на покупку квартиры у застройщика, 8 — квартиры в возводимом доме.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 47;

города Киева — 27;

Львовской области — 12;

Одесской области — 11;

Хмельницкой области — 10.

Напомним

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.