Расширение условий программы «єОселя»: что нужно знать украинцам

Сегодня, 26 января, вступает в силу постановление Кабмина № 1357 от 22 декабря 2023 года, которым внесен ряд изменений, касающихся государственной ипотечной программы «єОселя». Об этом говорится в публикации Юридического советника для ВПЛ в Facebook.

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Можно приобрести жилой дом

Отныне в рамках ипотечной программы «єОселя» можно приобрести также жилой дом. Под жилым домом подразумевается как индивидуальный дом, так и блокированный — так называемый коттедж или таунхаус.

Раньше в доступный кредит можно купить только квартиру в жилом доме.

Жилье, которое нельзя взять в ипотеку

Уточнен перечень жилья, которое нельзя взять в ипотеку:

жилой дом, принятый в эксплуатацию раньше чем за 10 лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Киеве или в областном центре;

жилой дом, принятый в эксплуатацию раньше чем за 3 года до даты заключения договора ипотеки, для ВПЛ и других граждан, не имеющих жилья, или жилье которых меньше предусмотренной законодательством нормы;

имущественные права на строящийся жилой дом;

жилой дом, расположенный на земельном участке, который не относится к землям жилой и общественной застройки;

дачный или садовый дом.

Площадь дома, который можно взять в ипотеку

Так, нормативная площадь жилого дома, предоставляемая для семьи с одного человека (одинокое лицо), составляет не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.

То есть, максимальная площадь на семью из 4-лиц — 125,5 кв.м.

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Кто может воспользоваться программой

Воспользоваться программой «єОселя» сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Программа «єОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье». Банками-партнерами «єОселя» являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Сенс Банк.

Напомним

«Минфин» писал, что с начала действия программы «єОселя» кредиты получили 6 757 семей на общую сумму 10,2 млрд грн. 1200 из них взяли кредиты на условиях массовой ипотеки в общей сложности на 2 млрд грн.

В 2023 году, согласно озвученным правительством планам, по программе «єОселя» предполагалось прокредитовать приобретение 10 тыс. квартир. По состоянию на октябрь жилье получили менее 4 тыс. семей.