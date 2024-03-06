Зерновые протесты: когда они могут закончиться и что для этого нужно сделать

Польские фермеры продолжают протесты и блокировки границ. В чем причина, и что должна сделать Украина, чтобы решить проблему, ЭП рассказал директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза», глава комитета по вопросам промышленной модернизации ТПП Украины, Владимир Власюк. «Минфин» выбрал главное.

Украина для Польши — выгодный торговый партнер

Польша — седьмая среди стран-партнеров по объемам польского экспорта, и первая — за пределами стран ЕС. Польский экспорт в Украину превышает экспорт в Китай.

Баланс внешней торговли с Украиной всегда был в пользу Польши, но статистика 2023 года впечатляет.

Сальдо в пользу Польши (соответственно, отрицательное для Украины) — $7,2 млрд. Это оценка на основе данных за 11 месяцев, по которым польский экспорт в Украину составил $10,2 млрд, а украинский в Польшу — $4,3 млрд.

Потребляя польские товары, Украина оплачивает их добавленную стоимость на $5,4 млрд. Ее часть, около 52%, — это зарплата рабочих. Импортируя, украинцы платят ее, что создает более 100 тыс. рабочих мест в польской экономике.

Кроме того, импортируя из Украины сырье, поляки получают базовый продукт для дальнейшей переработки на своей территории и получения добавленной стоимости. Добавим сюда работающих там украинцев, которые создают первичный доход этой страны и уплачивают там налоги. Их только официально насчитывается около 750 тыс. человек.

Следовательно, в экономическом обмене Украины и Польши последняя зарабатывает гораздо больше. Во время этой жестокой войны ее заработки на Украине увеличились, поэтому, с точки зрения прагматизма, Польше не выгодно сворачивание экономических отношений с Украиной.

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Откуда протесты фермеров и чего они не предпочитают замечать

1. Противодействие политике «зеленого перехода» ЕС. Она увеличивала запреты на использование химических веществ и расходы на выращивание урожая, и европейские фермеры выступают против.

2. Объемы поставок украинского зерна. Действительно, с марта 2022 года по март 2023 года экспорт зерна из Украины в Польшу резко вырос. Если до войны экспорт составил 10−12 тыс. тонн в месяц, то за этот период — 389 тыс. тонн, то есть в 30 раз больше. Аномально высокие поставки фиксировались только с марта 2022 по март 2023 года. В апреле-мае 2023 года ситуация стабилизировалась на уровне довоенных поставок, и это важные данные в пользу Украины. Все они взяты из Евростата, то есть поляки должны им доверять.

3. Миллионы тонн транзита украинского зерна через Польшу. Не исключено, что они могут оседать на польском рынке из-за договоренностей украинских и польских трейдеров. Однако, это должна расследовать уголовная полиция и предоставить результаты. Пока подтверждения этому не было.

4. Импорт зерна из россии. Дополнительно иллюстрирует динамику импорта российского зерна странами ЕС. В 2021—2023 годах такие поставки выросли с 291,7 млн евро до 415 млн евро (оценка по итогам 11 месяцев). Это означает, что россия также присоединилась к насыщению зерном внутреннего рынка Евросоюза и Польши и давлению на цены.

Она не только повлекла за собой изменение украинских потоков зерна из Африки и Юго-Восточной Азии на Европу из-за блокирования портов, но и добавила свой экспорт. Это также ударило по фермерам Польши. Однако, этого никто не видит, потому что фокус раздражения наведен на Украину.

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Что нужно сделать Украине

Украинское зерно не может до бесконечности попадать в ЕС. Такова правда жизни, несмотря на декларацию либеральных рыночных ценностей в Евросоюзе.

Необходимо добровольное ограничение экспорта зерна в ЕС и его вывоз в другие регионы мира. Еще лучше делать это посредством продуктов переработки зерна. К слову, Польша почти не экспортирует сельскохозяйственное сырье.

Надо обратить внимание и на украинских поставщиков, которые безответственно наводнили зерном рынок Польши. Как правило, это не украинские фермеры, а большие латифундии. Их зерно очень конкурентно по цене благодаря масштабу и качественному чернозему. Однако, они не считаются с интересами государства, которое ведет лютую войну и критически нуждается в нормальном режиме логистики на западной границе.

У Украины серьезный набор аргументов, в частности, экономических, в свою пользу. Их нужно конвертировать в договоренности с польскими властями. Польша — цивилизованная страна и там есть с кем разговаривать. Необходимо апеллировать к образованному польскому обществу, но это должен быть профессионально подготовленный разговор.