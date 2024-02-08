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8 февраля 2024, 16:00 Читати українською

Сколько будет стоить Notcoin и где будет листинг

Руководитель криптобиржи CoinW в Восточной Европе ответил на самые популярные вопросы о Notcoin. Сколько будет стоить 1 Notcoin и на каких биржах будет листинг.

Руководитель криптобиржи CoinW в Восточной Европе ответил на самые популярные вопросы о Notcoin.

На данный момент Notcoin является лишь мем-монетой и не более чем игрой которая в будущем может стать чем-то значительным. Однако эта монета сделала большой вклад в популяризацию криптовалют и уже сейчас можно встретить как ребенка который добывает Notcoin кликая по экрану смартфона, так и бабушку которая едет на трамвае в 6 утра по очень важному делу и «тапает» по экрану.

В свою очередь, многие маркетинговые специалисты подчеркивают, что люди зарабатывают не только на пустых действиях как «тап» по экрану, но и получают вознаграждение за изучение экосистемы TON, что улучшает крипто-знания людей и популяризирует криптовалюты среди всех пользователей Telegram, которых по состоянию на январь текущего года составило около 800 млн человек, а это примерно одна десятая всех людей на Земле.

На момент написания новости в игре задействовано почти 23 млн пользователей, которые заработали 18,6 триллионов монет.

Официальные сообщения от Ton Foundation достаточно противоречивы. В одних СМИ говорится о скором запуске монеты на блокчейне Ton и листинге, другие же говорят, что Notcoin лишь игровая валюта в экосистеме Telegram Web3 и не является криптовалютой.

20 января в официальном твиттере Notcoin был опубликован опрос о необходимости чеканки монет Notcoin и шутливыми ответами, где каждый все ответы подтверждали необходимость листинга.

https://twitter.com/thenotcoin/status/1748628043353010610

Уже 1 февраля появился новый твит с вопросом о листинге 1 Апреля (День смеха). Несмотря на долю юмора, возможно истина в этом посте также присутствует и нам стоит ждать первые листинги уже 1 Апреля.

Стоит также отметить, что проект активно продвигается на рынке Южной Кореи, являющимся одним из лидеров по популярности использования криптовалют.

Так все же какие криптобиржи будут листить Notcoin?

«Мы однозначно следим за Notcoin, тем более находясь в центре мировой блокчейн индустрии…, я имею в виду наш офис в Дубае, где нам легче отслеживать тенденции со всего мира. Вполне вероятно, что листинг может появится сразу на нескольких крупнейших биржах, в том числе и на CoinW. Однако многое зависит от самого проекта Notcoin. На сколько качественно они подойдут к построению комьюнити и созданию экосистемы использования монет. В свою очередь, если листинг будет утвержден Исследовательским Институтом CoinW, то нашей задачей будет одними из первых предоставить функцию депозитов и торговли Notcoin. А вот что касаемо цены, то здесь все зависит от команды. Будут ли они вводить обязательную верификацию, чтобы отсеять ботов; будут ли использовать блокировку и вестинг. Все эти нюансы сильно повлияют на итоговая сумму полученную участниками игры» — комментарий Alex Notm, Руководителя биржи CoinW в Восточной Европе.

Вывод: Проект Notcoin имеет сильную команду с большим бэкграундом и потенциально это может быть интересно как в плане развития экосистемы, так и для заработка без вложений., Однако стоит помнить, что на рынок сильно влияют SEC и другие регуляторы, которые могут в любой момент изменить путь развития крипто проекта, поэтому всегда тщательно изучайте проект и следите за новостями.

Источник: Минфин
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