Потери Украины от блокады польских фермеров составили около $500 миллионов

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«Обращаюсь к польским фермерам прекратить безосновательную и вредную для наших дружественных стран блокировку границы с Украиной. Правда в том, что не Украина или ее агропродовольственная продукция являются источником ваших проблем. Украина не влияет на мировые цены на продовольствие», — подчеркнул посол.

По его словам, цены на зерно определяются на мировых биржах, где активно играет россия. Именно россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие для целей агрессии против Украины.

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«Именно россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы взорвать солидарность Европы с Украиной. Не позволяйте дальше вводить себя в заблуждение и подвергаться пропаганде, направленной на то, чтобы засеять в вашем обществе зерна ненависти ко всему украинскому. Не позволяйте дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом», — подчеркнул Зварич.

По его словам, из-за блокады границы Украина уже серьезно ослаблена, украинская экономика уже потеряла в результате блокады около 2 миллиардов злотых (около $500 млн).

Зварич подчеркнул, что в условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне Украины, а значит также удар по безопасности Польши.

«Но, что для вас очень важно, из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокада границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составила примерно 13 млрд евро, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу.

Посол подчеркнул, что проблемы польской экономики, связанные с ограничением польского экспорта в Украину, также окажут негативное влияние на повседневную жизнь поляков.

«Неоправданная блокировка границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только россии, которая обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок», — отметил украинский дипломат.

Он добавил, что верит в мудрость, понимание и добрую волю польских аграриев как можно быстрее прекратить блокаду границы с Украиной.

Напомним

С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.