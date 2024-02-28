Владельцы Telegram-каналов будут получать проценты от рекламы: цена Toncoin взлетела

В следующем месяце владельцы каналов в Telegram смогут получать финансовое вознаграждение за свою работу. Рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в сотне новых стран. Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

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«Ежемесячно каналы в Telegram генерируют 1 триллион просмотров. Сейчас только 10% этих просмотров монетизируются с помощью Telegram Ads — инструмента продвижения, разработанного с учетом конфиденциальности», — пишет он.

По его словам, в марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в сотне новых стран. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы в их каналах.

Для обеспечения быстрых и безопасных платежей и вывода средств на рекламу Telegram будет использовать исключительно блокчейн TON, отметил Дуров. Создатели контента смогут либо обналичить свои Toncoin, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов.

Цена TON сразу взлетела после этой информации. В момент написания новости дневной рост составил почти 22%.

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