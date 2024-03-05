Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских фермеров не подвергаться пропаганде и разблокировать границу. По его словам, от блокады Украина уже потеряла 2 млрд злотых ($500 млн).
Потери Украины от блокады польских фермеров составили около $500 миллионов
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«Обращаюсь к польским фермерам прекратить безосновательную и вредную для наших дружественных стран блокировку границы с Украиной. Правда в том, что не Украина или ее агропродовольственная продукция являются источником ваших проблем. Украина не влияет на мировые цены на продовольствие», — подчеркнул посол.
По его словам, цены на зерно определяются на мировых биржах, где активно играет россия. Именно россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие для целей агрессии против Украины.
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«Именно россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы взорвать солидарность Европы с Украиной. Не позволяйте дальше вводить себя в заблуждение и подвергаться пропаганде, направленной на то, чтобы засеять в вашем обществе зерна ненависти ко всему украинскому. Не позволяйте дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом», — подчеркнул Зварич.
По его словам, из-за блокады границы Украина уже серьезно ослаблена, украинская экономика уже потеряла в результате блокады около 2 миллиардов злотых (около $500 млн).
Зварич подчеркнул, что в условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне Украины, а значит также удар по безопасности Польши.
«Но, что для вас очень важно, из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокада границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составила примерно 13 млрд евро, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу.
Посол подчеркнул, что проблемы польской экономики, связанные с ограничением польского экспорта в Украину, также окажут негативное влияние на повседневную жизнь поляков.
«Неоправданная блокировка границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только россии, которая обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок», — отметил украинский дипломат.
Он добавил, что верит в мудрость, понимание и добрую волю польских аграриев как можно быстрее прекратить блокаду границы с Украиной.
Напомним
С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.
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У 2020 році польський експорт в Україну трохи перевищив 23 мільярди злотих, а через рік зріс майже до 29 мільярдів. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, експорт уже сягнув 45,6 млрд злотих, а у 2023 році — піднявся до майже 52 млрд злотих. У 2021 році Україна була на 15 місці за експортом Польщі, а торік піднялася на сьоме місце, випередивши США.
Вартість імпорту українських товарів до Польщі також зросла, хоча не так разюче. У 2020 році він становив 11,5 млрд злотих, 2021-му — 19,5 млрд злотих, у 2022 році — 28,1 млрд злотих, а у 2023-му становив 20,3 млрд злотих.
У такий спосіб Україна опинилася серед топ-20 найважливіших постачальників для Польщі. Проте рекордне позитивне сальдо торгівлі Польщі з Україною минулого року було більш як утричі вище, ніж до початку великої війни, у 2021 році.
Видання зазначає, що багато в чому такі показники пов’язані зі збільшенням польського експорту зброї та боєприпасів, машин і обладнання, автотранспорту, а також харчових продуктів, напоїв та добрив.
На тлі блокади кордону виробники молочної продукції обох країн звернулися до урядів України та Польщі із закликом забезпечити, щоб молочна галузь не стала жертвою суперечки. Україна є третім експортним ринком для польських молочних продуктів після Великої Британії та Алжиру.
Президентка Польської молочної палати Агнешка Малішевська стверджувала, що закриття кордону для польських молочних продуктів або обмеження обміну між країнами означатиме величезні проблеми, особливо для польського молочного сектору та виробників молока в Польщі.
Так, експорт польської молочної продукції в Україну становить 3% від загальної кількості. Поляки продають в Україну найбільше стиглих сирів (8% від загального експорту), сиру (3%) та йогуртів (16%). З України натомість імпортують сухе молоко та масло. Імпорт з України теж зріс, але сальдо цієї торгівлі є позитивним для Польщі та становить 96,7 млн євро щорічно.