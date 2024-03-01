Telegram будет владеть только 10% toncoin: Дуров объяснил как монета сохранит децентрализацию

После объявления о намерении продавать рекламу в Telegram в криптовалюте TON, пользователи выразили обеспокоенность, что мессенджер начнет контролировать значительную часть эмиссии монеты. Основатель мессенджера Павел Дуров предложил вариант решения этой проблемы. Об этом он написал в своем блоге.

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Как отмечает Дуров, команда мессенджера будет ограничена во владении TON на уровне около 10% от общего предложения токенов. Любые излишки планируют продавать долгосрочным инвесторам по сниженной цене. Однако эти активы будут заблокированы на срок от 1 до 4 лет — это «стабилизирует экосистему и снизит волатильность».

Дуров также объявил, что готов рассмотреть заявки от крупных инвесторов (более $1 млн), заинтересованных в выкупе монеты. Он опубликовал адрес электронной почты, куда могут обращаться со своими предложениями инвесторы.

Ранее основатель мессенджера заявил, что владельцы Telegram-каналов будут получать вознаграждение в TON за показ рекламы в размере 50%.

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