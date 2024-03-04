На рынке недвижимости большинство сделок приходится на госпрограммы — эксперт

В Украине активизировался спрос на рынке недвижимости, прежде всего из-за покупки жилья с помощью государственных программ — «еОселя» и «єВосстановленне», а также военнослужащими или членами их семей. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на первую вице-президента Союза специалистов недвижимого имущества Ларису Ставиногу.

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«С февраля мы видим на рынке оживление, но оно касается определенных сегментов. То есть полного оживления нет. Есть активизация в сегменте жилой недвижимости до $150 000, потому что это целевая аудитория покупателей, покупающих за государственные средства. Сейчас очень хорошо работают госпрограммы „еОселя“ и „єВосстановленне“, выплаты участникам боевых действий и так далее», — говорит Ставинога.

По словам Ставиноги, сейчас есть спрос на жилье комфорт- и экономкласса, в то время как элитная недвижимость «стоит».

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