S&P прогнозирует, что рост ВВП Украины замедлится в этом году до 3,9%

Экономический рост Украины продолжится в 2024 году благодаря расширению внутреннего спроса и дальнейшему восстановлению морского экспорта, однако он снизится до 3,9% с примерно 5,5% в прошлом году из-за эффекта высокой базы, созданного сильным сельскохозяйственным сезоном, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«При отсутствии значительной эскалации войны мы прогнозируем, что экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4−5% в среднесрочной перспективе, но восстановление до довоенного уровня маловероятно в обозримом будущем», — отмечается в релизе.

По оценкам S&P, среднегодовая инфляция снизится примерно до 7% с 12,8% в прошлом году, однако она усилится во второй половине этого года на фоне ослабления эффекта базы, восстановления внутреннего спроса и умеренного снижения курса валюты.

Агентство ожидает, что курс гривны к концу этого года снизится до 41,02 грн/$1, а к концу следующего — до 43,89/$1.

S&P отмечает, что развитие войны с россией продолжает формировать макроэкономические перспективы Украины. «Неясно, как может развиваться война, но мы считаем, что военный тупик без каких-либо серьезных изменений на линии фронта остается самым вероятным сценарием, поскольку обе стороны мирятся с затяжной войной. Перспективы любого мирного плана, достигнутого путем переговоров, кажутся маловероятными В результате мы предполагаем, что активная фаза войны будет продолжаться до конца этого года, а, скорее всего, и дальше», — говорится в документе.

Агентство напоминает, что российские войска оккупировали около 15% территории Украины, на которые приходится около 8−9% ее довоенного ВВП, 14% промышленного и 10% сельскохозяйственного производства. Почти треть населения Украины была перемещена, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами, проживающими преимущественно в ЕС.

Однако, согласно базовому сценарию S&P, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед лицом серьезных военных атак.